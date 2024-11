El virus FIFA ataca en el parón de selecciones: Álex Baena y Zubimendi se unen a la lista de lesionados esta temporada

La Selección consiguió el viernes una importante victoria ante Dinamarca con la que aseguró su clasificación como primera de grupo a los cuartos de final de la Nations League. España realizó un partido excelso en Copenhague a pesar de las bajas con las que se presentó el equipo: Unai Simón; Pau Torres; Carvajal; Rodri; Yeremy Pino; Ferrán Torres y Lamine Yamal.

El combinado nacional es una de las selecciones más afectadas por las lesiones. La columna vertebral del equipo se resquebrajó tras la lesión de Rodri, aunque emergió la figura de un joven Martín Zubimendi que ha hecho olvidar al vigente campeón del Balón de Oro. David Raya, Dani Vivian y Pedro Porro han hecho lo propio con Unai Simón, Le Normand y Carvajal.

Luis de la Fuente ha confeccionado un equipo muy sólido independientemente de los jugadores que no puedan estar disponibles. El partido ante Dinamarca fue una clara muestra de ello. El seleccionador sorprendió con la alineación, pero el juego desplegado por el equipo y el resultado le volvieron a dar la razón. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias en Copenhague.

A las sietes bajas que tenía el equipo antes del partido hay que sumarle dos más: las de Martín Zubimendi y Álex Baena. Los dos jugadores han abandonado la concentración con la Selección y no estarán disponibles para Luis de la Fuente de cara al partido ante Suiza en el Heliodoro Rodríguez López. Tampoco estará Mikel Oyarzabal, pero en el caso del delantero no es por lesión, sino por acumulación de tarjetas.

Baena abandonó el terreno de juego en el minuto 61 con evidentes signos de dolor. El jugador del Villarreal fue ayudado por el cuerpo médico para abandonar el Parken Stadion y se temió una lesión grave, aunque salió por su propio pie. En la rueda de prensa después del partido, el seleccionador reconoció que "tiene un problema con un tobillo, pero no parece nada serio", tranquilizando así a los aficionados del submarino amarillo.

Tras la lesión de Álex Baena, le tocó el turno a Martín Zubimendi. El jugador de la Real Sociedad se tuvo que retirar diez minutos después que su compañero al sentir un pinchazo en el abductor. Rápidamente se echó la mano a la ingle, aunque Luis de la Fuente apuntó que se trataba de "un problema en la cadera que no le dejaba jugar con normalidad". El seleccionador no ha querido arriesgar con el mediocentro titular de la Selección y ha permitido que el jugador txuri-urdin regrese con su equipo.

A falta de los pruebas médicas que hagan el Villarreal y la Real Sociedad, las lesiones no parecen graves. El siguiente rival de España será Suiza, aunque el combinado nacional ya tiene los deberes hechos y no se juega nada al tener asegurado el liderato del grupo. El seleccionador podrá alinear a los jugadores menos habituales y así no correr ningún tipo de riesgo. La novedad ha sido la llamada a un Pablo Barrios que se encontraba concentrado con la Selección Sub 21.

El miedo de los entrenadores

En cada parón de selecciones, los entrenadores están en vilo. El riesgo de que los jugadores sufran algún tipo de lesión mientras están jugando representando a su país es alto. De hecho, en los tres días de competición disputados hasta el momento de la Nations League ya hay más de 13 jugadores que se han marchado de los terrenos de juego al haberse lesionado o tras haber sufrido alguna molestia.

Carlo Ancelotti es uno de los entrenadores más preocupados por este parón de selecciones. El entrenador del Real Madrid ya tiene siete jugadores de la primera plantilla en la enfermería y el conjunto blanco no podría permitirse sufrir alguna baja más. En Valdebebas ya se están planteando acudir al mercado de invierno, por lo que si alguno de los jugadores regresa lesionado, reforzaría la idea del club de fichar en la siguiente ventana.

El número tan elevado de jugadores lesionados vuelve a abrir el debate sobre la exigencia del calendario. En las últimas temporadas, las roturas del ligamento cruzado están a la orden del día en muchos equipos, es por ello que los jugadores y capitanes han dado la voz de alarma. Sin embargo, las manifestaciones no han sido tenidas en cuenta por UEFA y FIFA.

En 2025 se celebrará el nuevo Mundial de Clubes con un formato diferente al actual. Esta temporada el Real Madrid, vigente ganador de la Champions, disputará únicamente un partido, la final. Por el contrario, la próxima temporada el formato cambiará y el conocido 'Mundialito' estará compuesto por 32 equipos: 4 de África; 4 de Asia; 4 de Norteamérica, Centroamérica y El Caribe; 12 de Europa; 1 de Oceanía y 6 equipos de Sudamérica. Hay un equipo que aún no está confirmado.

Según la FIFA el objetivo es "garantizar la mayor calidad posible en función de los criterios deportivos durante las últimas cuatro temporadas, empezando desde la fase de grupos de la máxima competición de clubes de cada confederación, e incentivar los buenos resultados en todos los partidos de cada certamen".