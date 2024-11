Las ATP Finals de la nueva era: Alcaraz, ante el reto de superar a Sinner y poner fin a una sequía de 26 años en el tenis español

El tenis vive un cambio de paradigma. Ya es una realidad, lo lleva siendo un tiempo, pero esta semana quedará de manifiesto con la celebración de las ATP Finals. Un torneo conocido como la Copa de Maestros que reúne cada año a las ocho mejores raquetas del planeta para poner el broche a la temporada.

Las ATP Finals 2024 tendrán un toque especial. Será la primera vez desde hace 23 años en las que no estén presentes ninguno de los componentes del 'Big Three'. El único que podría haber jugado este año era Djokovic, pero el serbio sufre una lesión que le ha impedido viajar a Turín. Cerrará el año sin conquistar ningún título más allá del oro en los Juegos Olímpicos de París. Se le sigue resistiendo su trofeo 100 de ATP.

Serán los nuevos dominadores del circuito quienes luchen por coger el testigo de Novak como vencedor de la Copa de Maestros (ha ganado las dos últimas ediciones): Alcaraz, Sinner, Rublev, Zverev, Fritz, Medvedev, De Miñaur y Ruud.

Ocho tenistas divididos en dos grupos en busca de un pase a la semifinal y la gran final del torneo. Una pugna en la que pueden lograr casi cinco millones de dólares en caso de ganar todos los enfrentamientos.

Enésimo capítulo

Como no podría ser de otra manera, todas las miradas estarán puestas en Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Ambos se han repartido gran parte de los trofeos esta temporada y lo normal es que el vencedor del último torneo del año sea uno de ellos dos. Están un escalón por encima del resto.

Jannik y Carlos se podrían ver las caras únicamente en las semis o en la final del torneo, unas rondas en las que este año ya han coincidido en varias ocasiones. De hecho, este curso se han cruzado cuatro veces y tres de ellas han caído del lado de el de El Palmar. Eso sí, la última, en el Six Kings Slam de Arabia, finalizó con triunfo del jugador italiano.

Ver un Alcaraz-Sinner para cerrar el año sería el mejor de los regalos y el español asegura estar listo para pelear con todo. "Voy a hacer todo lo posible por ganar el Masters algún día. Me gusta que la gente disfrute de mi tenis, les debe gustar mi juego y mi personalidad. Estoy contento de sentir el cariño de la afición italiana. En España también se respeta mucho a Sinner", reconoció.

"El año pasado fue un final de año difícil para mí. No llegué en mi mejor momento. Los dos últimos partidos fueron bastante buenos, pero los dos o tres torneos anteriores no los jugué bien, así que me di cuenta de que tenía que cambiar un poco en esta época del año", confesó Alcaraz en la previa de su debut en el torneo.

Acabar con la maldición

Carlos Alcaraz buscará desquitarse de su derrota ante Djokovic y lograr un trofeo que pondría fin a una sequía de 26 años en el tenis español. Y es que el último jugador nacional en coronarse campeón fue Álex Corretja en 1998 tras imponerse a Carlos Moyá.

Un duelo en el que remontó un 2-0 (se jugó a cinco sets) y en el que tocó el cielo en un torneo en el que estuvieron presentes figuras como Agassi o Sampras. Fue el segundo español en la historia en ganar la Copa de Maestros después de Manuel Orantes en 1976. Y también ha sido el último.

Tras la hazaña del tenista catalán, el tenis español ha tenido cuatro oportunidades para volver a coronarse en las ATP Finals. Juan Carlos Ferrero se quedó a las puertas en 2002 tras sucumbir en cinco sets frente al australiano Lleyton Hewitt y David Ferrer poco pudo hacer ante un inconmensurable Federer.

Rafa Nadal fue el último en tocar con los dedos el título. Lo hizo en dos ocasiones, pero en ambas acabó sucumbiendo ante los dos grandes rivales de su carrera. Federer le superó en 2010 y Djokovic hizo lo propio en 2012.