La charla de Martínez Munuera con Vinicius que alimenta las quejas madridistas: "Puede ser que me haya equivocado"

El empate 3-3 entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas dejó una actuación arbitral cargada de polémica que continúa generando debate. El colegiado Juan Martínez Munuera se convirtió en el centro de las críticas tras no señalar un posible penalti de Abdul Mumin sobre Vinicius, una decisión que indignó al conjunto blanco.

En medio de las reclamaciones por esta acción, las cámaras de DAZN captaron una conversación entre el árbitro y el delantero brasileño que ha alimentado aún más las quejas madridistas. "Escúchame, escúchame... puede ser que me haya equivocado", dijo Martínez Munuera en un primer momento, intentando calmar la frustración de Vinicius. Sin embargo, la tensión continuó, y el árbitro agregó: "Vale, sí, me he equivocado. Espera, sí, me equivoco. No vengas así, no vengas así".

El episodio tuvo lugar en el minuto 75 del partido, cuando Vinicius cayó dentro del área tras un contacto con Mumin en una disputa por el balón en la que también participaba Jude Bellingham. Aunque hubo contacto, Martínez Munuera interpretó que el brasileño había dejado la pierna en la caída, desestimando la acción como penalti. Además, el VAR no intervino para revisar la jugada, lo que incrementó el malestar en las filas del Real Madrid.

🗣️ “Escúchame, escúchame… Puede ser que me haya equivocado”



La conversación entre Martínez Munuera y Vini Jr tras la acción en la que el brasileño pidió penalti de Mumin#ElPost pic.twitter.com/aTsrjYEM2Y — DAZN España (@DAZN_ES) December 15, 2024

El técnico del equipo, Carlo Ancelotti, expresó su descontento en la rueda de prensa posterior. "El penalti me parece, al verlo repetido, muy claro", declaró, mostrando su frustración por una decisión que, a su juicio, pudo haber cambiado el rumbo del partido.

Más allá del polémico arbitraje, Vinicius también fue protagonista por recibir una tarjeta amarilla que acarrea sanción. El brasileño fue amonestado tras protestar a Martínez Munuera pidiendo una tarjeta para un rival por una falta que consideraba evidente. Esta quinta amonestación de la temporada impedirá a Vinicius estar presente en el último partido del año, frente al Sevilla en el Santiago Bernabéu.

La entrada del delantero en la segunda mitad buscaba cambiar el rumbo de un partido que se encontraba igualado tras el empate del Rayo, anotado por Isi. Aunque Vinicius tuvo un par de ocasiones claras y fue uno de los jugadores más destacados en ataque, su actuación quedó marcada por la polémica del penalti no señalado y la tarjeta que lo deja fuera del siguiente encuentro.

Ancelotti, por su parte, explicó su decisión de no incluir a Vinicius como titular, destacando que era una medida para manejar su carga física tras regresar de una lesión. "Lo ha hecho bien, ha cumplido, ha tenido dos oportunidades para marcar y ha hecho un buen partido", valoró el técnico, quien evitó entrar en polémicas sobre la actitud del brasileño.

El cierre del año

Con este empate, el Real Madrid cerró un partido frustrante en el que ni tres goles fueron suficientes para llevarse los tres puntos. "Quién se iba a imaginar que íbamos a necesitar cuatro goles para ganar", lamentó Ancelotti, dejando claro el sabor amargo que deja este resultado para los madridistas. La polémica arbitral y la ausencia de Vinicius en el próximo choque ante el Sevilla abren interrogantes sobre cómo cerrará el año el equipo blanco.