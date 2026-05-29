Sira Martínez, hija de Luis Enrique: "Mi padre tiene carácter, pero es muy familiar"

Después de dejar huella como futbolista en clubes de la talla del Real Madrid y el FC Barcelona, Luis Enrique inició una exitosa carrera en los banquillos que le ha consolidado como una de las personalidades más influyentes del fútbol actual.

El entrenador asturiano alcanzó algunos de sus mayores éxitos al frente del conjunto azulgrana entre 2014 y 2017 y, desde 2023, dirige el proyecto deportivo del Paris Saint-Germain.

No obstante, más allá de la imagen de técnico exigente y competitivo que proyecta públicamente, quienes forman parte de su entorno destacan una faceta mucho más cercana y familiar.

Así lo reveló hace algún tiempo su hija Sira, de 26 años, que ha desarrollado su carrera lejos de los terrenos de juego y centrada en el mundo de la equitación, una pasión que la acompaña desde la infancia.

"Gran parte de mi familia vive en Asturias y allí veía caballos durante los paseos por la montaña. Cuando tenía seis años me dejaron montar un poni por primera vez y más adelante empecé a practicar como actividad extraescolar en el colegio. Desde entonces nunca lo he dejado", explicó.

Luis Enrique levante la Champions con su familia.

La joven amazona reconoce sentirse afortunada por haber crecido en un entorno acostumbrado a la exposición mediática, aunque subraya que el éxito en su disciplina depende exclusivamente del esfuerzo personal.

"He contado con ciertas facilidades gracias a mi familia, pero en este deporte, si no trabajas duro, te sacrificas y eres constante, no llegas a ninguna parte", aseguró.

En una entrevista concedida a Vanity Fair, Sira también describió cómo es su padre en la intimidad. "Tiene mucho carácter, pero es muy familiar. Le encanta reunirnos a todos junto a la chimenea para jugar a las cartas y disfruta especialmente viajando. En Navidad siempre solemos irnos fuera", relató.

Acostumbrada desde pequeña a convivir con la popularidad de Luis Enrique, reconoce que nunca hubo un momento concreto en el que tomara conciencia de la dimensión pública de su figura.

"Paseábamos por Barcelona y constantemente le pedían fotos. Incluso durante unas vacaciones en las Maldivas", recordó.

Aunque el fútbol ha marcado la trayectoria de la familia, dentro de casa procuran mantenerlo al margen de las conversaciones cotidianas.

Según explicó la hija del entrenador del PSG, las comidas familiares suelen estar dedicadas a cualquier otro asunto. "Nunca hablamos de fútbol. Cuando nos sentamos a la mesa, cambiamos de tema", afirmó.

Sira también destacó la influencia que su padre ha tenido en la forma en que afronta su carrera deportiva. "Siempre me ha inculcado valores como el trabajo, la humildad y la perseverancia. Me recuerda que todo pasa, que incluso los mejores se equivocan y que es imposible alcanzar el éxito sin cometer errores y aprender de ellos para sacar la mejor versión de uno mismo", concluyó.