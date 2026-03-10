El tándem Laporta - Flick se conjura tras explotar la 'bomba' Xavi ante una eliminatoria de Champions sin margen de fallo

Hace ya casi dos años que Xavi Hernández dejó de ser el entrenador del Fútbol Club Barcelona. De manera tragicómica, con idas y venidas, el catalán terminó una etapa convulsa en el club de su vida y salió con más pena que gloria.

Tras mucho tiempo meditando en silencio y rumiando todo lo que tuvo que vivir en Can Barça, el exentrenador rompió la cortina de manera abrupta con una entrevista en La Vanguardia que incendió la campaña electoral.

Salió a acusar a Joan Laporta de haberle fallado y de haber echado por tierra el regreso de Leo Messi cuando estaba apalabrado. Habló de una campaña mediática contra él y pidió que llegara a la dirección del club "gente sana". Mensajes muy duros que apuntaban todos contra Joan Laporta y su equipo directivo.

Xavi Hernández y Joan Laporta, en la presentación del primero como entrenador del Barça en 2021 Europa Press

Un momento estratégico

El momento de soltar esta bomba no es casualidad. En plenas elecciones a un club como el Barcelona nada se deja al azar, menos aún la aparición de un personaje tan importante como Xavi Hernández tras dos años en la sombra.

La oposición ha sacado todos los tanques a la calle para tratar de derribar lo que parece una victoria inevitable de Joan Laporta.

Xavi ya fue el hombre de Víctor Font en las pasadas elecciones. Finalmente, Laporta terminó sucumbiendo al atractivo de su nombre para tomar el banquillo del Camp Nou, pero inicialmente fue el hombre de Font. Ahora, innegablemente, vuelve a ir de la mano de la oposición.

Xavi no concurre a estas elecciones como el entrenador de la candidatura de Font. De hecho cree que no volverá al Barça nunca más, pero sí que se ha alineado de manera clara en un bando, y ese es el contrario al de Joan Laporta.

Guerra sin cuartel

La carrera electoral ya ha entrado en su última semana, así que los candidatos han decidido que ya es hora de agotar las existencias y sacar a relucir todo su arsenal.

La campaña ha tenido un tono agresivo desde el inicio. La mayoría de precandidatos, eso sí, centraron más los tiros en el enemigo exterior más que en cebarse con el que tenían enfrente. Árbitros, Real Madrid y Florentino Pérez se convirtieron en los temas preferidos, sabiendo que eso siempre conecta con el socio culé.

Víctor Font, en un acto de Sí al Futur

Ahora todo se centra en un Laporta-Font, así que los candidatos han decidido pasar al ataque con todo lo que tienen y acusar directamente al de enfrente para tratar de robarle los votos que todavía no estén decididos.

Aquí es donde Víctor Font se ha sacado un as bajo la manga con el que nadie contaba. Las palabras de Xavi Hernández apuntando sin piedad a Laporta, pidiendo un cambio de dirección y sobre todo tocando el nombre de Leo Messi, muy sensible en la ciudad condal, han caído con dureza.

Laporta responde

Como era de esperar en este juego despiadado por el trono del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta no se mordió la lengua y tan sólo unas horas después respondió a Xavi Hernández. Con la relación completamente rota entre ambos, ninguno tiene ya nada que perder.

Un dardo directo a su flotación fue el de asegurar que, con los mismos jugadores, Flick sí que ha sido capaz de ganar mientras que Xavi Hernández no lo era.

Desmintió en rotundo que echara para atrás el fichaje de Messi. Ahí escapó asegurando que el padre del crack argentino había terminado declinando la opción de regresar para no convivir con tanta presión.

Pero sobre todo centró el tiro en su oponente, Víctor Font. Laporta habló directamente de una utilización de Xavi Hernández por parte de la oposición, y el intento de ridiculizar a su rival fue constante en el debate cara a cara que ambos tuvieron.

No paró de hacer constantes referencias a que Víctor Font quiere gobernar el Barça detrás de su ordenador, mientras que él lo hace con el corazón. Y sobre todo sacó pecho por los éxitos deportivos, por el "no" al PSG por Yamal, y también por Hansi Flick.

Flick no quiere problemas

Hansi Flick está en el bando de Joan Laporta. El entrenador no se cortó hace unos días a la hora de acudir a un acto electoral del presidente saliente, así que no hay dudas sobre su posicionamiento.

Sin embargo, casi siempre correcto y comedido, tampoco ha querido mojarse sobre la carrera electoral en sus declaraciones. En la rueda de prensa previa al partido contra el Newcastle le preguntaron, como era de esperar, por las declaraciones de Xavi Hernández, pero quiso pasar de puntillas, al menos todo lo que pudo.

Se limitó a decir que son compañeros y que tienen una buena relación, y quiso zanjar cualquier polémica diciendo que la verdad se la queda para él. No quiso hacer más leña del árbol caído.

Se esforzó el germano en volver a centrar el tiro en lo deportivo. Porque el Barça, mientras el juego de tronos sigue activo antes de que se resuelva este mismo domingo, se juega buena parte de la temporada y de su futuro en Champions esta noche contra el Newcastle.