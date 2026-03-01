Ni La Finca, ni El Viso: la inversión de 32 millones de Bellingham en una lujosa zona de Madrid con dos mansiones

Mientras Jude Bellingham apura su recuperación de la lesión en el músculo semitendinoso que le tiene fuera de los terrenos de juego desde el pasado 31 de enero, su proyecto más personal avanza a buen ritmo en una de las urbanizaciones más exclusivas de la capital.

El centrocampista inglés del Real Madrid ha invertido 32 millones de euros en dos mansiones contiguas en La Moraleja, una para él y otra para su madre Denise, la mujer que gestiona sus finanzas y supervisa cada detalle de la obra.

Las dos propiedades forman parte de The Trilogy, un exclusivo conjunto de tres villas diseñadas por Threeseven y el prestigioso estudio Fran Silvestre Arquitectos, situado junto al Real Club de Golf de La Moraleja.

Cada mansión tiene un coste de 16 millones de euros, una cifra que se justifica por la ubicación privilegiada, el diseño vanguardista y unas prestaciones difíciles de igualar en el mercado inmobiliario madrileño.

La arquitectura sigue un estilo contemporáneo y minimalista que juega con volúmenes superpuestos, giros y desniveles, creando un efecto visual único. Grandes ventanales inundan de luz natural cada estancia y conectan los interiores con el entorno verde que rodea el complejo, ofreciendo vistas directas al campo de golf, uno de los más prestigiosos de Europa.

Bellingham realiza ejercicios de calentamiento. REUTERS

Cada villa supera los 1.000 metros cuadrados construidos, distribuida en tres plantas con ascensor, y se asienta sobre parcelas de unos 3.000 metros cuadrados que incluyen jardines exteriores de más de 2.000 metros. Ambas residencias cuentan con siete dormitorios, siete cuartos de baño y cuatro plazas de garaje, un espacio pensado para la comodidad de una estrella que no escapa en detalles.

El interior reserva todo tipo de lujos: piscina exterior e interior climatizada, sauna, spa, gimnasio equipado con máquinas de última generación para entrenar fuera de Valdebebas, bodega privada, varias chimeneas y una sala de cine para disfrutar del tiempo en familia.

Un equipamiento que, según quienes hayan tenido acceso al proyecto, convierte estas villas en dos de las propiedades más completas del norte de Madrid.

La Moraleja es desde hace décadas la urbanización elegida por futbolistas, empresarios y grandes fortunas que buscan privacidad, seguridad y exclusividad a las puertas de Madrid.

Bellingham, de hecho, intentó hacerse con Villa Serenity, la mansión más cara jamás vendida en la zona -27 millones de euros-, pero su oferta de 22 millones fue rechazada y la propiedad acabada en manos de un empresario tecnológico extranjero. Lejos de rendirse, el inglés apostó por The Trilogy, un proyecto a medida que le permite tener a su madre literalmente en la casa de al lado.

Denise Bellingham ha visitado las obras en varias ocasiones y es la encargada de supervisar que cada detalle esté a la altura. Su papel va más allá de una madre cercana: controla las finanzas de Jude desde que el centrocampista aterrizó en España en 2023 y ha sido la pieza clave para que esta inversión inmobiliaria de 32 millones se haya ejecutado con la máxima discreción. Una apuesta que deja claro que Bellingham no piensa moverse de Madrid.