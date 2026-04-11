La conexión Lamine - Ferran se luce en el derbi ante el Espanyol y el Barça deja sentenciada La Liga con una nueva victoria

Lamine celebra con Ferran Torres el segundo gol en la victoria ante el Espanyol. EFE

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El Barça ya está prácticamente celebrando el título de Liga y, una vez más, lo hace frente al eterno rival. El Espanyol ha sido testigo de una gran actuación del conjunto azulgrana, que está nueve puntos por encima del Real Madrid a falta de siete jornadas aún por disputar [Narración y estadísticas con la victoria del Barça ante el Espanyol].

No acusaron los de Hansi Flick el cansancio por haber jugado el miércoles en Champions. El Barça superó al conjunto perico en todas las facetas del juego y en la victoria hubo dos jugadores que acapararon principalmente el protagonismo: Ferran Torres y Lamine Yamal.

'El Tiburón' marcó 14 partidos después y lo hizo por partida doble. En la segunda parte incluso marcaría el tanto que hubiese significado su hat-trick, pero el línea levantó el banderín por fuera de juego de Eric García.

Ferran Torres y Lamine celebran uno de los goles en la victoria ante el Espanyol. Reuters

Ferran se reivindicó y mandó un mensaje claro a su entrenador: puede ser la referencia en el ataque del Barça en el partido de vuelta de la eliminatoria ante el Atlético de Madrid.

Mientras el '7' del Barça hacía un doblete de goles, Lamine lo hacía de asistencias. El extremo estuvo de dulce y dio un recital por el costado diestro, siendo un auténtico quebradero de cabeza para Carlos Romero.

Todo le salía de cara al conjunto azulgrana. Al acierto de sus dos delanteros se sumó el nivel de intensidad que marcaron Fermín y Gavi en un equipo que fue muy superior al Espanyol.

El hambre de 'El Tiburón'

Los de Manolo González sufrieron en exceso durante todo el partido. Si bien en la primera vuelta los pilares sobre los que se conseguían las victorias era la estrategia y la solidez defensiva tras pérdida, en el Spotify Camp Nou no estuvo acertado en ninguna de las dos situaciones.

El primer gol del partido, obra de Ferran Torres, llegó en el minuto nueve en una jugada a balón parado. Saque de esquina botado por Lamine que se comió Dmitrovic al chocarse con su compañero El Hilali, dejando al 'Tiburón' completamente solo para empujar el balón al fondo de la portería.

Era su primer gol desde el 31 de enero ante el Elche, 14 partidos después. El delantero del Barça ponía, de este modo, fin a su peor racha sin marcar bajo las órdenes de Hansi Flick.

Ferran Torres celebra el primer gol del partido marcado ante el Espanyol. Reuters

No había pasado nada hasta ese momento y el Barça ya estaba por delante en el derbi. Intentó reaccionar el conjunto perico por medio de Kike García, pero su disparo cruzado fue blocado por Joan García.

Superado el ecuador de la primera parte, llegó el 2-0 también por obra y gracia de Ferran Torres. Lamine le dio un pase magnífico con el exterior de la bota para encontrar el desmarque de Ferran Torres, que definió con un toque sutil para superar la salida de Dmitrovic.

Pudo meterse el Espanyol en el partido en la siguiente jugada, pero un centro-chut de Dolan se estrelló en el larguero. Fue la ocasión más clara del conjunto perico en toda la primera parte.

Hizo saltar las alarmas Gerard Martín tras sufrir un resbalón él solo que no solo precisó de las asistencias médicas, sino que, por precaución, Flick le sustituyó al descanso pensando en el partido ante el Atlético de Madrid.

Pudo sentenciar el Barça al descanso en una doble ocasión. Primero en un derechazo desde fuera del área de Eric García que se topó con Dmitrovic. El portero del Espanyol, precisamente, repelió en el rechace un remate casi a bocajarro de Fermín. Y es que el serbio fue el mejor de su equipo a pesar de los goles encajados.

La sentencia final

Tras el paso por los vestuarios el Espanyol intentó ser más ofensivo dando entrada a Roberto por Dolan. Lamine Yamal siguió haciendo lo que quería y el tercer gol era cuestión de tiempo. Llegó, por parte de Ferran, pero había fuera de juego de Eric García y no subió al marcador.

El que sí subió, contra todo pronóstico, fue uno de Pol Lozano para meter al Espanyol en el partido. Los de Manolo González aprovecharon que el Barça había bajado su intensidad y Flick reaccionó sacando a Rashford y Cancelo.

Lamine celebra el gol marcado ante el Espanyol. Reuters

El inglés, nada más salir, tuvo la opción se sentenciar el choque pero estuvo lento y Dmitrovic. El portugués también lo intentó con un remate desde lejos. El 2-1 provocaba que el partido siguiera abierto, pero el Barça no sufría demasiado pese a la mejora perica en el segundo tiempo.

Un mal pase de Cancelo propició la mejor opción visitante con un balón al que no llegó Roberto por poco. Los últimos minutos dieron mucho juego ya que en ellos se produjo la reaparición de De Jong, el 3-1 de Lamine para cerrar su gran partido y hubo tiempo para el cuarto de Rashford a pase de De Jong.

Ficha técnica del partido:

4 - Barcelona: Joan Garcia; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín (Casadó, min.46), Balde (Cancelo, min.64); Pedri, Eric, Gavi (Rashford, min.64); Lamine Yamal, Ferran (Dani Olmo, min.74) y Fermín (De Jong, min.84).

1 - Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Ngonge (Rubén Sánchez, min.64), Pol Lozano (Pickel, min.80), Urko, Dolan (Roberto, min.46); Kike García (Pere Milla, min.71) y Edu Expósito (Terrats, min.71).

Goles: 1-0: Ferran, min.10. 2-0: Ferran, min.25. 2-1: Pol Lozano, min.56. 3-1: Lamine Yamal, min.87. 4-1: Rashford, min.89.

Árbitro: Alejandro José Hernández (Comité de Las Palmas). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Gavi (min.32), Eric (min.45+3) y Casadó (min.49), y a los visitantes El Hilali (min.32), Edu Expósito (min.34), Ngonge (min.45), Pol Lozano (min.58), Calero (min.83) y Urko (min.90+2).

Incidencias: Partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou de Barcelona ante 60.736 espectadores. Antes del pitido inicial, ambos equipos posaron en una foto conjunta en apoyo a la Grand Départ del Tour de Francia 2026