Plexus Tech compra Olocip, la empresa del exfutbolista Esteban Granero, e irrumpe en la tecnología aplicada al deporte

Plexus Tech ha dado un salto estratégico al irrumpir en la industria del deporte con el lanzamiento de Plexus Sport, nueva división especializada que nace tras la adquisición mayoritaria de Olocip, la compañía de Inteligencia Artificial aplicada al deporte fundada por Esteban Granero e integrada en el holding Best 11 Group.

La operación marca la entrada formal de la tecnológica gallega en un sector donde los datos, la analítica avanzada y la toma de decisiones en tiempo real se han convertido en un factor diferencial para clubes, competiciones y marcas.

Plexus Sport se concibe como una plataforma tecnológica transversal pensada para todo el ecosistema deportivo: desde clubes y ligas hasta estadios, patrocinadores, broadcasters, gestores de derechos audiovisuales y aficionados.

La nueva vertical trasladará al deporte la experiencia acumulada por Plexus en otros sectores -banca, seguros, retail, salud o industria- en el desarrollo de plataformas, la gestión de operaciones y el despliegue de soluciones complejas a gran escala.

El objetivo es ofrecer una propuesta integral que conecte rendimiento deportivo, gestión operativa y generación de negocio.

La integración de Olocip actúa como piedra angular del proyecto. La firma de Granero, pionera en el uso de inteligencia artificial predictiva en el deporte profesional, aporta un conocimiento muy específico en análisis de rendimiento, scouting y apoyo a la toma de decisiones que hasta ahora la propia Plexus no tenía dentro de casa.

"Al final ellos conocen los problemas, nosotros tenemos soluciones", resumió Antonio Agrasar, fundador y CEO de Plexus Tech, al explicar la lógica del acuerdo y la "simbiosis" entre el conocimiento del negocio deportivo y la experiencia tecnológica del grupo.

𝗚𝗿𝘂𝗽𝗼 𝗣𝗹𝗲𝘅𝘂𝘀 𝗧𝗲𝗰𝗵 pic.twitter.com/oTu3KvLzwG — Olocip | Inteligencia Artificial (@Olocip_Lab) April 13, 2026

La idea es que esa combinación permita diseñar herramientas que respondan a necesidades reales, no imponer tecnología sin contexto.

Granero subrayó precisamente ese punto: antes de pensar en productos, Plexus Sport ha dedicado los primeros pasos a escuchar a la industria, desde clubes y otras compañías vinculadas al deporte hasta aficionados e instituciones, para entender qué necesitan y cómo puede ayudar la tecnología.

En su visión, la Inteligencia Artificial no sustituye al talento humano, sino que lo amplifica: en procesos tan sensibles como los fichajes, por ejemplo, las herramientas de Olocip permiten a los directores deportivos reducir la incertidumbre sobre el rendimiento futuro de un jugador, complementando su criterio con análisis objetivos que procesan más variables en menos tiempo.

El proyecto nace, además, en un momento en el que la industria deportiva ha acelerado su profesionalización y ha asumido que ya no basta con mirar solo al césped o a la pista.

Granero recordó que los clubes son hoy empresas multidisciplinares que deben gestionar desde la venta de entradas y merchandising hasta la explotación de estadios y la relación diaria con sus aficiones, ámbitos donde la tecnología bien aplicada se convierte en una ventaja competitiva.

Ahí, Plexus Sport aspira a trasladar soluciones que ya funcionan en otros sectores -logística, comercio electrónico, optimización energética o gestión de grandes infraestructuras- a un entorno donde todavía queda mucho margen de mejora.

La alianza también abre una vía clara para crecer en volumen y alcance. Olocip, que hasta ahora había escalado de forma contenida, ve en Plexus el "turbo" que le permite abordar proyectos de mayor envergadura y llegar a más mercados sin renunciar a su identidad como unidad especializada dentro del nuevo ecosistema.

Al mismo tiempo, el grupo tecnológico incorpora una "fábrica de conocimiento" en Inteligencia Artificial deportiva que podrá proyectar no solo hacia el deporte, sino eventualmente hacia otras industrias con retos similares en torno al análisis de datos y la reducción de errores humanos.

Antonio Agrasar y Esteban Granero presentan Plexus Sport

Con este movimiento, Plexus Tech suma el deporte a una estrategia de expansión basada en verticales con alto potencial tecnológico, reforzando su posición como socio de referencia para la digitalización de sectores clave.

Plexus Sport nace con vocación de ser un actor relevante en la transformación tecnológica del deporte, apoyado en la escala de un grupo con más de 5.000 profesionales y en el bagaje científico y competitivo que Olocip ha construido en la última década.