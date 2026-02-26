Del favoritismo del Arsenal al milagro del Bodo/Glimt: el uno a uno de los 16 equipos de los octavos de final de Champions

Hauge, del Bodo/Glimt, celebra uno de los goles de su equipo en el playoff ante el Inter. EFE

La Champions League sigue separando la paja del grano. Los octavos de final llaman a la puerta de los mejores equipos de Europa, y el playoff previo hizo la última limpia antes de la llegada de la hora de la verdad.

Nyon acoge en la mañana de este viernes (12:00 horas) el sorteo que determinará la suerte de los 16 equipos restantes de aquí hasta el final de la competición. No sólo se celebrarán los emparejamientos de estos octavos, sino que se dibujará el camino completo hasta la final.

Lo cierto es que en el segundo año de este nuevo formato el margen a la sorpresa se ha reducido considerablemente. Con las excepciones del Bodo/Glimt y el Galatasaray, que terminaron 23º y 20º en la fase de liga, el resto de supervivientes pertenecen a los puestos más altos de la clasificación.

Vinicius celebra el gol ante el Benfica en el Bernabéu. REUTERS

Los nombres de siempre vuelven a surgir en la lista de favoritos y aspirantes. Arsenal y Bayern de Múnich se han mostrado prácticamente intratables en el tramo inicial de la competición, pero por supuesto muchos otros opositan al trono.

Liverpool, Barça, Chelsea o City lograron entrar a los octavos por la vía directa, y otros como el vigente campeón, el PSG, o el Real Madrid, serán grandes 'cocos' a evitar por cualquiera.

Arsenal

Arrasó en la fase de liga. Ocho victorias en las ocho jornadas, ni una sola fisura y tan sólo cuatro goles encajados. El equipo dirigido por Mikel Arteta fue un auténtico rodillo y ya venció a equipos como Inter de Milán, Bayern o Atlético de Madrid.

Es cierto que su temporada está yendo de más a menos, algo que se le suele achacar al conjunto londinense, pero con Rice, Zubimendi y Odegaard en el centro del campo enlazando con el goleador Gyokeres tienen armas para asustar a cualquiera. Jugarán en octavos con el Leverkusen o el Atalanta, así que saldrán como grandes favoritos.

Mikel Merino, durante un partido del Arsenal. REUTERS

Bayern de Múnich

Uno de los que están en la lista de favoritos cada año ya en la casilla de salida. Ha sido muy regular el equipo germano en la parte inicial de Champions, y tan sólo cayeron precisamente en su visita al Arsenal para terminar segundos.

Líder claro de la Bundesliga, se puede permitir el lujo de centrar todos sus esfuerzos en Europa. Con Musiala recuperando su mejor versión, su gran peligro sigue teniendo el mismo nombre propio de los últimos años, Harry Kane. Atalanta o Leverkusen, sus rivales en octavos.

Liverpool

La Premier League manda ahora mismo en Europa y el Liverpool lo refrenda. Un equipo de dos caras, porque si en Europa ha mostrado su versión más fiable, en Inglaterra está fuera incluso de los puestos de honor.

De menos a más y con fuegos como el de Salah aparentemente apagados, parece que el multimillonario y polémico fichaje de Wirtz comienza a encajar pese a su reciente lesión. Ahora en octavos de final los reds jugarán contra Galatasaray o Atlético de Madrid.

Florian Wirtz, cabizbajo en un partido con el Liverpool. REUTERS

Tottenham

Es, junto con el Sporting de Portugal, a priori el equipo más débil de los ocho privilegiados que entraron directamente a los octavos de final. Su cuarta plaza puede ser, no obstante, un tanto engañosa porque en la fase de liga tan sólo se enfrentó al PSG de los grandes de Europa.

Xavi Simons, Kolo Muani y Richarlison le ponen el toque diferencial al ataque del conjunto londinense, pero todos coinciden en que no es precisamente el cabeza de serie que más asusta. Atlético de Madrid o Galatasaray, sus posibles contrincantes.

FC Barcelona

Las luces y sombras que ha ofrecido el Barça a lo largo de la temporada generan dudas de cara a las eliminatorias. Los culés han protagonizado serios pinchazos en la fase de liga que pagaría muy caros en los cruces.

Los de Flick no lo van a tener fácil además en octavos de final. Se enfrentarán bien al PSG, lo que sería uno de los emparejamientos más atractivos, o bien al Newcastle, que ya le plantó cara en St. James' Park este mismo curso.

Lamine Yamal y Marc Bernal celebran el primer gol del Barça ante el Levante. REUTERS

Chelsea

No ha sido el equipo más brillante de la Champions en la fase de liga, pero hizo los méritos suficientes para entrar entre los ocho mejores y evitar el playoff previo. Fue capaz de vencer al Barça, pero pinchó con el Qarabag, lo que viene a demostrar que no es ni mucho menos infalible.

La lesión de Cucurella le hace ser duda para el encuentro de ida, una baja notable para el conjunto de Londres, que depende arriba de la inspiración de hombres como Palmer Cole, Joao Pedro o el joven Estevao. PSG o Newcastle, sus posibles y duros rivales.

