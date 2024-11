La alineación probable de España contra Suiza en el partido de la última jornada de la UEFA Nations League

España afronta el último partido de la fase de grupos de la Nations League con la tranquilidad de haber hecho los deberes tras ganar a Dinamarca. Los de Luis de la Fuente únicamente necesitaban un punto para sellar su clasificación como primera de grupo, pero la Selección salió de Copenhague con una nueva victoria. Suiza será el último rival del combinado nacional.

La Selección no se juega ante Suiza, por lo que el seleccionador podrá repartir minutos entre los jugadores menos habituales. Tras las lesiones de Unai Simón, Carvajal, Pau Torres, Le Normand, Rodri, Zubimendi, Álex Baena y Ferrán Torres, Luis de la Fuente no quiere recibir ningún susto y se prevén muchos cambios con respecto al once que el viernes ganó a Dinamarca.

Pablo Barrios ha sido la gran sorpresa tras recibir la llamada del seleccionador cuando el jugador del Atlético de Madrid estaba concentrado con la Selección Sub 21. El equipo está mermado, a las ocho bajas hay que sumarle que Mikel Oyarzabal no podrá jugar por acumulación de tarjetas.

En la portería todo hace indicar que se producirá la primera rotación. David Raya ha sustituido con creces al lesionado Unai Simón, además, el portero del Arsenal fue clave en la victoria ante Dinamarca con un paradón en el tiempo de descuento. Sin embargo, Álex Remiro reemplazará al portero 'gunner' en el Heliodoro Rodríguez López y tampoco se descarta que Robert Sánchez tenga minutos en el partido.

La defensa va a sufrir una gran transformación ya que en principio no serán de la partida ninguno de los titulares ante la selección danesa. Mingueza, Paredes, Cubarsí y Grimaldo se postulan como titulares. El central del Athletic Club, Aitor Paredes, podría cumplir su sueño de debutar con la absoluta y más siendo en un partido oficial.

La medular está tocada tras las lesiones de Rodri y Martín Zubimendi. Luis de la Fuente tendrá que recomponer la sala de máquinas con Marc Casadó, Fabián y Pedri. El pivote del Barça ya debutó ante Dinamarca el pasado viernes sustituyendo al mediocentro de la Real Sociedad y se espera que ante Suiza tenga su oportunidad como titular.

El tridente de ataque estará formado por Nico Williams que ya gozó de 20 minutos ante la selección danesa, Álvaro Morata, recuperado del traumatismo craneoencefálico que sufrió en un entrenamiento con el Milan, y Yéremy Pino. Por lo tanto, en un principio Samu Omorodion tendrá que esperar a su debut con España desde el banquillo.

alineacion

Alineaciones probables:

España: Remiro; Mingueza; Paredes; Cubarsí; Grimaldo; Marc Casadó; Fabián Ruiz; Pedri; Nico Williams; Álvaro Morata y Yéremy Pino.

Suiza: Kobel; Fernandes; Comert; Akanji; Rodríguez; Xhaka; Freuler; Monteiro; Amdouni; Kutesa y Zeqiri.