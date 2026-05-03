Vinicius se empeña en retrasar el alirón del Barça con un doblete en la victoria del Real Madrid ante el Espanyol

El brasileño acaparó todo el protagonismo en ataque y desatascó a su equipo en el RCDE Stadium con dos auténticos golazos.

Espanyol

Real Madrid

No quiere Vinicius que el Barça celebre el título de Liga ya. Aunque sea algo irremediable, el brasileño quiere retrasarlo lo máximo posible. Es por ello que se salió en el RCDE Stadium y la victoria de su equipo tiene su sello [Narración y estadísticas del partido: Espanyol 0-2 Real Madrid].

El Real Madrid mostró dos caras en Barcelona: una primera parte gris donde faltó juego y una segunda mitad donde consiguieron imponer su dominio sobre un equipo al que le ha entrado el pánico viéndose tan cerca del descenso.

La superioridad del conjunto blanco fue obra de Vinicius. El brasileño marcó dos golazos. El primero, tras una gran asociación con Gonzalo se zafó de dos marcas con un buen recorte y batió a Dmitrovic; el segundo, un precioso golpeo de empeine para colocar el balón en la mismísima escuadra.

Vinicius celebra el segundo gol marcado ante el Espanyol. EFE

Había más en juego de lo que cualquiera se podía imaginar: el Espanyol se está jugando la permanencia, mientras que el Real Madrid quiere retrasar lo máximo posible el alirón del Barça. Es por ello que sobre el terreno de juego se vivió un partido de alta tensión.

Este voltaje lo reflejaron a la perfección Omar El Hilali y Vinicius. Desde que el balón echó a rodar los dos jugadores aprovechaban el mínimo resquicio para enzarzarse. Tomó nota Gil Manzano del duelo que estaban disputando el marroquí y el brasileño y no tardó en tomar cartas en el asunto.

Amarilla para Vini por un agarrón sin el balón de por medio y dos minutos después roja directa para El Hilali tras un derribo sobre el extremo del Madrid. Tuvo que corregirle Figueroa Vázquez y tras revisar la jugada en el monitor, corrigió su decisión.

Lo cierto es que el 7 del conjunto blanco estaba siendo el jugador más peligroso en ataque. De sus botas salió la mejor ocasión de su equipo al rematar de volea un balón rechazado. Desvió lo justo El Hilali para mandar el golpeo al palo diestro de la portería defendida por Dmitrovic.

Sin fortuna de cara a puerta, al Madrid se le sumó un nuevo contratiempo: Mendy volvía a romperse. El francés se echó al suelo tras dar un pase a Lunin y en su lugar tuvo que entrar Fran García. El lateral galo apenas duró 12 minutos sobre el terreno de juego.

Nueva lesión muscular para Ferland Mendy.



El francés se marcha sustituido en el min 11 y entra Fran García en su lugar. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/DzVN0RfHT7 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 3, 2026

Estaban los de Manolo González consiguiendo hacerle un partido muy incómodo a los de Arbeloa y por medio de Terrats, pero sobre todo de Leandro Cabrera a punto estuvieron de abrir el marcador.

El centrocampista catalán recibió un centro atrás de Carlos Romero y en el corazón del área armó el zurdazo, aunque el balón se fue por encima del larguero. Era la mejor ocasión del conjunto perico en el partido, pero no iba a ser la única.

Ya en el añadido de la primera parte, en el 48', con los jugadores pensando en irse a los vestuarios, Lunin evitó el gol del Espanyol con un paradón al remate a bocajarro de Cabrera a la salida de un córner.

Antes, un derechazo de Brahim a la media vuelta dentro del área se fue rozando el larguero. La igualdad sobre el terreno de juego era tal que ninguno conseguía imponer su juego sobre el rival. No obstante, el empate no favorecía a ninguno de los dos.

Vinicius marca la diferencia

Pero para eso estaba Vinicius, para romper el empate. El primer paso lo dio Arbeloa con un doble cambio que hizo en el minuto 50: Brahim y Pitarch dejaban su lugar a Gonzalo y Mastantuono. El canterano sería protagonista en la acción del gol.

La forma en la que se estrenó el marcador fue inmejorable. Primera conexión del recién entrado Gonzalo con Vinicius, hilvanando una magnífica pared para la incursión en el área del brasileño, que se zafó de dos marcas con un buen recorte, para posteriormente batir por bajo y al palo corto a Dmitrovic. Un auténtico golazo.

Apenas llevaba Gonzalo un minuto sobre el terreno de juego y con eso, con un movimiento de delantero centro, de 9 puro, permitió que su compañero abriera la lata en el RCDE Stadium.

Vinicius se abraza con Gonzalo. EFE

Intentó replicar con rapidez el Espanyol por medio de nuevo de Ramón Terrats con un zurdazo desde el balcón del área que se le fue rozando el poste, pero lo que se acabaron encontrando fue el 0-2.

Una obra de arte fue la jugada al completo del gol de la sentencia del Real Madrid. Primero, con el taconazo en forma de asistencia de Bellingham. Después, el precioso golpeo de empeine de Vinicius para colocar el balón en la mismísima escuadra del palo largo, imparable para Dmitrovic.

El impacto de los dos goles resultó tan devastador como se preveía. El Espanyol se vio obligado a abrir líneas en busca de un milagro que nunca llegó, lo que a su vez desató las incursiones de Vinicius, esta vez secundado por un Bellingham en su mejor versión de los últimos meses.

No alcanzó, sin embargo, para agravar aún más la herida blanquiazul. El pulso con el Barça, ya fijado en el horizonte, se presentaba como la oportunidad definitiva para el alirón o, al menos, para una redención a menor escala.

Ficha técnica del partido:

0 - Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Edu Expósito (Antoniu Roca, min.61), Terrats (Jofre Carreras, min.73), Rubén Sánchez (Pickel, min.61), Dolan (Pere Millan, min.73) y Roberto (Kike García, min.73).

2 - Real Madrid: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy (Fran García min.14); Tchouaméni (Camavinga, min.84), Valverde, Thiago (Mastantuono, min.53); Bellingham; Vinicius (Palacios, min.84) y Brahim (Gonzalo, min.53).

Goles: 0-1, min.55: Vinicius; 0-2, min.66: Vinicius.

Árbitro: Gil Manzano (comité extremeño). Amonestó a Brahim (min.22), Vinicius (min.23), Omar El Hilali (min.26), Edu Expósito (min.47+), Trent (min.50), Gonzalo (min.75) y Urko González (min.85).

Incidencias: partido correspondiente a la trigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 31.733 espectadores.