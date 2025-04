La alineación del Arsenal hoy contra el Real Madrid en la Champions League

Arsenal

Real Madrid

El Arsenal recibe este martes en el Emirates Stadium al vigente campeón de la Champions League, el Real Madrid. Ambos equipos se miden en los cuartos de final de la competición. Los gunners, con Mikel Arteta al frente, sueñan en Europa con alcanzar las semifinales de la máxima competición por primera vez desde la temporada 2008/09, cuando fueron eliminados por el Manchester United de Cristiano Ronaldo.

El Arsenal no podrá sacar ante el Madrid el mejor once que le gustaría. Las lesiones son notables en el equipo de Arteta, siendo la del central Gabriel Magalhaes la última. Otros jugadores como Havertz, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Calafiori o Sterling —este por lesión— no podrán estar en la ida.

Así, Arteta deberá encajar las piezas para que su once titular sea lo más solvente posible para enfrentarse al Real Madrid. Jugadores como Mikel Merino o Martin Odegaard atraen los focos. Esta es la alineación esperada de los gunners para la ida de los cuartos de la Champions League.

En la portería del Arsenal estará el español David Raya. El internacional con la Selección es el dueño absoluto del puesto en el equipo inglés. Lo viene jugando todo, si bien no ha alcanzado el nivel mayúsculo que llegó a dar el curso pasado —fue elegido mejor portero de la Premier League—. Medirse al tridente merengue —formado por Mbappé, Vinicius y Rodrygo— será un desafío para él.

En la defensa, la baja de Gabriel Magalhaes lo define todo. Arteta reemplazará al brasileño con Kiwior, que será la pareja de Saliba en el centro de la zaga. Por las bandas, lo que jugará es lo que hay: Timber por la derecha y el joven Lewis-Skelly, de 18 años, por la izquierda.

La zona del campo más asegurada para el Arsenal es la del centro del campo. Ahí Arteta tendrá a sus titulares disponibles. Son el exatlético Thomas Partey, un Odegaard que se reencuentra con el Real Madrid y el motor del equipo, el inglés Declan Rice. La sala de máquinas gunner es el gran peligro para los de Ancelotti.

Por último, en la delantera, está de regreso una de las estrellas del equipo, Bukayo Saka. Jugará. En la banda izquierda hay dudas de si lo hará Gabriel Martinelli o el belga Trossard. Como jugador más adelantado, sin un '9' disponible para Arteta, estará el español Mikel Merino. Reconvertido de urgencia, el ex de la Real ha sido solvente en el puesto —suma siete goles— y repetirá contra el Madrid.

La alineación probable del Arsenal contra el Real Madrid

Alineaciones probables

Arsenal: D. Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, T. Partey, D. Rice; B. Saka, M. Merino y Martinelli.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Alaba; Modric, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinicius.