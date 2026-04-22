El perdón tras los pitos de Vinicius y Mbappé, las referencias que son intocables en el Real Madrid del futuro

Real Madrid

Alavés

El Real Madrid volvió a sonreír tras ganar al Alavés y cortar la sangría de los tres últimos resultados adversos: derrota ante el Mallorca, empate ante el Girona y derrota -además de eliminación- ante el Bayern Múnich. La sonrisa fue tímida, como también lo fueron los pitos que recibieron Mbappé y Vinicius.

No tardó la afición en mostrar su descontento con los jugadores, en especial con las dos estrellas del equipo. Cada vez que Vinicius entraba en contacto con el balón, el murmullo se convertía en silbido abierto, en señal inequívoca de desaprobación. Más contenidos, pero igualmente presentes, los dirigidos a Mbappé.

Los aficionados quisieron dejar patente, una vez más, que llevar el escudo del Real Madrid conlleva una gran responsabilidad. La exigencia por defender los intereses del club es máxima. El fútbol no tiene memoria y el talento de ambos jugadores quedó en el olvido cuando tocó pasar de la admiración a los reproches.

Los pitos del Bernabéu a Vinicius#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/i4bVjOYRFU — DAZN España (@DAZN_ES) April 21, 2026

Con la naturalidad de quienes saben que no han estado a la altura, Mbappé y Vinicius asumieron el descontento del público, que se mostró enfadado porque la temporada haya terminado prácticamente a mediados de abril.

El brasileño se llevó la peor parte. Y el francés, que todavía no había vivido algo parecido en el Bernabéu, sufrió en sus propias carnes lo que significa la exigencia blanca. Un estadio que no perdona a ninguna estrella.

Un escenario dispar

Mbappé hizo gala de su personalidad y consiguió cambiar los pitos por aplausos, aunque él decidió no celebrar el gol que abría la lata ante el Alavés. Respondió con sonrisas a las felicitaciones de sus compañeros y se dirigió al centro del campo a seguir con el partido.

A pesar de no mostrar su felicidad, el galo se quitó un gran peso de encima, puesto que llevaba desde el pasado 8 de febrero sin ver portería en La Liga. El último tanto había sido en la victoria ante el Valencia en la jornada 23. Aun así, sus estadísticas no niegan la clase de jugador que es.

Lleva ya 41 tantos, 24 en Liga, para resistir a la insistencia de Muriqi, al que saca tres goles en la lucha por ser el máximo goleador del campeonato nacional.

Mbappé celebra su gol con Vinicius. Reuters

Vinicius también mostró cómo su temperamento ha cambiado. A diferencia de cómo encajó los pitos que recibió ante el Levante, el brasileño en esta ocasión no se inmutó. Mostró una madurez que acabó con las disculpas aceptadas del público presente en el Bernabéu.

No se dejó afectar por los abucheos. Buscó el desequilibrio en cada acción y mantuvo la compostura, incluso cuando la grada le dedicaba reproches. En esta ocasión, su actitud iba a ser recompensada.

Nada más comenzar la segunda mitad, recibió un pase de Valverde, controló el balón a casi 30 metros de la portería y conectó un potente disparo con la derecha, ajustado al palo. Vini permaneció inmóvil tras el gol, sin celebrarlo, y pidió perdón con un gesto de manos. Ese es el camino: resistir, insistir y seguir creciendo.

"Vinicius siempre ha hecho un gran esfuerzo por echarse el equipo a la espalda. No se esconde, es un gran madridista, siente el escudo y tiene mucha valentía. Me alegra que el público le haya premiado con aplausos", reconoció Arbeloa en rueda de prensa.

🗣️ "Vinicius ha sido capaz de echarse el equipo a la espalda en situaciones complicadas. Es un gran madridista"



Álvaro Arbeloa se deshace en elogios hacia Vinicius 🙌🏻#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/loyBsgynSK — DAZN España (@DAZN_ES) April 21, 2026

El Real Madrid ha tomado una decisión de cara a la próxima temporada: no habrá debate en torno a sus dos grandes estrellas ofensivas. Ni Mbappé ni Vinicius van a estar en el mercado.

Las puertas de salida están cerradas y el mensaje desde el club es claro: ambos serán los pilares sobre los que se construya el proyecto venidero, independientemente de quién ocupe el banquillo del Bernabéu.

Los pilares del proyecto

En Valdebebas se percibe un cambio respecto a otros veranos. Si en etapas anteriores el club ha sabido moverse con pragmatismo ante ofertas o situaciones contractuales complejas, en esta ocasión la dirección deportiva ha optado por blindar su núcleo competitivo.

El caso del francés resulta especialmente significativo. El '10' del conjunto blanco está firmando una temporada de notable alto, sosteniendo al equipo en numerosos tramos del curso con cifras que avalan su condición de líder.

Su capacidad para decidir partidos, su regularidad goleadora y su influencia en el juego han terminado por disipar cualquier atisbo de debate. Mbappé no solo marca diferencias; condiciona a los rivales y eleva el nivel competitivo del equipo en los momentos clave.

Pero si el rendimiento del francés ha sido determinante, no lo ha sido menos la evolución de Vini esta temporada. El brasileño, que había mostrado cierta irregularidad con Xabi Alonso, ha encontrado un punto de inflexión bajo la tutela de Arbeloa.

Vinicius y Arbeloa se saludan en el derbi ante el Atlético de Madrid. REUTERS

Más allá de los números, lo que más valoran en el club es la sensación de crecimiento en su toma de decisiones y en su lectura del juego. El salmantino ha incidido en aspectos tácticos y emocionales que han permitido al brasileño recuperar confianza y eficacia en el último tercio del campo.

Con este escenario, el Real Madrid perfila un proyecto continuista en lo esencial, pero ambicioso en sus objetivos. La posible llegada de un nuevo entrenador no alterará la hoja de ruta marcada por la entidad: Mbappé y Vinicius serán las referencias de un proyecto que se construirá para volver a devolver al club a lo más alto.