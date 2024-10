La irrupción de Mateo Joseph, el sobrino de Heskey que ha rechazado a Inglaterra y sueña con ser el futuro '9' de España

El fútbol, para bien o para mal, no tiene memoria. Una trituradora que no perdona y que exige una renovación constante en los equipos si quieren seguir en lo más alto. Incluso ganar no te exime de poder caer al precipicio. La selección española, vigente campeona de Europa, no vive anclada en el pasado y poco a poco va dando paso a las nuevas generaciones.

De hecho, esa fue una de las claves para que el combinado dirigido por Luis de la Fuente levantara el trofeo al cielo de Berlín el pasado 14 de julio. Una savia nueva liderada por Lamine Yamal y secundada por muchos otros futbolistas que empiezan a confirmar el relevo generacional.

El trabajo se está haciendo bien y prácticamente todas las posiciones cuentan con jugadores jóvenes con mucha proyección. Cubarsí en el centro de la defensa, Balde en el lateral, Gavi y Pedri en el centro del campo, el propio Lamine y Nico Williams para ocupar los extremos... España tiene mucho futuro por delante.

Las piezas nuevas van encajando en la Selección, pero todavía queda alguna que busca candidato. Y esa es la de delantero centro. A corto plazo, la dupla Morata-Joselu sigue siendo una garantía aunque ambos son ya futbolistas veteranos. De hecho, Joselu ya ha dado un paso al lado marchándose a la liga catarí.

Se abre entonces un casting para encontrar el futuro '9' de España y uno de los que está comenzando a acumular méritos es Samu Omorodion. El ex del Atlético y que el año pasado militó en el Alavés, está firmando un inicio de temporada sobresaliente con el Oporto. Sin embargo, todavía no ha recibido el premio por parte de De la Fuente. Acabará llegando su momento como también es probable que ocurra con la nueva sensación de la Sub21: Mateo Joseph.

Raíces británicas

Mateo Joseph nació el 19 de octubre de 2003 en Santander. Es español de nacimiento. Sin embargo, sus orígenes están lejos de nuestro país. Su madre es española y su padre es británico con raíces caribeñas por lo que el joven futbolista de 21 años posee triple nacionalidad (española, inglesa y la de Antigua y Barbuda).

A pesar de ello, Joseph ha pasado prácticamente toda su vida en España. Dio sus primeras patadas a un balón en su Cantabria natal y desde pequeño ingresó en la cantera del Racing de Santander. Su ascenso era meteórico y en 2019 dio el salto a la academia del Espanyol, una de las más potentes del fútbol nacional.

Mateo Joseph celebra un gol con el Leeds. EUROPA PRESS

Su talento no pasó desapercibido en la entidad perica, pero no llegó a debutar con el primer equipo por culpa de una oferta del Leeds cuando era un juvenil. Joseph aceptó el trato y puso rumbo a su segundo país.

Debutó con el cuadro inglés en la Premier League en 2022 con apenas 19 años y desde entonces ha compaginado el primer equipo con su filial. Sin embargo, tras el descenso del Leeds a Championship el futbolista español se ha vuelto mucho más asiduo en los planes del técnico.

Partidos para el recuerdo

La carrera de Mateo Joseph apenas ha dado unos pocos pasos, pero ya tiene coleccionados algunos momentos brillantes. Sin duda, una de sus noches más especiales fue la del pasado 28 de febrero frente al Chelsea en la que logró marcar un doblete ante el club londinense en FA CUP.

Comenzó a llamar la atención en el fútbol inglés y recibió la llamada de la selección sub 20 para disputar el Mundial con los 'Three Lions'. Su carrera parecía encaminada a intentar emular lo que hizo su tío Emile Heskey (primo de su padre). Sin embargo, la Federación Española también había detectado su talento y decidió pasar a la acción.

Santi Denia le convocó el pasado 14 de marzo, una vez la UEFA había tramitado el cambio de la ficha federativa por lo que Jospeh no podría volver a jugar con otra selección que no fuera la española ni en el caso de no debutar siquiera en la Absoluta. Mateo Joseph eligió España y, a pesar de no acudir a los Juegos Olímpicos, esta semana ha dado un golpe sobre la mesa.

Mateo Joseph, cazagoles de profesión.



Así fue el hat trick que anotó @mateoojoseph9 ante Kazajistán. pic.twitter.com/BF1wBDRBcs — Teledeporte (@teledeporte) October 11, 2024

Joseph fue titular en el encuentro frente a Kazajistán y en apenas 44 minutos firmó su primer hat-trick como profesional. En el primero tan solo tuvo que empujar un pase a placer de Robert Navarro, en el segundo hizo lo propio al cazar un balón muerto en el área pequeña a la salida de un córner, de nuevo con Navarro de aliado, y en el tercero cabeceó libre de marca desde el segundo palo.

Un partido que le coloca de nuevo en el mapa y que seguro no ha pasado desapercibido para Luis de la Fuente. En él puede estar el futuro '9' de la selección española para los torneos venideros.