El Atlético de Madrid termina la investigación de los incidentes del derbi con la expulsión permanente de nueve socios

El Atlético de Madrid ha cerrado el capítulo de los incidentes que se produjeron en el derbi ante el Real Madrid. El lanzamiento de objetos a Thibaut Courtois por parte de algunos aficionados del 'Frente Atlético' provocó que durante unos minutos, el partido estuviese detenido. Un mes después, el club rojiblanco ha identificado a nueve socios que protagonizaron esos altercados y los ha expulsado del estadio.

Corría el minuto 65 de partido cuando en un saque de puerta, Courtois avisó al árbitro del partido, el colegiado Busquets Ferrer, que estaba siendo objeto del lanzamiento de objetos por parte de ese sector de la afición colchonera. Como ordena el protocolo, el árbitro se lo hizo saber al delegado del Atlético de Madrid, Pedro Pablo Matesanz, y por megafonía se pidió que cesara el lanzamiento de objetos hacia el portero belga... sin éxito.

La "reprimenda" no sentó bien a los aficionados situados en ese sector, por lo que el lanzamiento de objetos continuó hasta que Busquets Ferrer decidió detener el partido. Tras la revisión de todos los materiales audiovisuales, en colaboración con la Policía, el club ha concluido la investigación con la expulsión de nueve socios, según el comunicado.

"Durante este mes nuestro departamento de Seguridad ha trabajado en la identificación de los implicados en estos hechos revisando todos los materiales audiovisuales a su disposición y en colaboración con la Policía, finalizando este proceso con la apertura de expediente de expulsión permanente de 9 socios por actos tipificados en la normativa interna del club como muy graves."

"También incluyó en su normativa interna la prohibición de utilizar en el interior del estadio cualquier elemento o prenda que impida distinguir el rostro de una persona con el fin de ocultar su identidad. Además, el club tomó la medida preventiva de no vender entradas para los partidos a domicilio en Sevilla, Vic, París, Palma de Mallorca y Praga a los socios abonados ubicados en la grada de animación mientras continuaba abierta la investigación".



Una vez más reiteramos nuestra condena más enérgica de cualquier expresión de violencia y nuestro compromiso de luchar contra este tipo de actitudes que no tienen cabida en el fútbol, no representan el sentir general de nuestra afición y manchan la imagen del Atlético de Madrid.