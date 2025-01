El Real Madrid se da un atracón de goles contra el Salzburgo para soñar con ahorrarse el playoff de la nueva Champions

Real Madrid

Salzburgo

El Real Madrid cumplió en el Bernabéu. Ganó con solvencia al Red Bull Salzburgo y enterró cualquier opción de caer eliminado en la fase de liga de la Champions League. Clave. Es decimosexto a falta de una jornada, a un punto del último puesto que da acceso directo a los octavos de final. Lograrlo no es imposible, aunque hay demasiados equipos de por medio. [Narración y estadísticas: Real Madrid 5-1 Red Bull Salzburgo]

Rodrygo fue la estrella de la noche, con un doblete, junto a un Bellingham que volvió a dar sentido al juego blanco. El inglés regaló al brasileño las dos asistencias, una de tacón. Mbappé y Vinicius se unieron después a la fiesta. El francés —con la ayuda del portero rival— marcó por cuarto partido consecutivo y el brasileño reapareció con dos goles, aunque ahora se volverá a perder los dos próximos encuentros.

Hacia el final, el Salzburgo metió el gol de la honra y que podría ser clave para el Madrid en la última jornada. Será unificada. 18 partidos a la vez. A los blancos les tocará visitar al Brest calculadora en mano y pensando en qué rival le puede tocar en el playoff... si no hay milagro.

Ancelotti colocó a Valverde de lateral por la baja de Lucas y Mendy volvió al once. No lo hizo Tchouaméni, que seguramente no esté al cien por cien, y Modric jugó junto a Ceballos y Bellingham. Vinicius —suspendido en Liga por su expulsión en Mestalla— regresó, pero no estará en la última jornada por acumulación de amarillas.

Enfrente, un Salzburgo joven, ilusionado, sin nada que perder, pero que llevaba un mes sin competir a nivel oficial por el parón invernal en el fútbol austriaco. Sorprendió, aún así, el conjunto de Red Bull de inicio. Sus primeros minutos fueron muy valientes, asustando a más de uno en el Bernabéu. Hasta el 20', el Madrid no empezó a ir madurando a su rival.

No pueden ver a Rodrygo

Trataban los blancos aún de terminar de llevar el partido a su terreno cuando Rodrygo dejó su primera genialidad de la noche. Vinicius puso un balón cruzado, que era para Bellingham, pero de las sombras apareció el otro brasileño. Con un disparo de primeras, cambió de palo el balón y marcó.

Su celebración, el 'no me puedes ver' (you can't see me) popularizado por el luchador y actor John Cena, no pudo ser más acertada.

La rebeldía del Salzburgo aguantó hasta el gol. Y la de Rodrygo solo se disparó. El brasileño, otra vez, pero ahora arrancando desde la izquierda, volvería a marcar once minutos después (34'). Se asoció con Bellingham, que asistió de nuevo —esta vez sí intencionadamente— con un brillante taconazo y su compañero volvió a definir de un toque.

Partido encarrilado para el Madrid, que igualmente siguió yéndose en tromba a por un resultado más abultado. Cada gol contará en la última jornada. En una de esas, Vinicius cayó dentro del área del Salzburgo. O se dejó caer, según el árbitro. La simulación le costó la cartulina y una nueva sanción, que cumplirá contra el Brest, por acumulación de amarillas.

Mucho de Rodrygo y Bellingham y poco de Mbappé y Vinicius en la primera parte. Kylian no tardaría en cambiarlo. A los tres minutos de la reanudación, el '9' galo homenajeó a Karim Benzema y forzó un error garrafal del portero rival, Blaswich, para marcar el 3-0.

Vinicius, siempre eléctrico

Cogió la vez también Vini y en el 54' llegó su gol en una jugada eléctrica: corrió, dribló a dos rivales en el área y se sacó un genial disparo cruzado.

Cumplida la hora del partido, Ancelotti empezó con los cambios y fue quitando a sus estrellas. Primero Bellingham, a la vez que Ceballos, para que entraran Alaba y Arda Güler. Luego les tocó a Mbappé y Rodrygo, por Brahim y Endrick. En el campo se quedó Vinicius, por aquello de que no volverá a jugar hasta dentro de diez días.

Aprovechó esos minutos en el campo el '7' del Real Madrid. Buena transición de Brahim y Vinicius, letal, hizo el quinto gol. Fiesta completa en el Bernabéu. Aprovechó Ancelotti para dar entrada a otro de los chavales de la cantera, Jacobo Ramón, que formó pareja unos minutos con Raúl Asencio, el 'mirlo' en el que ahora todos se fijan en La Fábrica.

A cinco minutos de final, los aficionados austriacos situados en el gallinero del Bernabéu tuvieron un motivo para celebrar. Marcó Bidstrup con un significado doble: restarle un gol al Madrid en la clasificación y que los blancos hayan encajado en los siete partidos jugados de esta fase de liga.

Arrancó el Madrid la jornada en el puesto 22, con el objetivo de llegar a los ocho primeros casi imposible. Después del partido, no lo es tanto. No depende de sí mismo y es aún complicado, pero en esta Champions todo cambia con cada gol. A la última jornada, ante el Brest, los de Ancelotti llegarán, al menos, con licencia para soñar.

Real Madrid 5-1 Salzburgo

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Asencio, Rüdiger (Jacobo Ramón, m.78), Mendy; Ceballos (Alaba, m.64), Modric, Bellingham (Güler, m.64); Rodrygo (Brahim, m.71), Vinícius y Mbappé (Endrick, m.71).

Salzburgo: Blaswich; Amar Dedic, Baidoo, Blank, Terzic; Capaldo (Kawamura, m.82), Bidstrup, Kounfolo Yeo (Diambou, m.63), Gloukh (Gourna-Douath, m.82); Daghim (Ratkov, m.88) y Nene (Piatkowski, m.63).

Goles: 1-0, m.23: Rodrygo. 2-0, m.34: Rodrygo. 3-0, m.48: Mbappé. 4-0, m.55: Vinícius. 5-0, m.77: Vinícius. 5-1, m.85: Bidstrup.

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia). Amonestó a Vinícius (42) por el Real Madrid.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 73.500 espectadores.