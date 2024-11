Los tres centímetros del pie de Lewandowski que reavivan la pelea por la Liga y provocan la indignación del Barça

El Barça no es un club invencible. La derrota ante la Real Sociedad evidenció muchas carencias de un equipo que, sin Lamine Yamal, le faltó estar acertado en las jugadas de ataque. El conjunto azulgrana resultó ser en San Sebastián un equipo muy previsible en un partido en el que no lograron rematar entre los tres palos.

La primera vez en esta temporada que el Barça terminaba un encuentro sin ver portería. Los números con Hansi Flick en el banquillo promediaban 3.43 goles por partido, pero ante la Real Sociedad se quedaron a cero. No fue el partido de Fermín López, Raphinha, Dani Olmo... y tampoco de Lewandowski. El polaco sólo remató una vez a puerta y su disparo terminó en gol, aunque fue invalidado.

Corría el minuto 12 de partido cuando en una gran jugada trenzada por el Barça, Lewandowski recibió dentro del área tras un mal despeje de Zubeldia y a placer hizo el primer gol de la noche. El polaco lo celebró con rabia dada la importancia que tenía el partido ante un rival siempre peligroso en su estadio. Sin embargo, el rostro del delantero cambió en cuanto vio a Cuadra Fernández echándose la mano al oído.

El árbitro señaló posición incorrecta en el momento en el que Lewandowski recibió el balón. Sin embargo, la polémica llegó unos minutos después cuando la realización de LaLiga mostró la imagen del fuera de juego. Apenas unos centímetros separan la bota de un jugador con la de su rival, es decir, fue milimétrico.

Hansi Flick se mostró incrédulo cuando vio la imagen del fuera de juego y no tardó en pedir explicaciones al cuarto árbitro durante el partido y a Cuadra Fernández en el descanso. Aunque no había mucho que explicar más allá que las líneas las tira una máquina y no una persona, por lo tanto no hay margen de error.

Un gol decisivo

El gol invalidado al polaco resultó ser clave en el devenir del partido porque fue el único remate a puerta del Barça. Los azulgranas gozaron de varias ocasiones de gol, pero no llegaron a ejecutar ninguna. Remiro tan sólo hizo una parada y fue tras el rechace de un compañero que se metía en propia puerta.

Las jugadas de ataque del Barcelona resultaron ser muy previsibles y la Real Sociedad apenas sufrió en defensa. Tras el gol de Sheraldo Becker, el 2-0 estuvo más cerca en el encuentro que el 1-1. En el descanso Hansi Flick movió el banquillo. Quitó a Frenkie de Jong y metió a Dani Olmo, pero el exjugador del Leipzig no fue el revulsivo esperado.

Por primera vez esta temporada al Barça le faltó puntería. Con el alemán en el banquillo no necesitan crear muchas ocasiones de gol para marcar, pero ante la Real Sociedad no lograron generar ocasiones claras de gol más allá del anulado a Lewandowski.

Hansi Flick se mostró muy enfadado durante el partido y al término del mismo por esa jugada. De hecho, tras la salida del vestuario en el descanso, el alemán le pidió explicaciones a Cuadra Fernández, aunque el colegiado únicamente siguió las indicaciones que le transmitieron desde la sala VOR.

Desde el Barça existe el pensamiento de que la tecnología del fuera de juego semiautomático se haya podido confundir y que esa punta del pie que está más adelantada no sea la de Robert Lewandowski, sino la del jugador de la Real Sociedad que pugna con él, Nayef Aguerd.

El portero del Barça, Iñaki Peña, atendió a los medios de comunicación presentes en la zona mixta del Reale Arena y fue claro sobre la acción polémica del partido. "Hay un posible error en el marcaje del pie de Robert y si hay un error tan claro y tan grave que esperemos que LaLiga actúe porque al final para esto está el VAR y las líneas que tiran", afirmó el alicantino.

Ese gol fue la única jugada del partido que la Real Sociedad concedió al Barça, puesto que el equipo txuri-urdin fue quien gozó de las ocasiones más claras en las botas de Mikel Oyarzabal y Sheraldo Becker, pero ninguno estuvo afortunado en esas dos jugadas. Los de Imanol Alguacil acabaron llevándose los tres puntos que aprietan más la liga.

El Real Madrid acorta distancias

Los de Ancelotti volvieron a la senda de la victoria ante Osasuna y recuperaron las sensaciones en el juego que habían perdido durante los últimos partidos. El Madrid no podía fallar si no quería descolgarse de la pelea por el título, sin embargo, la victoria de los blancos ha metido presión a un Barça que de estar a nueve puntos sobre los blancos, ahora están a seis y lo pueden estar a tres.

El conjunto azulgrana tiene en estos momentos seis puntos de ventaja sobre el Real Madrid, pero los blancos tienen un partido menos ya que el encuentro correspondiente a la jornada 12 ante el Valencia en Mestalla se suspendió a causa de la DANA.

Leganés; Getafe; Athletic Club; Girona; Rayo Vallecano y Sevilla son los rivales que tiene que el Real Madrid antes del parón de Navidad. El Barça, por su parte, se enfrentará a Celta; Las Palmas; Mallorca; Betis; Leganés y Atlético de Madrid. El objetivo de los dos equipos es ser el campeón de invierno.