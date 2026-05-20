Jorge Lorenzo: "Me arrepiento de no haber invertido todo mi dinero en ladrillo. Con 2 M compras 10 apartamentos"

Jorge Lorenzo, una de las leyendas más grandes del motociclismo español, ha vuelto a situarse en el centro del ojo público, pero esta vez lejos de los circuitos de velocidad. El pentacampeón mundial de MotoGP ha compartido una profunda reflexión sobre la gestión de su fortuna, revelando un llamativo arrepentimiento financiero.

Durante su reciente participación en el podcast "BLV" (Búscate la vida), el expiloto mallorquín conversó abiertamente sobre dinero y confesó que le habría gustado enfocar sus ganancias de una forma muy distinta desde el inicio de su carrera, priorizando las inversiones inmobiliarias.

A sus 38 años, Lorenzo analiza el capital desde una perspectiva mucho más madura y estratégica. En la entrevista, el antiguo deportista admitió que la falta de asesoramiento o conocimiento financiero en sus comienzos en la élite le terminó saliendo cara. "Me arrepiento de no haber sabido eso y no haber invertido todo mi dinero en ladrillo", reconoció de forma contundente.

Para él, los bienes raíces representan la máxima seguridad frente a la inestabilidad intrínseca de otros mercados tradicionales o tecnológicos.

La filosofía actual del balear se enfoca en traducir la adrenalina de las carreras en un flujo de caja mensual y predecible. Su firme defensa de la vivienda como activo se basa en su durabilidad a largo plazo. "Por siempre va a estar ahí ese ladrillo; cuando te mueras, va a seguir estando ahí", sentenció, haciendo hincapié en que se trata de un bien tangible que sobrevive al paso del tiempo y asegura la tranquilidad financiera de cara al futuro de las siguientes generaciones.

Jorge Lorenzo, durante la conferencia de prensa del GP de España, en Jerez. José Manuel Vidal Efe

Para ilustrar su teoría de manera comprensible, el mallorquín desarrolló una hipótesis matemática muy gráfica que no tardó en volverse viral en las redes sociales. Según la visión del campeón, una suma inicial de dos millones de euros es más que suficiente para garantizar una jubilación de lujo a través de rentas pasivas estables.

"Con esos 2 millones de euros puedes cogerte 10 apartamentos que te pagan una media de 1.000 euros al mes; son 10.000 euros mensuales y asegurados para siempre", detalló de forma sencilla. Con este cálculo, Lorenzo enfatiza que el verdadero secreto de la riqueza no es acumular dinero estático, sino diversificar en activos que generen ingresos constantes.

Consciente de que la mayoría de los ciudadanos no disponen de un capital millonario para adquirir múltiples inmuebles en propiedad de golpe, Lorenzo también ofreció alternativas para los pequeños ahorradores.

Para el público que no puede permitirse comprar un piso completo debido a los elevados precios del mercado actual (que suelen superar los 100.000 o 150.000 euros), el expiloto propuso una solución alternativa: "comprar porciones".

El valenciano sugirió explorar vehículos financieros modernos como los fondos inmobiliarios o los ETFs especializados en el sector de la vivienda. Estas herramientas permiten obtener rendimientos del mercado del alquiler invirtiendo cantidades mucho más modestas y accesibles.

Con esta interesante visión, Jorge Lorenzo demuestra que ha sabido trasladar su mentalidad ganadora de los circuitos al entorno de las finanzas personales, dejando valiosas lecciones de ahorro y diversificación para todos sus seguidores.