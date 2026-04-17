Aston Martin, a la desesperada para salvar la temporada: prepara un AMR26 'B' para lanzar antes del verano

El desastroso inicio de temporada ha obligado a Aston Martin a reaccionar con contundencia. El primer monoplaza diseñado por Adrian Newey en Silverstone ha resultado ser un fracaso, como reflejan los pobres resultados obtenidos en las tres primeras citas del calendario.

Ante este panorama, la escudería británica ya trabaja en un nuevo coche que podría debutar a lo largo del presente curso. La previsión es que, durante el verano, Aston Martin introduzca en pista una evolución profunda de su actual monoplaza, previsiblemente denominada AMR26 B.

Es obvio que buena parte del déficit proviene de una unidad de potencia poco fiable y en absoluto potente, pero el chasis y la aerodinámica también tienen mucho que ver. Por un lado, sobran al menos 10 kilos de peso y, por el otro, el AMR26 es bastante débil en curvas de media y alta velocidad.

Así las cosas, Honda y Aston Martin trabajan con intensidad tanto en Silverstone como en Suzuka para presentar lo antes posible un monoplaza capaz de, al menos, competir con el resto de equipos de la parrilla.

No sería un movimiento inédito en la Fórmula 1: en lugar de rediseñar por completo el coche, algunos equipos han optado históricamente por lanzar una nueva especificación.

Un caso paradigmático fue el Williams FW14B, también obra de Newey, que dominó con autoridad el Mundial de 1992 con Nigel Mansell al volante.

Adrian Newey, en el box de Aston Martin F1 Europa Press

Según el medio especializado The Race, la escudería británica estrenará un nuevo motor en el Gran Premio de Miami, una modificación que la FIA habría autorizado bajo el argumento de mejorar la fiabilidad.

Posteriormente, Honda asumiría la tarea de aumentar el rendimiento y las prestaciones de la unidad de potencia en las siguientes carreras.

Un panorama desolador

En paralelo, el debut del AMR26 B podría retrasarse hasta el verano. Así lo apuntó David Croft, periodista de Sky Sports, quien situó Spa-Francorchamps como el escenario más probable para su estreno.

"Había dicho Silverstone para un coche de especificación B, pero es más probable que sea Spa-Francorchamps. La unidad de potencia necesitará mucho trabajo y ajustes, y probablemente regrese tras el parón veraniego en mejor forma. Aun así, tendrán problemas durante toda la temporada hasta que el chasis pueda integrar correctamente esa unidad y se reduzcan las vibraciones", confirmó el británico

Los mecánicos de Aston Martin trabajan en el AMR26 de Fernando Alonso durante el GP de China. EFE

El rendimiento de esta nueva especificación podría ser determinante para el futuro de Fernando Alonso en la categoría. Por ahora, el panorama es sombrío. "No sumarán puntos a menos que otros 12 coches se retiren en este momento. Terminar la carrera en Suzuka fue positivo, pero no hay nada que celebrar", sentenció Croft en un podcast. El mismo mensaje que lanzó Mike Krack.