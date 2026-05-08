Álex Jiménez, apartado por el Bournemouth por unos chats con una menor de 15 años: "Me gustan las chicas pequeñas"

EL futbolista español Álex Jiménez ha sido apartado del Bournemouth tras salir a la luz unos chats con una menor de 15 años.

Durante la conversación la joven no ocultó su edad en ningún momento pero al futbolista le dio igual: "Nunca he estado con una chica de 15 años".

Además, el español dio a entender que no le es un impedimento la edad: "Me gustan las chicas pequeñas".

Images of Bournemouth’s Rightback, Alex jimenez, supposedly messaging a 15yr old are currently doing the rounds…😳 pic.twitter.com/oQ9ToULLjS — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) May 8, 2026

Además, durante la conversación se puede apreciar como ambos están hablando de la fiesta de cumpleaños del jugador y el tono que este mantiene es cercano, llamándola varias veces "bebé".

De hecho, Jiménez mando una fotografía donde dejó entrever sus intenciones: "Pero si nos conociésemos, ¿harías cosas de mayores?".

Sin embargo, el español se dio cuenta del fallo que estaba cometiendo y quiso zanjar la conversación: "Ha sido un error hablar contigo, no quiere ningún problema".

El lateral, de 21 años, no formará parte de la convocatoria para el duelo frente al Fulham FC. El club inglés emitió un comunicado oficial en el que aseguró ser consciente de las publicaciones que circulan en redes y afirmó que trata el asunto con 'la máxima seriedad'. Por el momento, ni el futbolista ni su entorno han realizado declaraciones públicas sobre las acusaciones.

La historia de Jiménez

Antes de aterrizar en Inglaterra, Jiménez pasó por la cantera del Real Madrid durante una década. Posteriormente fichó por el AC Milan, donde continuó su crecimiento antes de dar el salto definitivo al fútbol inglés. Bournemouth terminó ejecutando una operación cercana a los 17 millones de euros para hacerse con sus servicios de manera permanente.

El futbolista había conseguido hacerse un hueco importante en el esquema del Bournemouth esta temporada. Sus actuaciones en el lateral derecho le habían convertido en una de las revelaciones del equipo inglés, que pelea por terminar el curso en puestos europeos de la mano de Iraola.

Comunicado Bournemouth

El AFC Bournemouth está al tanto de las publicaciones que circulan en redes sociales relacionadas con el lateral derecho Álex Jiménez.

El club comprende la gravedad del asunto y lo está investigando. Por consiguiente, Álex no estará en la convocatoria para el partido de la Premier League de mañana contra el Fulham y el club no hará más comentarios al respecto por el momento.