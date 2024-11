Ducati señala que el título de Martín "no es un problema" y aclara cuál será la única orden de equipo para él y Bagnaia

Esta semana, la tensión en Ducati está al máximo de cara al Gran Premio Solidario de Barcelona, que definirá el campeonato mundial de MotoGP. Los dos contendientes, Jorge Martín y Pecco Bagnaia, pilotos de la marca italiana, se enfrentarán por el título en una batalla que, aunque fraternal, podría generar fricciones dentro de la escudería italiana. Davide Tardozzi, director del equipo Ducati, ha explicado cómo manejarán la situación y la política de órdenes que se aplicará en esta última y decisiva carrera.

La temporada se cierra con un enfrentamiento clave: por un lado, Martín, que busca su primer título en la categoría reina, y por el otro, Bagnaia, que intentará lograr una histórica remontada para coronarse campeón por tercer año consecutivo. La estrategia de Ducati será clara: los pilotos tendrán libertad para competir, pero con una única y contundente directriz.

A lo largo de los años, Ducati ha demostrado una sólida capacidad de gestión en sus equipos. A pesar de ser la fábrica con mayor presencia en la parrilla, la marca italiana ha mantenido una política de competencia sin órdenes estrictas, permitiendo que sus pilotos se midan en pista. Sin embargo, ante la posibilidad de que Martín se lleve el dorsal número uno a Aprilia en 2025, algunos han especulado sobre la posibilidad de que Ducati favorezca a Bagnaia, quien corre para el equipo oficial.

Ante estos rumores, Tardozzi fue enfático en aclarar la posición de la marca. "Me gusta dejar que los pilotos tengan libertad para luchar por su propio campeonato", declaró a TNT Sport, subrayando que la competencia interna se mantendrá justa y abierta hasta el final. Ducati ha establecido una orden simple para ambos: "No hagan estupideces entre ustedes. No queremos que haya malos rollos ni nada parecido entre nuestros mejores pilotos".

¿El número 1 en Aprilia?

Sobre el posible título de Martín, Tardozzi expresó que, aunque el español podría llevarse el dorsal del campeón a Aprilia, eso no representa un problema para Ducati. "Es obvio que si Jorge gana el título probablemente correrá con el número uno, porque es algo que no todos los días se puede tener. Así que lo querrá en su moto", explicó el director del equipo, añadiendo: "Pero en el gran libro de resultados estará escrito 'Jorge Martín – Ducati'. El número uno es para el piloto, pero la máquina es Ducati".

Además del desenlace del campeonato entre Martín y Bagnaia, otro enfrentamiento llama la atención: el de Marc Márquez y Enea Bastianini, quienes lucharán por el tercer puesto en la general. Con solo un punto de diferencia entre ambos, Márquez buscará quedar por delante del piloto oficial de Ducati con su moto GP23. "Es muy difícil porque Jorge y Pecco se juegan el número uno, pero los dos pilotos que pueden ayudar en esta situación de una manera u otra son Marc y Enea", puntualizó Tardozzi, reconociendo la relevancia de esta pelea para el podio general.