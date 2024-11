Jesús Ramos: "Correr en la San Silvestre es una celebración del esfuerzo, un recordatorio de lo que significa correr"

La redacción de EL ESPAÑOL fue el escenario del inicio oficial de la 60ª edición de una de las carreras más emblemáticas de Madrid. La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, que se celebra cada 31 de diciembre, dio el pistoletazo de salida en un acto cargado de emoción en el que EL ESPAÑOL, mediapartner del evento, recibió a los organizadores y colaboradores que impulsan esta histórica prueba.

Entre los invitados al encuentro se encontraron figuras destacadas de la organización y el patrocinio, como Patricia Sabugueiro, presidenta de la Agrupación Deportiva San Silvestre Vallecana; David Vaquero, subdirector general y director de Tecnología de Nationale-Nederlanden, patrocinador oficial de la carrera; y Jesús Ramos, campeón de España en la prueba de 5 kilómetros en ruta y tercero en la San Silvestre Vallecana 2022. Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, y Mamen Vázquez, directora General del medio, fueron los encargados de dar la bienvenida a los invitados y de expresar el orgullo de continuar apoyando una tradición tan representativa para Madrid y sus habitantes.

Durante el acto, Jesús Ramos habló sobre la dimensión especial de la San Silvestre Vallecana, destacando el privilegio de correr en casa y sentir la energía única de Madrid en la última noche del año. "Para mí, correr esta prueba es un símbolo de todo lo que representa Madrid. Pasar por lugares tan emblemáticos y recibir el aliento de la gente en cada kilómetro hace que esta carrera sea única", compartió Ramos. Además, el atleta enfatizó la importancia de este evento en su vida como corredor, ya que le brinda la oportunidad de competir cerca de su comunidad y en una fecha tan significativa.

Jesús Ramos, atleta profesional

La carrera tendrá lugar el próximo 31 de diciembre y las inscripciones ya están abiertas para todas las categorías. Los interesados en la prueba popular pueden apuntarse en el sitio web oficial sansilvestrevallecana.com. En el caso de la categoría internacional, destinada a corredores que cumplan con las marcas mínimas, las plazas son limitadas y también pueden solicitarse a través de la web. En noviembre se abrirán las inscripciones para la categoría Mini, destinada a los corredores más jóvenes.

Al finalizar el acto, Jesús Ramos nos concedió una entrevista exclusiva en la que profundiza sobre su experiencia en la San Silvestre y cómo se ha convertido en un ritual para él cerrar el año corriendo entre el entusiasmo de sus vecinos. Ramos destaca la atmósfera de la carrera, asegurando que, para él, la San Silvestre es mucho más que una competición.

David Vaquero, subdirector general y director de Tecnología de Nationale-Nederlanden; Patricia Sabugueiro, presidenta de la Agrupación Deportiva San Silvestre Vallecana; Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, y Jesús Ramos, atleta Laura Mateo - EL ESPAÑOL

Lo primero de todo ¡enhorabuena! Acabas de llegar de la Media Maratón de Valencia en donde has hecho tu marca personal y has asegurado la mínima para el Campeonato de de Europa en rut y poco antes habías ganado el Campeonato de España de 5 kilómetros. Estás en un gran momento y eres buen conocedor de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, en 2022 quedaste tercero, ¿cómo afrontas la edición de este año?

Me encuentro en un momento muy bueno de mi carrera deportiva y afronto la carrera con mucha ilusión, como siempre. Para nosotros, hablo de los madrileños, es una carrera especial porque corremos en casa, cerca del barrio donde vivo y para mi es algo muy simbólico.

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana te pone un poco los pelos de punta en los últimos kilómetros. Además, tienes las ganas extra de demostrar y dar todo lo posible y ojalá estar cerca de revalidar un podio o una victoria.

Rodrigo Mínguez Inscripciones abiertas para la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional

En lo deportivo, ¿cuáles son tus próximos retos en lo que resta de año y en 2025?

Una vez conseguida la mínima en la media, tenemos objetivos marcados de correr algún cross y por supuesto estar ahí en la Nationale-Nederlande San Silvestre Vallecana y sobre todo, lo que no pude hacer el año pasado, que fue preparar bien el invierno debido a una lesionado. Este año nos hemos puesto el objetivo de meter buenas semanas de kilómetros y cargar las pilas para cuando que llegue la pista.

Mamen Vázquez, directora General de EL ESPAÑOL; David Vaquero, subdirector general y director de Tecnología de Nationale-Nederlanden; Patricia Sabugueiro, presidenta de la Agrupación Deportiva San Silvestre Vallecana, y Jesús Ramos, atleta Laura Mateo - EL ESPAÑOL

Hablando de la Nationale-Nederlande San Silvestre Vallecana, tú que tienes experiencia en la carrera y siendo un atleta local, ¿qué le hace tan especial a esta prueba?

Pues la verdad es que no sabría decirte que le hace especial. Tienen muchos momentos. Que sea el último día del año, que toda la gente está de vacaciones o está de fiesta le da un ambiente especial. Además, cuando llegas a los últimos kilómetros y hay miles de personas animándote. Y por supuesto, lo que significa para mí correr aquí en casa, ver a todos mis amigos, mi familia... es algo que al final te hace sacar un puntito más de fuerza.

¿Cuál es tu rutina, cómo es un día corriendo la Nationale-Nederlande San Silvestre Vallecana?

El previo, lo hacemos con varios compañeros. Como es el último día del año y no hay nadie trabajando, no hay prácticamente ni un sitio para tomar un café antes de salir a la carrera. Solemos quedar en la gasolinera justo antes de la salida, tomamos un café rápido, calentamos y salimos.

Tras la carrera, como mi familia es de un pueblo cercano a Talavera de Reina, siempre acabo, mi padre me recoge y nos vamos a cenar. Es un poco movido, por así decirlo.

Patricia Sabugueiro, presidenta de la Agrupación Deportiva San Silvestre Vallecana, y Jesús Ramos, cortan la tarta del 60 cumpleaños de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Laura Mateo - EL ESPAÑOL

Por último, ¿cómo convencerías a alguien que esté dudando de si correr o no este año la Nationale-Nederlande San Silvestre Vallecana?

No te puedes ir sin haber corrido esta prueba. Todos los atletas populares vienen y me preguntan, no hay nada como Vallecas. La entrada desde los últimos tres kilómetros tiene un ambiente que no vives en otro sitio.