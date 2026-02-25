Laporta justifica el patrocinio de RD del Congo en el Barça: "En todas partes se violan los Derechos Humanos"

Joan Laporta se encuentra en plena campaña electoral para ser reelegido como presidente del Fútbol Club Barcelona. El catalán está concediendo varias entrevistas en diferentes medios de comunicación, y en una de las últimas charlas dejó unas polémicas declaraciones sobre el acuerdo publicitario que alcanzó con la República Democrática del Congo.

Cuestionado en RTVE por este controvertido acuerdo con un país en el que el respeto por los Derechos Humanos está en seria tela de juicio, el expresidente confesó que le incomoda el acuerdo, pero se excusó con la premisa de que al club le venía muy bien la suma de dinero recibida.

Laporta lamentó la situación política en la RD del Congo, pero también añadió que "en todas partes se violan los Derechos Humanos", y que si hubiera que ser escrupuloso al respecto "no podríamos hacer acuerdo con nadie".

Primero el dinero

Joan Laporta hizo referencia a la suma de millones ingresados por este acuerdo entre el Barça y la RD del Congo: "El ingreso para el Barça nos va muy bien, porque estamos en un momento de recuperación económica y queremos consolidar ya la normalidad, para no tener que sufrir tantas tensiones a la hora de hacer las inversiones que se tienen que hacer", dijo en RTVE.

A la pregunta de Gemma Nierga, la presentadora del programa, sobre si firmar un acuerdo con un país donde no se respetan los Derechos Humanos no le resultaba incómodo, Laporta respondió a medio camino.

"Hombre, claro, a mí me incomodan todos los países donde no se respetan los Derechos Humanos. Y aquí podríamos hacer una lista enorme, eh. Entonces seguramente no podríamos hacer ningún acuerdo con nadie, eh", se excusó el que aspira a volver al trono de la presidencia culé.

Insistió Laporta: "También te lo tengo que decir, porque en todas partes se violan los Derechos Humanos, por desgracia. Y por eso tenemos la Fundación y por eso tenemos al Barça con unos valores que intentamos proyectar al mundo", finalizó Joan Laporta al respecto.