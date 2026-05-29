El Barça hace oficial la llegada de Anthony Gordon: su primer fichaje de la temporada cuesta 70 millones más variables

A pesar de que el Barça echó el cierre a su temporada el pasado sábado, en las oficinas el trabajo no se ha detenido y ya se ha hecho oficial el primer fichaje para la próxima temporada. Se trata de Anthony Gordon, extremo zurdo que llega procedente del Newcastle.

El inglés aterrizó en el mediodía del jueves para pasar el reconocimiento, pero no ha sido hasta la tarde de este viernes cuando ha podido firmar su nuevo contrato. Ese que le vinculará al club azulgrana para las siguientes cinco temporadas y se convertirá en el primer fichaje de la próxima temporada.

70 millones de euros más 10 en variables ha sido la cantidad que ha tenido que depositar el Barça en las arcas del Newcastle, que se despide de un jugador que ha militado en St. Jame's Park los últimos cuatro años y donde esta temporada ha marcado 17 goles y ha repartido cinco asistencias.

Una nueva fuerza se une a nuestro ritmo.

Anthony Gordon ya es culer 💙❤️ pic.twitter.com/pkwPwjZLRI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 29, 2026

A sus 25 años, el internacional con Inglaterra comenzará a entrar en la dinámica del Barça en agosto, cuando hayan terminado sus vacaciones tras la disputa del Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Gordon, que también manejaba ofertas importantes del Liverpool FC y del Bayern Múnich, se dejó querer por el Barça el pasado 19 de septiembre cuando las urracas y los azulgranas se enfrentaron en la fase liga de la Champions.

"No estamos acostumbrados a jugar contra jugadores que mantienen así el balón. Nos enfrentamos al Chelsea y al City antes, pero nunca fueron así [...] Son los mejores a los que me he enfrentado en este deporte", sentenció el inglés sobre el estilo del Barça de posesión.

Perfilando la delantera

La incorporación de Gordon podría dejar en segundo plano las operaciones por João Pedro, uno de los nombres que figuran en la agenda del Barça. El coste del extremo inglés también sería un factor determinante.

Los 70 millones de euros en los que está tasado reducirían notablemente el margen financiero del club azulgrana si su intención era afrontar fichajes superiores a los cien millones.

La llegada de Gordon, sin embargo, no excluiría la continuidad de Marcus Rashford en la planificación deportiva.

A pesar de algunas actuaciones irregulares y de una discreta eliminatoria de Champions ante el Atlético, Hansi Flick ha quedado satisfecho con el rendimiento del futbolista cedido por el Manchester United, que ha firmado una temporada de 14 goles y 14 asistencias.

En caso de que Gordon fuese finalmente el elegido para asumir el relevo de Lewandowski, Rashford seguiría teniendo encaje en el equipo como alternativa a Raphinha.

El inglés y Ferran Torres partirían como referencias ofensivas, mientras que Lamine Yamal y Bardghji -si el sueco continúa en el club- ocuparían las posiciones de extremo derecho.

Aun así, quedarían pendientes dos cuestiones clave: resolver la salida definitiva de Rashford del Manchester United y determinar si el Barça está dispuesto a desembolsar los 30 millones de euros fijados en su opción de compra.