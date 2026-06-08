El invitado inesperado de Suiza en su lugar de concentración para el Mundial: una plaga de serpientes venenosas

Una serpiente Cascabel, el animal que está al lugar de concentración de la selección de Suiza

El inicio del Mundial ha traído consigo sorpresas que van mucho más allá de lo estrictamente deportivo. Uno de los episodios más insólitos y virales de los últimos días tiene como protagonista a la selección nacional de Suiza.

El equipo helvético, que se encuentra concentrado en los Estados Unidos para afinar los últimos detalles de cara a su debut mundialista, se ha topado con un inesperado y peligroso adversario en su propio cuartel general: una alarmante presencia de serpientes venenosas en los alrededores de su recinto de entrenamiento.

El revuelo comenzó después de que la propia Federación Suiza de Fútbol compartiera en sus redes oficiales un gráfico detallado de las instalaciones de su campamento base, ubicado en la Academia Judía de San Diego, en California.

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MUNDIAL 2026: La selección nacional suiza ha publicado el mapa de su base de entrenamiento para la Copa Mundial de 2026 en la Academia Judía de San Diego.



Una sección está marcada como “ÁREA DE SERPIENTES” para advertir a los jugadores y al personal sobre la… pic.twitter.com/jbDO0zcAtw — CHTV HONDURAS (@ChtvH3124) June 6, 2026

En el mapa compartido, una extensa área boscosa y de matorrales que rodea directamente los campos de juego estaba marcada con franjas de color rojo intenso y una advertencia explícita que rezaba "Snake Zone" (Zona de serpientes) o "Beware of Snakes" (Cuidado con las serpientes).

Este aviso gráfico evidenció de inmediato que el plantel convive a escasos metros de un entorno natural potencialmente peligroso para la práctica del deporte profesional.

Ante la gravedad de la situación, el cuerpo técnico helvético y los organizadores locales implementaron medidas inmediatas y estrictas para garantizar la total integridad de la delegación.

En primer lugar, se ha prohibido terminantemente a los futbolistas y a todo el personal del equipo ingresar a las zonas delimitadas en rojo en el mapa, lo que incluye la restricción absoluta de ir a buscar por cuenta propia los balones que salgan del campo de juego hacia la maleza circundante.

Asimismo, el comité organizador mantiene un monitoreo y vigilancia constantes a pie de campo para detectar y disuadir de forma temprana a cualquier reptil que intente colarse en el césped o en las zonas de tránsito habitual de los atletas.

Como complemento fundamental para la tranquilidad del grupo, el plantel recibió charlas informativas específicas a cargo de expertos locales para saber exactamente cómo reaccionar de manera segura ante un avistamiento y evitar incidentes mayores.

Debido al inevitable nerviosismo generado por la situación, algunos reportes de la prensa internacional señalaron que la federación llegó a meditar seriamente un cambio de sede de último momento ante la FIFA.

Aunque el traslado finalmente no se concretó, la sola idea demostró que los dirigentes suizos priorizaron en todo momento la seguridad de sus futbolistas a pocos días de iniciar la alta competencia.