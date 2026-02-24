Sorloth firma una noche memorable y lidera el pase del Atlético a los octavos de final de la Champions League

Sorloth celebra uno de los goles en el partido ante el Brujas. REUTERS

El 'hat-trick' del noruego disfrazó el sufrimiento de los colchoneros para doblegar al Brujas y superar esta fase previa a las eliminatorias.

Atlético

Brujas

Le quedan dos balas al Atlético de Madrid para salvar la temporada. Una es la Champions League, la otra es la Copa del Rey. La primera de ellas, al menos por el momento, la ha salvado al meterse en los octavos de final después de derrotar aunque no sin sufrimiento al Brujas. [Así vivimos la victoria del Atlético de Madrid ante el Brujas en Champions League]

Caminó durante muchos minutos el equipo de Simeone ante un Brujas que, como sucedió en la ida, jamás le perdió la cara al partido. Tan sólo el gol de Sorloth a falta de quince minutos para el final instaló la tranquilidad en el Metropolitano.

El noruego lideró un Atlético que tonteó al principio, reaccionó cuando tocaba y superó el 'parto' de este playoff que a nadie le gusta para estar en los octavos de final. Era lo mínimo que se les pedía en Europa a los de Simeone, que ahora se verán las caras con Tottenham o Liverpool.

Sorloth celebra su primer gol ante el Brujas. REUTERS

A medio gas

La hora no acompañaba, el público todavía seguía entrando al Metropolitano con el partido ya empezado, y además el Atlético de Madrid no hizo valer el factor ambiental con unos primeros minutos de juego más bien fríos.

El equipo de Simeone prefirió esperar y guardar la ropa en lugar de atenazar a los belgas en un partido a vida o muerte. Quizás los colchoneros regresaron algo atemorizados de la locura de Brujas y querían evitar lo que se vivió en el encuentro de ida.

Sin Lookman ni Griezmann en el once, pero con Sorloth y Julián como la punta de lanza, el Brujas puso los primeros avisos serios. Vetlesen tuvo el primero con un lanzamiento franco en el corazón del área, pero Hancko apareció de manera milagrosa casi bajo palos para meter la cabeza y evitar un gol cantado.

Baena se duele en el suelo durante el partido ante el Brujas. REUTERS

Estaba empezando a generar serias dudas el planteamiento del Atlético en esta primera mitad cuando encontró agua en pleno desierto. El gol que empezó a definir la eliminatoria llegó de la nada, de la más absoluta nada.

En el ecuador de la primera mitad Oblak buscó un balón largo sin aparente peligro. Tan sólo había un único destinatario en campo contrario, y ese no era otro que Sorloth.

El delantero sabe aguantar el balón y manejar esos tiempos como nadie, pero en lugar de esperar la llegada de nuevos compañeros al ataque decidió enfilar él mismo la portería. Bajó el 'melón', llegó a la frontal del área y ejecutó un disparo a la media vuelta sin demasiado peligro aparente.

Julián Álvarez se sube a las espaldas de Sorloth para celebrar el gol. REUTERS

El chut no era bueno, como mucho regular, pero Mignolet lo convirtió en excepcional. Tremenda comida la del guardameta del Brujas, al que el balón le botó delante y no tuvo capacidad para reaccionar. Tragada gigantesca y delirio en el Metropolitano.

Era demasiado premio para los méritos del Atlético, mucho castigo para lo que había hecho el Brujas hasta el momento. Un cabezazo de Julián Álvarez quiso dar rienda suelta a la euforia colchonera, pero enseguida el suflé se desmoronó.

El Brujas, como ya hizo en la ida, jamás se desconectó del partido y encontró la forma de hacer daño a un Atlético que seguía firmando un partido gris. A balón parado llegó el empate y el nerviosismo.

Un córner servido desde el costado izquierdo encontró la cabeza de Mechele en el primer palo para prolongar al segundo. Allí, libre de marca y sin portero, apareció Ordóñez para remachar. El central ya marcó en la ida, pero fue en propia, así que de esta manera se desquitaba de aquel fallo.

Todavía pudieron culminar la remontada los belgas antes del descanso, pero la mano inverosímil de Oblak ante el remate de Vetlessen salvó a los colchoneros de la debacle.

Cardoso encarrila el pase

Todo se le puso de cara al Atlético nada más comenzar la segunda parte. Por si las dudas empezaban a planear en el Metropolitano o incluso amenazaba la sombra de una posible prórroga, el protagonista menos inesperado dio un gran mazazo al partido.

Cardoso apareció por la frontal del área para cazar un rechace de la defensa belga, controló el esférico, lo dejó botar y ejecutó un gran lanzamiento que se coló en la portería de Mignolet.

Estaba demostrando una gran efectividad el Atlético de Madrid, convertido en un equipo de eliminatorias. Le va el vértigo y la posible caída sin red a los de Simeone, no hay más que mirar dónde están en La Liga.

Cardoso celebra su gol ante el Brujas. REUTERS

Tras el 2-1 el Brujas se hizo con el dominio del encuentro. Iba por detrás en el marcador, pero seguramente las sensaciones globales significaban que los belgas estaban siendo incluso mejores.

Quizás no contaban con encontrarse una versión tan gigantesca de Sorloth. El noruego tenía su noche y mató el partido a falta de quince minutos para el final. Culminó una contra en la que intervinieron los recién ingresados Lookman y Griezmann, y cerró el pase de los suyos a los octavos de final.

Sorloth celebra su tercer gol ante el Brujas. REUTERS

Tenía, eso sí, un fin de fiesta guardado para deleite del Metropolitano. A punto de cumplirse los 90 minutos remató en el segundo palo un centro de Ruggeri y completó su particular 'hat-trick' para cerrar la gran noche europea.

Con un resultado engañoso y demasiado abultado, pero el Atlético se carga de confianza también de cara a la vuelta de la eliminatoria de Copa del Rey ante el Barça. De momento, disfrutará del respaldo deportivo y económico que proporciona el pase a los octavos de final de la Champions League.

Atlético de Madrid 4 -1 Brujas

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano (Giménez, m. 81), Johnny (Rodrigo Mendoza, m. 81), Koke (Molina, m. 69), Baena (Lookman, m. 69); Julián Álvarez (Griezmann, m. 58) y Sorloth.



Brujas: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys (Lemarechal, m. 81); Stankovic; Forbs, Vetlesen (Diakhon, m. 65), Vanaken, Tziolis (Nilsson, m. 81); Tresoldi (Vermant, m. 65).



Goles: 1-0, m. 23: Sorloth. 1-1, m. 36: Ordóñez. 2-1, m. 48: Cardoso. 3-1, m. 76: Sorloth. 4-1, m. 86: Sorloth.



Árbitro: Clement Turpin (Francia). Amonestó con tarjeta amarilla a los visitantes Ordóñez (m. 40) y Vermant (m. 85).



Incidencias: partido de vuelta de la ronda previa a los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Metropolitano ante 66.756 espectadores.