Tensión entre Flick y Cuadra Fernández por el polémico gol anulado a Lewandowski: "¿Por qué nos lo vamos a inventar?"

La anulación del gol de Robert Lewandowski por un supuesto fuera de juego en el encuentro entre el FC Barcelona y la Real Sociedad ha desatado una intensa polémica. La decisión, respaldada por el sistema de fuera de juego semiautomático, ha dejado en el aire numerosas dudas sobre la precisión de la tecnología utilizada, ya que en la imagen capturada se observa que es la punta de una bota la que señala la posición adelantada.

Sin embargo, aún no está claro si se trata del pie de Lewandowski o del defensor de la Real Sociedad Nayef Aguerd, quien disputaba la jugada con el delantero polaco. El gol, que se produjo en el minuto 13 cuando Lewandowski aprovechó un rechace tras un pase-chut de De Jong, fue inicialmente concedido por el árbitro en el campo.

Desde la sala VOR se notificó al colegiado Cuadra Fernández que el ariete polaco estaba en posición adelantada en el momento de rematar. Aunque en un primer instante la imagen ofrecía dudas sobre si el pie adelantado pertenecía al defensor de la Real Sociedad, la captura del fuera de juego semiautomático señaló a Lewandowski como el infractor, un detalle que muchos han debatido ampliamente en redes sociales.

🚨💥 ¡𝗧𝗘𝗥𝗥𝗜𝗕𝗟𝗘 𝗘𝗥𝗥𝗢𝗥 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝗔𝗢𝗧 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗥𝗲𝗮𝗹 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗲𝗱𝗮𝗱 - 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗼𝗻𝗮!



▪️ El fuera de juego semiautomático 𝗛𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗨𝗡𝗗𝗜𝗗𝗢 a defensa y atacante.



❌ ¡El VAR ha representado la bota de Nayef como si fuese la de Lewandowski! pic.twitter.com/4HpGKqnp89 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) November 10, 2024

La controversia alcanzó su punto álgido cuando Hansi Flick, entrenador del Barcelona, manifestó su enfado ante Cuadra Fernández, siendo este uno de los pocos episodios donde se le ha visto visiblemente molesto con un colegiado.

Durante el descanso, Flick buscó explicaciones que fueron captadas por las cámaras de Movistar+, generando un tenso intercambio en el que Cuadra Fernández defendió la decisión tomada. "¿Qué puedo hacer? Si en el VAR nos dicen que es fuera de juego, ¿por qué nos lo íbamos a inventar? Para ti no es nada porque es contra tu equipo", respondió el árbitro. Insistiendo en su postura, el colegiado balear remató: "Escúchame... ¿pero por qué nos vamos a inventar un fuera de juego?".

🚨 ''¿Por qué nos vamos a inventar un 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐣𝐮𝐞𝐠𝐨?''



Flick y Cuadra Fernández. #DeportePlus pic.twitter.com/QibHKCETJL — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 10, 2024

Al final del partido, Flick se mostró crítico en su intervención ante los micrófonos de Movistar+. "Le he dicho que era una mala decisión el fuera de juego de Lewandowski. Es todo lo que puedo decir. Fue una decisión errónea. No es su culpa y lo sé”, declaró el entrenador.

En la misma línea, el guardameta del Barcelona, Iñaki Peña, también pidió que LaLiga investigue lo sucedido: "Si hay un error tan claro y tan grave esperemos que LaLiga actúe porque para esto están las líneas que tiran. Si ha sido un error, que se demuestre, que lo investiguen y que actúen".

Marc Casadó, otro de los jugadores del Barcelona, se unió a las voces críticas, cuestionando la decisión tomada y pidiendo una revisión profunda. "LaLiga tendrá que revisar si es el pie de Lewandowski o no. Sería grave que anularan un gol que en realidad era legal. En directo no lo he visto, pero me lo han comentado. Tarde o temprano se sabrá si era fuera de juego".