Ancelotti anuncia el fin del "periodo de adaptación" de Mbappé y resume su año: "Lo peor fue perder con el Barça"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de este domingo contra el Sevilla, en lo que será un nuevo capítulo de La Liga. Durante su intervención, el técnico italiano abordó varios temas, desde la evolución de Kylian Mbappé hasta su análisis de lo vivido en 2024.

Uno de los momentos más destacados de la rueda de prensa fue el reconocimiento de Ancelotti sobre la mejoría de Mbappé. El delantero francés llegó este verano al Real Madrid y, según el técnico, su periodo de adaptación ya ha llegado a su fin. "Su periodo de adaptación ha terminado. Ha mejorado, aunque puede hacerlo todavía más, pero está más ilusionado. Todos necesitan un periodo de adaptación, y para él ha terminado", afirmó Ancelotti.

En relación a la competición nacional, Ancelotti anticipó una temporada más disputada en La Liga. El entrenador destacó la presencia del Atlético de Madrid como uno de los grandes rivales para el título, señalando que "esta Liga va a ser entretenida hasta el final. Creo que La Liga se ganará este año con menos de 90 puntos". Las palabras del técnico refuerzan la idea de que el campeonato se decidirá por detalles, y el equipo colchonero jugará un papel crucial en la pelea por el campeonato.

Al hacer un balance de este año, Ancelotti reflexionó sobre los momentos felices vividos por el club, destacando la conquista de la Champions League como uno de los logros más importantes. "Momentos felices ha habido muchos, ha sido una temporada inolvidable y no sé si irrepetible. Si somos capaces de sacar lo mejor de nosotros, sí se puede repetir. Levantar la Champions es, para mí, siempre lo más feliz", expresó. Sin embargo, también hubo espacio para la tristeza, y el técnico no dudó en señalar la derrota ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu como uno de los momentos más amargos del año: "El momento más triste, aunque no hayamos perdido muchos partidos, puede haber sido la derrota contra el Barcelona aquí en el Bernabéu".

Ancelotti también habló con sinceridad sobre las críticas, mencionando que no está ajeno a ellas. "A Papa Noel no le puedo pedir que en 2025 no lleguen críticas, a veces son un regalo. Cuando no haces las cosas como tienes que hacerlas, son aceptables", comentó el entrenador. También se mostró reflexivo sobre las ruedas de prensa, destacando que, aunque en ocasiones algunas preguntas pueden ser incómodas, las considera una parte importante de su trabajo: "Las ruedas de prensa son a veces entretenidas. Puede haber un 10% de preguntas feas, que cuestan contestar, pero creo que lo hemos pasado bien. Imagínate 1.000 ruedas de prensa aburridas... sería mucho estrés".

Con respecto a las ausencias por lesión, Ancelotti adelantó que Mendy podría volver a la acción en el partido contra el Sevilla, mientras que Alaba se reincorporará al grupo el día 30 y estará listo para jugar en enero. En cuanto a la defensa, destacó la labor de los laterales suplentes, Lucas y Fran, quienes han respondido bien a pesar de la falta de los titulares.

El entrenador se mostró optimista sobre la adaptación de los jugadores más jóvenes, como Bellingham, Vinicius, Rodrygo y Mbappé, a las posiciones y características de cada uno. "No voy a fijar una posición a los cuatro, sino darles bastante libertad para que encuentren el puesto perfecto y tengan movilidad, que es muy importante", comentó. Ancelotti también hizo hincapié en la necesidad de que Mbappé sea más constante en sus desmarques y en atacar la línea con mayor frecuencia: "Mbappé solo tiene que mejorar en la continuidad: hacer jugadas que solo es capaz de hacer de él de manera más frecuente. Su característica es el desmarque y atacar la línea, y es lo que le pido que haga con más frecuencia".

El técnico italiano hizo un balance positivo del año, otorgándole una nota alta por los logros alcanzados, como los cinco títulos obtenidos. "Doy una nota muy alta. Sobresaliente teniendo en cuenta todas las dificultades que hemos tenido. Hemos sido capaces de ganar cinco títulos. El objetivo para 2025 es competir, luchas y ganar la Champions otra vez", concluyó Ancelotti, quien se muestra confiado en que el Real Madrid seguirá peleando por la gloria en el próximo año.