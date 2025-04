La alineación del Real Madrid hoy contra el Arsenal en la Champions League

Arsenal

Real Madrid

La hora de la verdad en la Champions League. El Real Madrid se mide al Arsenal en los cuartos de final, que arrancan este martes con la ida en el Emirates Stadium. Duelo complicado para los hombres de Carlo Ancelotti, quien se medirá en un duelo de pizarras al donostiarra Mikel Arteta. Vuelve la emoción del fútbol europeo.

En el lado madridista, las bajas por lesión y por sanción marcan un poco el paso. Es duda Andriy Lunin, que no jugó en Liga, y no estarán Militao, Carvajal, Ferland Mendy y Ceballos. Tampoco Tchouaméni, el único de los merengues que no estará en Londres por acumulación de amarillas.

Tiene alguna duda Ancelotti de cara al partido. No ayuda la imagen que dejó el equipo en el último partido, que acabó en derrota frente al Valencia en el Santiago Bernabéu. En estas circunstancias, esta es la alineación esperada en el Real Madrid de cara a su visita al Arsenal en la Champions League.

En la portería, el Real Madrid espera el regreso de Thibaut Courtois. El portero belga se ha perdido los tres partidos disputados desde el parón internacional por unos problemas musculares. Ni Leganés, ni Real Sociedad, ni Valencia. Se juntó la lesión de Lunin, que obligó a que en el último compromiso debutara el canterano Fran González. Thibu está de vuelta, respira tranquilo el madridismo.

En la defensa, la baja de Mendy obliga a Ancelotti a pensar en un sustituto. Duda entre David Alaba o Fran García. La pareja de centrales está clara y la formarán Raúl Asencio y Antonio Rüdiger, que está apercibido. En el lateral derecho, todo apunta a la titularidad de Fede Valverde, el elegido para los partidos 'grandes' sobre Lucas Vázquez.

En el centro del campo, de confirmarse el paso de Valverde al lateral, Ancelotti debería cubrir los huecos dejados por el uruguayo y Tchouaméni —sancionado—. Los elegidos serían Eduardo Camavinga y Luka Modric, ambos apercibidos de cara al partido de vuelta. Por delante de ellos estará seguro Jude Bellingham.

Para acabar con el ataque, salvo sorpresa mayúscula, no hay dudas. Ancelotti confiará seguramente en su tridente de gala. Lo forman Rodrygo Goes, que ha sido suplente en los dos últimos partidos; Kylian Mbappé, en la posición de '9'; y Vinicius, que es también otro de los amenazados de sanción. Reacción obligada en el Real Madrid para seguir soñando con la Champions.

La alineación probable del Real Madrid contra el Arsenal

Alineaciones probables

Arsenal: D. Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, T. Partey, D. Rice; B. Saka, M. Merino y Martinelli.

Real Madrid: Courtois; Valverde (o Lucas V.), Asencio, Rüdiger, Alaba; Modric, Camavinga (o Valverde), Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinicius.