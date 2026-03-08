Detenido el Getafe - Betis por un altercado en la grada más radical del Coliseum

El partido entre el Getafe CF y el Real Betis de la jornada 27 de La Liga se detuvo por un altercado en la grada de los seguidores más radicales del conjunto local.

Al paso por el minuto 7 del encuentro, y mientras se esperaba para sacar un córner, el colegiado Hernández Maeso tuvo que parar el partido por un altercado en el fondo sur, donde se sitúan los aficionados más radicales del Getafe.

Repentinamente, la temperatura subió en ese fondo, se montó un tumulto en la grada del que aún se desconoce el origen, y la Policía tuvo que acudir rápidamente para intervenir con el cuerpo de antidisturbios.

La celeridad de las fuerzas del orden fue fundamental para evitar que el incidente fuera a mayores. Mientras tanto, los propios jugadores del Getafe se dirigieron al fondo para pedir calma a sus aficionados.

Posteriormente, se pudo ver cómo una buena parte de los aficionados del Getafe que estaban en ese fondo, donde se sitúan los más radicales, dirigía una serie de insultos a la zona donde se situaban los aficionados del Real Betis presentes en el Coliseum.

El partido se detuvo al paso por el minuto 7 de juego. Luis Milla se disponía a poner un córner desde el costado izquierdo cuando advirtió que se estaba montando revuelo en el fondo sobre el que atacaba el Getafe.

Hernández Maeso estuvo atento también a lo que sucedía en la grada, porque no permitió ejecutar ese saque de esquina y rápidamente detuvo el choque.

El colegiado avisó al delegado de campo de lo que estaba sucediendo, y durante más de cinco minutos el choque estuvo parado con una gran incertidumbre. Los policías no tardaron en retirarse una vez que el incidente parecía sofocado, pero el choque tardó en reanudarse.

También por megafonía se pidió que cesaran los insultos a la afición del Real Betis, algo a lo que los aficionados más radicales hicieron caso omiso, ya que las faltas de respeto hacia los visitantes se sucedieron en los siguientes minutos.