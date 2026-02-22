Un error que acaba la racha triunfal del Madrid de Arbeloa en Liga y el perdón de Ceballos: "Asumo mi responsabilidad"

Osasuna

Real Madrid

La racha más prometedora de un entrenador novel en el banquillo del Real Madrid se detuvo en seco en El Sadar. El conjunto blanco cayó 2-1 ante Osasuna, en un partido que se decidió en el minuto 91 con un golazo de Raúl García tras un fallo imperdonable de Dani Ceballos, que apenas llevaba 8 minutos sobre el césped.

La derrota pone fin a cinco victorias consecutivas de Álvaro Arbeloa en Liga y deja en bandeja al Barcelona la opción de recuperar el liderato.

El técnico madridista aspiraba este sábado a igualar el registro de seis triunfos ligueros seguidos con el que arrancó Xabi Alonso, y quedaba a solo dos del récord histórico de Vanderlei Luxemburgo, que en enero de 2005 encadenó siete con la plantilla de galácticos.

Curiosamente, la séptima victoria de Luxemburgo se produjo en el mismo escenario, en Pamplona, antes de que el Athletic frenase su racha. El destino quiso que Arbeloa ni siquiera llegase a igualar al técnico vasco.

Los blancos se presentaron en El Sadar con novedades relevantes en defensa. Dani Carvajal volvía a la titularidad por primera vez desde el 27 de septiembre, cuando fue titular en el derbi que acabó con un doloroso 5-2.

David Alaba, por su parte, no era de inicio desde el 19 de octubre ante el Getafe, donde tuvo que ser sustituido por lesión al descanso. Dejar en el banquillo a Trent Alexander-Arnold y Rüdiger, dos de los más destacados en las últimas jornadas, resultó una apuesta arriesgada que no dio los frutos esperados.

La primera mitad fue un ejercicio de impotencia madridista. Osasuna, dirigido por Alessio Lisci y con cinco jornadas sin perder, planteó un duelo áspero con las líneas juntas y un repliegue ordenado que ahogó cualquier intento creativo del visitante.

Thibaut Courtois, en acción durante el partido entre Osasuna y Real Madrid EFE

Budimir estrelló un remate en el poste y Courtois tuvo que emplearse a fondo en otra intervención. Los blancos apenas inquietaron a Sergio Herrera, con un disparo lejano de Mbappé y una acción aislada de Alaba como únicas amenazas.

El primer gol llegó desde los once metros. Courtois pisó a Budimir dentro del área en una acción que Quintero González interpretó inicialmente como simulación, pero el VAR corrigió la decisión. El delantero croata transformó el penalti con frialdad en el minuto 38.

Tras el descanso, Arbeloa movió el banquillo buscando mayor profundidad. En el minuto 64 dio entrada a Trent por Carvajal y a Brahim Díaz por Camavinga. La recompensa llegó en el 73, cuando Valverde protagonizó una conducción espectacular entre cuatro rivales por la izquierda y sirvió un centro preciso al área.

Vinicius apareció en el sitio justo para empujar el balón con la punta de la bota y firmar el empate. El gol revitalizó al Madrid, que buscó la remontada con intentos de Mbappé y Alexander-Arnold sin puntería suficiente.

Cuando el empate parecía definitivo, llegó la jugada que marcó la noche. Ceballos, que había saltado al campo en el minuto 82, cometió un doble error en la salida del balón que dejó a Osasuna en superioridad.

Raúl García recibió en el área, dejó en el camino a Asencio con un recorte seco y, aunque Trent trató de llegar desde atrás, el atacante tuvo tiempo de acomodarse el balón y batir a Courtois por el palo largo. Un golazo que nació de un fallo imperdonable.

Las críticas no tardaron en llover sobre Ceballos y el propio jugador respondió pocas horas después a través de sus redes sociales entonando el mea culpa: "Asumo mi responsabilidad".

Un gesto que contrasta con sus publicaciones de las últimas semanas, en las que dejaba entrever su incomodidad por la falta de minutos con frases como la ya célebre "aquí somos de pocos amigos, la lealtad está cara".

Arbeloa, por su parte, no quiso salir tocado. El técnico reconoció que su equipo puede dar "muchísimo más" y apuntó a la falta de velocidad en el juego como el principal problema. También señaló que "si no estás al cien por cien, cualquiera te puede ganar" y que "cada salida va a ser difícil".

Dejó claro que La Liga es larguísima y que el equipo tiene margen de mejora, con la vista puesta ya en la vuelta de dieciseisavos de Champions League ante el Benfica.

La derrota deja al Madrid con 55 puntos, aún líder, pero pendiente de lo que haga el Barcelona. Osasuna celebra un triunfo que refuerza la fortaleza de El Sadar y rompe una racha de 24 enfrentamientos sin ganar ante el Real Madrid, que no perdía ante los rojillos desde enero de 2011.

Una noche que se recordará por un error que pesó más que todo lo construido en las cinco semanas anteriores.