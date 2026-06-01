Simeone afronta su tercera gran reconstrucción: Julián Álvarez y las dudas sobre los veteranos obligan a redefinir el proyecto

Simeone, junto con la plantilla del Atlético de Madrid en la despedida de Griezmann. Reuters

Simeone vuelve a mirar al futuro. El Atlético de Madrid se encuentra ante la posibilidad de afrontar una nueva transformación profunda de su plantilla, marcada por la salida de referentes que han definido una era.

La despedida de Antoine Griezmann, las incertidumbres que rodean a Oblak y Giménez, y la situación todavía abierta de Koke dibujan un escenario que recuerda a otros momentos decisivos en la etapa del técnico argentino al frente del club.

No se trata únicamente de la marcha de futbolistas importantes. El conjunto rojiblanco se enfrenta a la posible desaparición de buena parte de la columna vertebral que ha sostenido su identidad competitiva durante más de una década.

Son jugadores que han representado liderazgo, experiencia y una forma concreta de entender el mensaje del Cholo. Su salida supondría cerrar emocionalmente uno de los ciclos más exitosos de la historia reciente de la entidad rojiblanca.

La historia reciente demuestra que no sería la primera vez que Simeone se ve obligado a reconstruir casi desde cero.

Las experiencias previas

La primera gran transformación llegó tras la conquista de LaLiga 2013-14, probablemente la obra más emblemática del entrenador argentino.

Aquel Atlético rompió la hegemonía de Real Madrid y Barcelona, alcanzó la final de la Champions League y construyó una identidad reconocible basada en la intensidad, el compromiso colectivo y una competitividad feroz que convirtió al Vicente Calderón en uno de los estadios más temidos de Europa.

Sin embargo, el éxito también tuvo consecuencias inmediatas. El mercado golpeó con fuerza a un equipo que parecía preparado para competir durante años.

Courtois regresó al Chelsea, Diego Costa puso rumbo a la Premier League, Filipe Luis abandonó el club y David Villa cerró su etapa como rojiblanco. Cuatro piezas fundamentales en la estructura del campeón.

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran La Liga de las 13-14.

La respuesta del Atlético fue ambiciosa y pensada a largo plazo. El club invirtió cerca de 144 millones de euros para incorporar a Oblak, Griezmann, Mandzukic, Moyá, Siqueira y a Raúl Jiménez entre otros.

No todos los fichajes tuvieron el mismo impacto, pero dos de ellos terminaron definiendo la siguiente década. Griezmann se convirtió en la gran referencia ofensiva del proyecto, mientras que Oblak, después de un inicio complicado en el que quedó por detrás de Moyá, acabó consolidándose como uno de los mejores porteros de la historia del Atlético y uno de los grandes símbolos de la era Simeone.

Aquella reconstrucción no ofreció resultados inmediatos, pero sí permitió al club encontrar nuevos líderes sobre los que sostener un proyecto competitivo durante muchos años.

La segunda gran renovación llegó en 2019 y tuvo una dimensión todavía más emocional. En aquella ocasión no solo se marcharon futbolistas importantes; se fue gran parte de la vieja guardia que había acompañado al Atlético durante sus años más exitosos.

Godín, Juanfran, Filipe Luis, Lucas Hernández, Rodri y el propio Griezmann abandonaron el club en un mismo verano. Más allá de los nombres, el Atlético perdía liderazgo y experiencia, en definitiva, parte de su ADN.

También fue el mercado que mayores ingresos generó en la historia de la entidad, con más de 316 millones de euros obtenidos a través de ventas.

La respuesta volvió a ser contundente. El club afrontó la ventana de fichajes más costosa de su historia, con una inversión cercana a los 250 millones. Llegaron João Félix, Trippier, Lodi, Felipe, Mario Hermoso, Marcos Llorente y Héctor Herrera, entre otros.

La apuesta era clara: rejuvenecer la plantilla y construir un nuevo ciclo competitivo. Sin embargo, aquella reconstrucción resultó mucho más irregular que la de 2014.

Joao Felix

João Félix aterrizó en Madrid como el heredero natural de Griezmann y como uno de los grandes talentos emergentes del fútbol europeo. Sin embargo, nunca consiguió asumir de manera estable el papel de líder ofensivo que el club esperaba.

En cambio, otros fichajes sí lograron consolidarse. Trippier aportó rendimiento inmediato, Felipe ofreció experiencia en momentos importantes y Marcos Llorente terminó explotando hasta convertirse en una de las piezas más determinantes del Atlético que conquistó LaLiga en la temporada 2020-21.

Ahora, el Atlético parece acercarse a una tercera reconstrucción. Y, posiblemente, a la más delicada de todas.

El 'caso Julián Álvarez'

La salida de Griezmann obligar a reemplazar a uno de los jugadores más determinantes de la historia reciente del club. Las dudas sobre la continuidad de Oblak y Giménez amenazan con afectar directamente a la estructura defensiva que ha caracterizado al Atlético durante más de una década.

Mientras tanto, Koke aparece como el último gran vínculo con aquella generación campeona de 2014.

En este contexto emerge un nombre que explica buena parte del futuro rojiblanco: Julián Álvarez.

El delantero argentino se ha convertido en una de las piezas más cotizadas del mercado europeo y en el principal activo deportivo sobre el que el Atlético pretende construir su próximo proyecto.

Julián Álvarez celebra su gol contra el Arsenal. REUTERS

Durante las últimas semanas, Barça y PSG han sido vinculados de manera insistente con el atacante, aunque la postura oficial del Atlético ha sido contundente: Julián Álvarez no está en venta y no existe intención de negociar su salida.

En la Ciudad Condal consideran al argentino como uno de los grandes objetivos para liderar su ataque en los próximos años. Paralelamente, el PSG también estudia la operación.

Desde el Metropolitano, la respuesta ha sido firme. El club ha insistido públicamente en que no ha recibido ofertas formales. Además, el Atlético considera especialmente sensible cualquier posibilidad de negociar con un rival directo como el Barcelona.

Por eso, la posible tercera reconstrucción de Simeone gira alrededor de una pregunta fundamental: si el club es capaz de retener a Julián Álvarez, tendrá un punto de partida sólido para construir el próximo Atlético.

Si no lo consigue, la transformación dejaría de ser una simple renovación generacional para convertirse en una refundación mucho más profunda.

Lo que parece claro es que el Cholo vuelve a enfrentarse a uno de los desafíos más complejos de su trayectoria en Madrid. Ya logró reinventar al Atlético después de los ciclos de 2014 y 2019.

Ahora deberá hacerlo nuevamente en un contexto diferente, con menos certezas y con la obligación de encontrar nuevos líderes que mantengan viva una identidad competitiva que lleva más de una década definiendo al club.