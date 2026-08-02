Alexis Ciria, 18 años: "Mi padre me dijo en mi debut: 'Hazlo por toda la familia, que te quiere como nadie'"

El verano futbolístico del Real Madrid tiene un nombre propio que resuena con fuerza en cada entrenamiento y en cada partido de preparación: Alexis Ciria.

El joven canterano ha irrumpido en la actual gira de pretemporada del primer equipo demostrando que la cantera blanca sigue siendo una mina inagotable de talento. Con un desparpajo inusual, visión de juego periférica y una madurez impropia de su juventud, Ciria se ha ganado buenos minutos en estos primeros compases del verano.

Para entender la magnitud del salto de Alexis, es imprescindible mirar hacia atrás y recordar sus inicios. Desde su más tierna infancia, el balón fue su sombra y su compañero inseparable.

Sus primeros toques los dio en las pistas de su barrio, donde ya destacaba por una habilidad técnica sobresaliente y una pasión desbordante. Aquel niño que dormía soñando con pisar el césped del Santiago Bernabéu fue superando etapas y quemando categorías a base de puro talento, resiliencia y mucha disciplina. El camino hacia el éxito rara vez es sencillo, pero el empeño innegociable de su entorno le permitió sortear los obstáculos diarios hasta brillar en la exigente cantera de Valdebebas.

El componente emocional de este gran salto a la élite futbolística quedó patente en su reciente partido ante la Fiorentina. En declaraciones concedidas a los medios oficiales del club, el prometedor mediocentro no ocultó lo profundamente especial que fue ese momento, revelando una íntima anécdota familiar que le dio fuerzas: "Justo antes estaba hablando con mi padre en el vestuario y me ha pasado una foto de chico y me ha dicho: hazlo por esto y por toda la familia, que te quiere como nadie y va a estar apoyándote".

Esas palabras sirvieron de motor para un jugador que saltó al verde dispuesto a comerse el mundo. Su adaptación a la altísima velocidad del primer equipo ha sido asombrosa, en gran parte al estar arropado por figuras internacionales.

Sobre sus sensaciones en el centro del campo, el canterano confesó: "He estado muy cómodo. Se lo dije a mi padre, que jugar con Álvaro Carreras o Valverde al lado es demasiado fácil. Al principio, un poquito de nervios, pero, una vez que salgo ya al campo, se me quitan, porque estoy haciendo lo que me gusta".

El punto álgido de su brillante actuación estival llegó en el intenso encuentro frente a la Fiorentina. Allí coronó su gran partido con un tanto inolvidable que levantó de sus asientos a los miles de aficionados presentes.

Con la inmensa humildad que le caracteriza, Alexis describió aquel instante mágico frente a la portería rival: "Cuando me ha llegado la pelota, se me ha cerrado el mundo. Una vez que la he visto dentro, ha sido un alivio".

Todo este explosivo cóctel de talento, atrevimiento y juventud está siendo moldeado cuidadosamente desde el banquillo. La confianza del cuerpo técnico es absoluta, y las instrucciones antes de saltar al césped han sido directas y liberadoras. Así lo desveló el propio jugador al hablar de su entrenador: "Mourinho me ha dicho que sea como yo soy, que tenga confianza, que juegue sin presión y que me divierta".