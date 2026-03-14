La corrupción de 'Chiqui' Tapia en el 'AFAGate', detrás del 'no' de Argentina a jugar la Finalissima contra España en el Bernabéu

Claudio 'Chiqui' Tapia salió este viernes 13 de marzo de los Tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, después de declarar ante el juez Diego Amarante por presunta retención ilegal de impuestos y aportes provisionales.

Al cruzar la puerta, se encontró con los micrófonos que le preguntaban por la Finalissima. Su respuesta fue tajante: "España quiere que se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental".

Una frase de dirigente en apuros que, sin embargo, encierra algo mucho más profundo que un simple debate sobre localía. Detrás del rechazo de Tapia al Santiago Bernabéu está el escándalo más grande de la historia del fútbol: el AFAGate.

El AFAGate es el mayor escándalo de corrupción en la historia del fútbol argentino. Una trama que consiste en un sistema de desvío de fondos que habría canalizado unos 400 millones de dólares en ingresos internacionales de la selección argentina a través de empresas intermediarias.

El dinero que debía llegar a los clubes y al desarrollo del fútbol argentino terminó, según las pruebas recabadas, en sociedades pantalla en Florida, intermediarias en Madrid y Almería, una financiera en Uruguay, cuevas financieras de Buenos Aires, vuelos privados, una mansión con zoológico y una flota de más de 50 vehículos de alta gama.

Las figuras centrales son Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino, ambos citados a declaración indagatoria por la justicia federal argentina por presunto fraude, blanqueo de capitales y evasión fiscal, y con prohibición de salir de Argentina.

La conexión que aterra a Tapia

Aquí es donde la Finalissima y el AFAGate se cruzan. El esquema de corrupción tiene una rama española perfectamente documentada. La pieza central en España es Odeoma Gestión SL, con sede en el Paseo de la Castellana de Madrid, que facturaba a la AFA servicios de "consultoría logística" reteniendo un 30% de comisión y coordinando pagos a las sociedades pantalla de Miami.

La empresa habría recibido transferencias superiores a 5 millones de euros vinculadas al entramado. A 550 kilómetros de Madrid, en Roquetas de Mar, una empresa llamada Reach Consulting SL -legalmente dedicada a "peluquería y otros tratamientos de belleza"- también facturaba a la AFA servicios de consultoría financiera.

Estas sociedades, junto a Waterhouse Cuper SL y Katla Estrategia SL, están identificadas como piezas del entramado y el juez argentino Luis Armella ya ha solicitado el bloqueo de cuentas de Odeoma.

Aunque hasta la fecha la justicia española no ha abierto formalmente una investigación, el principal denunciante del caso, Tofoni, ha confirmado que se está evaluando iniciar acciones legales en Europa: "Hay dinero que fue a Italia, hay dinero que fue a Inglaterra, hay dinero que fue a España. Tiene muchas aristas".

El razonamiento de la AFA sobre la sede de la Finalissima -que jugar en el Bernabéu significaría ceder la localía frente a España- es un argumento legítimo desde el punto de vista deportivo.

Pero existe una dimensión paralela que lo explica mejor. Tapia tiene prohibición de salida del país y, aunque puede solicitar al juez una autorización -como ya ha hecho para viajar a Colombia, Brasil o Paraguay-, el escenario español es radicalmente distinto.

En España operan empresas directamente vinculadas al esquema de corrupción que le investigan: las sociedades pantalla con las que, según la investigación, se canalizaron millones de dólares de la AFA. Una visita a Madrid podría abrir la puerta a que la justicia española, ante evidencias de blanqueo de capitales en su territorio, tomara medidas.

La investigación, además, se está desarrollando en cuatro frentes simultáneos: Argentina, Estados Unidos (donde la trama utilizó el sistema financiero americano, lo que abre la puerta a responsabilidades similares a las del FIFAGate), Uruguay (con 140 millones de dólares transferidos a una financiera con oficinas en Montevideo), y la potencial España.

Chiqui Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Viajar a Madrid, para Tapia, no es solo un problema de localía futbolística. Es, potencialmente, caminar directamente hacia el riesgo de una detención en el país donde operan algunas de las empresas que protagonizan su caso.

La UEFA impulsa el Bernabéu. La RFEF lo tiene cerrado. El Real Madrid ha dado su visto bueno. Pero mientras el reloj corre hacia el 27 de marzo, 'Chiqui' Tapia sigue pidiendo el Monumental. En el fondo del debate sobre la sede de la Finalissima no hay solo un conflicto entre confederaciones: hay un dirigente con el mundo judicial encima y España como último lugar al que querría viajar.