Marc Cucurella y Lamine Yamal, durante el Chelsea - FC Barcelona EFE

Sporting de Portugal

Seguramente es el rival que espera encontrarse el Real Madrid en los octavos de final para evitar al Manchester City. Sobre el papel, quizás el equipo más flojo de todos los que consiguieron quedar entre los ocho primeros de la clasificación.

El colombiano Luis Suárez y Trincao le ponen el picante al ataque del conjunto portugués, que marcha segundo en el campeonato doméstico por detrás del Oporto. Si el sorteo no empareja a los verdiblancos con el Real Madrid, lo hará con el Bodo/Glimt.

Manchester City

Los de Guardiola cerraron la terna de los ocho elegidos que evitaron jugar el playoff previo. Su irregular inicio de temporada lastró sus aspiraciones, pero poco a poco han ido recuperando su mejor versión y ahora mismo están en el mejor momento del curso.

Donnarumma, Ruben Dias, Foden, Rodri, Bernardo Silva... y Haaland. Sobre todo Haaland. Los nombres asustan por sí solos como cada año, y casi como ya es tradición en la Champions los citizens podrían volver a verse las caras con el Real Madrid. De lo contrario, lo harán con el Bodo/Glimt.

Haaland, con Pep Guardiola tras un partido del Manchester City Europa Press

Real Madrid

No está siendo su mejor temporada, no termina de encontrar un juego consistente y sigue sin ser un equipo fiable. Sin embargo, se pregunte a quien se pregunte, siempre dirán lo mismo: "No queremos al Real Madrid en Champions".

Con ese aura que le rodea en su competición fetiche, los blancos llegan a los octavos de final después de superar al Benfica con dificultades, con Vinicius recuperando su mejor forma y con los problemas de rodilla de Mbappé como principal problema. City y Sporting de Portugal, esperan no ver la bola del equipo blanco junto a ellos.

Paris Saint-Germain

El gran caramelo envenenado que arroja el playoff previo. El campeón defiende su trono y eso es motivo más que suficiente como para asustar a cualquiera que se ponga por delante.

Es cierto que está dejando algunas dudas, y también que sufrió más de la cuenta para superar al Mónaco, pero nadie quiere verse las caras con el Balón de Oro, Kvaratskhelia, Barcola, Vitinha y compañía. Barça o Chelsea cruzan los dedos para evitar este emparejamiento.

Marquinhos, del PSG, celebra un gol en Champions. REUTERS

Newcastle

El sexto equipo inglés en los octavos de final de la Champions. Ya sólo por eso, su presencia impone. Viene de pasearse ante el Qarabag en el playoff, pero a buen seguro que se han terminado los partidos sencillos para el Newcastle en Europa.

Ahora Chelsea o Barça pueden cruzarse en su camino, y aunque no partirán como favoritos, los ingleses ya han demostrado ser capaces de competirle a los azulgrana en la misma Champions o a los blues en la Premier.

Atlético de Madrid

Este Atlético de dos caras parece fiarlo todo a las competiciones de eliminatorias. Superó al Brujas gracias a una gran actuación de Sorloth en el Metropolitano, pero demostró que no va ni mucho menos sobrado.

Ahora la moneda puede caer de dos lados muy diferentes. El Tottenham aumentaría las posibilidades de los colchoneros de estar en cuartos de final, mientras que el Liverpool se convertiría en un rival mucho más duro de roer.

Sorloth celebra su tercer gol ante el Brujas. REUTERS

Atalanta

Los italianos ya no son ese equipo tan alegre de hace unas temporadas atrás que maravillaba a Europa entera. Ahora practican un juego mucho más discreto que le ha servido, no obstante, para superar al Dortmund en el playoff.

Las apuestas dan prácticamente por terminado el camino de los italianos en esta Champions. Bayern o Arsenal se cruzarán en su camino en los octavos de final, eliminatorias en las que el favoritismo caería al completo en las espaldas de su rival.

Bayer Leverkusen

Si Xabi Alonso este equipo se ha demostrado que sabe sobrevivir al menos entre los mejores equipos de Europa. Superó al Olympiacos en el playoff y consiguió colarse en octavos de final, donde le esperan Bayern o Arsenal.

En este caso, los de las aspirinas partirán sin duda con la etiqueta de víctimas independientemente del rival que tengan enfrente. Con Grimaldo, Lucas Vázquez y Aleix García poniendo el acento español, su gran esperanza se llama Patrick Schick.

Galatasaray

Los turcos dieron una de las grandes sorpresas del playoff al dejar en la cuneta a la Juventus. Lo hicieron además en una eliminatoria dramática que se decidió en la prórroga y con la que quisieron presentar su candidatura.

Icardi, Osimhen y Sané son armas más que suficientes como para presentarse a una batalla con ciertas opciones por grande que sea el rival. Liverpool o Tottenham aguardan para enfrentarse a los turcos.

Bodo/Glimt

Pase lo que pase, este equipo ya ha hecho historia en la Champions League. El conjunto noruego, con un fútbol ofensivo, agresivo, vistoso y divertido, se ha ganado un hueco entre los mejores de Europa y también en el corazón de muchos aficionados.

Ganaron contra todo pronóstico al Inter en la ida y en la vuelta, y ahora el bombo les emparejará con el City o con el Sporting de Portugal. Hauge y Hogh se han convertido en las caras más reconocibles de este llamativo equipo que quiere seguir soñando.