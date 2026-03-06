UEFA multa al Real Madrid con 15.000€ por conductas "racistas y/o discriminatorias" y amenaza con un cierre parcial del estadio

El Santiago Bernabéu saca a relucir su cubierta retráctil para el Real Madrid - Villarreal REAL MADRID

La UEFA ha multado al Real Madrid con 15.000 euros por un "comportamiento racista y/o discriminatorio" durante el partido contra el Benfica, además de una amenaza de cerrar parcialmente el fondo sur.

Esta clausura queda suspendida y únicamente se cumplirá en caso de reincidencia. Un procedimiento habitual en las sanciones del máximo organismo continental. Por lo tanto, no afectará al partido contra el Manchester City.

La sanción llega tras lo ocurrido en el encuentro de vuelta de la Champions League contra el Benfica en el que un aficionado de la Grada Fan fue captado antes del comienzo por las cámaras de la retransmisión del partido realizando el saludo nazi.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 25, 2026

Inmediatamente, miembros de la seguridad del Real Madrid lo localizaron, identificaron y lo expulsaron del estadio antes del arranque del encuentro.

"El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad", se leía en el comunicado que publicó después el club blanco.

El precedente del Atlético

El pasado mes de noviembre, la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ya sancionó al Atlético de Madrid con una multa de 40.000 euros por el comportamiento de sus aficionados en el campo del Arsenal en un partido de la fase de liga de la Champions.

Una decisión que se adoptó tras los incidentes registrados durante la derrota del equipo rojiblanco ante el Arsenal en Londres, el pasado mes de octubre, en un duelo de la Liga de Campeones.

La UEFA confirmó que los cargos contra el club español están relacionados con gestos y ruidos de carácter racista realizados por seguidores atléticos en el Emirates Stadium, incluidos gestos imitando a un mono y saludos nazis.