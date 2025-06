La alineación probable de Francia contra España en la Nations League

La Nations League busca su nuevo campeón y uno de sus finalistas saldrá del duelo de este jueves 5 de junio entre España y Francia. Un partido entre dos de las selecciones más poderosas del momento y que será la reedición de las semis de la última Eurocopa.

El combinado dirigido por Didier Deschamps tiene sed de venganza y volverá a medirse a la selección española en territorio alemán. Esta vez será en Múnich y con un equipo algo diferente al que puso en liza el seleccionador francés el pasado 9 de julio.

Y es que las lesiones y el descanso que medita dar Deschamps a los campeones de la Champions deja fuera de combate a varias de las figuras esenciales en el esquema galo. Unas bajas que llegan especialmente en defensa, pero que también afectan a la zona de ataque.

Le retour de nos 5 vainqueurs de la Ligue des Champions à Clairefontaine ! 🤗#FiersdetreBleus pic.twitter.com/wSzzbfKZB6 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 3, 2025

En portería no hay dudas. Mike Maignan será titular una vez más. El arquero de Milan se ha vuelto imprescindible desde la retirada de Lloris y viene dejando muy buenas actuaciones en los últimos partidos como la tanda de penaltis contra Croacia.

Será en la defensa donde empiecen los problemas para Deschamps. Saliba, Koundé y Upamecano están lesionados y el único titularísimo sano es Konaté. El zaguero del Liverpool podría tener a Lucas Hernández como compañero en el eje de la zaga.

En los laterales, el carril derecho queda para Malo Gusto, futbolista del Chelsea, y el izquierdo para Lucas Digne. Un hombre de confianza para Deschamps que parece haberle quitado el sitio a Theo Hernández.

En el centro del campo no hay muchas dudas. Camavinga está lesionado, aunque no suele ser titular, y serán Tchouaméni, Koné y Rabiot quienes ocupen la sala de máquinas. Quizá le falte algo de fútbol, pero no de físico.

Tchouaméni y Mbappé celebran un gol con la selección de Francia Europa Press

Arriba, lo lógico es que Dembélé, Doue y Barcolá sean suplentes tras jugar la final de la Champions. Sin embargo, Deschamps tiene armas de sobra para firmar una tripleta de mucho nivel.

En la izquierda estará Kylian Mbappé. El futbolista del Real Madrid llega en estado de gracia después de un final de temporada donde se le han caído los goles de los bolsillos y ante España será la gran referencia gala.

El '10' estará acompañado de Olise en la banda derecha y de Kolo Muani en punta de lanza. Dos futbolistas con gol, pero que han tenido temporadas dispares este año.

Alineación Francia: Maignan; Gusto, Konaté, Lucas Hernández, Digne; Tchouaméni, Koné, Rabiot; Olise, Kolo Muani y Kylian Mbappé.