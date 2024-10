Toni Bou, tras su 36º Mundial de Trial: "En un deporte minoritario tienes que ganar más para poder estar valorado"

Hubo una vez en la que un niño nació en Piera sin saber que iba a cambiar la historia del motociclismo para siempre. Aquel niño, hoy convertido ya en adulto, se sigue ruborizando cada vez que le recitan su infinito palmarés como si fuera la lección en un primer día de colegio. Y es que, aunque el hábito suele hacer al monje, los éxitos no han hecho de Toni Bou (Barcelona, 1986) una persona que presuma de sus triunfos ni siquiera lo justo y necesario.

Ese niño, hoy afincado en Andorra, a la que quiere como su segunda casa, se ha convertido ya en el piloto de motos con más títulos mundiales de toda la historia. Da igual el nombre de la leyenda que se ponga a su lado que ninguna le aguanta la comparación. Un dato que da vértigo de sólo pensarlo, pero que Bou lleva con naturalidad y sencillez.

Ahora, el catalán acaba de sumar su título mundial número 36. 18 ganados en Trial GP () y 18 ganados en X-Trial (indoor). Números mareantes, pero que explican la infalibilidad de este prodigio que aúna talento y trabajo a partes iguales, pero dentro de unas proporciones que se escapan de los límites de los mortales. Solo así, con una constitución casi divina, se puede permanecer desde el año 2007 sin ceder un sólo título, jubilando rivales uno tras otro.

A pocos días de cumplir los 38, Toni Bou no quiere ni oír hablar de jubilación, sino que ya tiene la mira puesta en el 37, en el 38 y así hasta que su fornido cuerpo aguante. Aunque sus primeros objetivos son llevarse las dos pruebas que le restan (Estonia y Pamplona) de un campeonato que ya tiene ganado matemáticamente, pero en el que quiere hacer el pleno de 7 de 7.

Así es Toni Bou, tan sencillo como inconformista. Entre tanto éxito y tanta euforia, saca un 'ratito' para hablar tranquilo con EL ESPAÑOL sobre las motos, sobre su vida y sobre cómo ha ido forjando una carrera sin parangón en la historia del deporte. Una charla en la que Bou responde a todo sin perder la sonrisa y esquivando halagos como hacen los campeones de verdad.

Toni Bou junto a su título de Campeón del Mundo de X-Trial y su cartel con el 36. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Bueno Toni, título 36. Hace unos meses ganabas el 35. ¿Siguen significando algo diferente cada uno a estas alturas de tu carrera?

La verdad que siempre es diferente. Siempre hay un trabajo detrás, pasan muchas cosas... Estos últimos años son extraños porque llegan muy seguidos al partir el Campeonato del Mundo por la mitad del indoor desde la Covid. A ver si el año que viene vuelve a ser la temporada normal, que era de enero a abril y luego a partir de abril acabábamos en septiembre el Mundial outdoor. Así que bueno, siempre es diferente. Y este, por ejemplo, por ganarlo en la carrera de casa, en Andorra, y hacerlo en la última zona, en el último momento de una carrera muy apretada, delante de tantos amigos, tanta gente conocida... Fue un día diferente.

¿De quién te acuerdas después de cada victoria? Sobre todo después de llevar tanto tiempo ahí porque al final es fácil normalizarlo un poco después ganar tanto.

Evidentemente es diferente de lo que sientes en los primeros títulos. La gente que está a tu lado, la gente que ha trabajado contigo para poder llegar a ese título, el equipo que está allí... Son lo primero que te viene a la cabeza y está claro que sin ellos sería totalmente imposible.

¿Por qué vas a recordar esta temporada 2024? ¿Qué ha tenido de especial para ti?

Diría que esta temporada hemos sido más consistentes que el año pasado. El año pasado hicimos cambios en la moto, siempre pensando en mejorar. No fue una temporada increíble para nosotros. Sí buena a nivel de resultados, pero las sensaciones no fueron tan buenas como este año. Al final es siempre muy difícil cuando quieres mejorar y no dar un paso atrás. A veces sin querer avanzas en una cosa, pero pierdes por otros lados y este año hemos sido muy consistentes. Hemos sido muy regulares toda la temporada, con mucha seguridad y me acordaré de ella como una temporada muy completa.

¿Sabes cuantas victorias tienes?

El número exacto no lo sé porque entre indoor y outdoor son muchas, pero sí que sé que ya pasé las 100 y las 200 entre los dos.

Estar arriba es difícil, pero mantenerse mucho más y poder conseguir tantas victorias es algo que nunca me hubiera esperado.

Son 236. ¿Qué te dice este número? Son muchos días sin fallar prácticamente, ¿no?

Sí, sí. Es la regularidad que hablábamos. Ser regular es lo más difícil en el deporte. Estar arriba es difícil, pero mantenerse mucho más y poder conseguir tantas victorias es algo que nunca me hubiera esperado. Pero bueno, hay un trabajo muy bueno detrás y una base muy buena.

¿Te acuerdas cuándo fue la primera?



Sí, claro que me acuerdo. En indoor fue en Sheffield en 2006 y en outdoor ese mismo año en Bayona.

¿Y qué pensaba ese Toni Bou de 2006? ¿A dónde creía que iba a llegar? Porque es imposible imaginar todo lo que ibas a ganar, pero ¿cuáles eran tus objetivos en aquel momento?

En aquel momento, evidentemente quería llegar a ser campeón del mundo algún día. Y llegar a ganar la carrera de ese día. Sabía que el campeonato, quizá en 2006, era muy complicado conseguirlo, pero ya era mi objetivo. Siempre he tenido las cosas muy claras y hemos luchado mucho para poder conseguirlo. Y siempre con ganas de más.

Hablábamos antes de esas 236 victorias que llevas. ¿Qué tiene Toni Bou de diferente al resto para ser tan infalible y para tener esa capacidad de estar siempre ahí durante tantos años y para mantenerte sin perder esa chispa?

Creo que es un conjunto de cosas. Sentirme seguro de lo que estoy haciendo, de cómo trabajamos, de que estamos en el camino correcto. Esa confianza. Y evidentemente el talento que te permite estar siempre adelante.

Toni Bou durante una entrevista con EL ESPAÑOL Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Siempre cuando se habla de tu carrera se hace de los títulos y de las victorias. Pero ¿tienes algo que consideres de verdad un punto flaco o algo que siempre has querido mejorar?

Bueno, muchas cosas. Siempre tenemos partes técnicas que nos cuestan más que a otros pilotos, que son más fuertes que tú e intentas mejorarlo. O su moto es mejor o la tuya tiene más debilidades que otras porque son más potentes... Siempre hay sitios donde mejorar. Y no es uno, son muchos. Y esa es la gracia del deporte. Esto es tan complicado que siempre se puede mejorar.

Cuando una persona gana 36 títulos, ¿qué objetivos se pone? ¿Sigue yendo año a año y piensa en el 37 o piensa un poco más a largo plazo y visualiza el 40 o el 50...?

La verdad es que en títulos hemos superado nuestras metas. Si me hubieran dicho que podría ser 10 veces Campeón del Mundo, o 20 o 30... es algo que ni había soñado. Lo estamos disfrutando muchísimo y donde me marco mis metas es en divertirme, en intentar conseguir el máximo, pero sobre todo, pasarlo bien en esta parte final de mi carrera y disfrutar de cada entreno, disfrutar de cada momento que estoy viviendo.

Hablábamos antes de lo que te gusta mejorar, pero ¿dónde encuentras la motivación después de tantos años?

Pues en el día a día. En mejorar en el día a día, en mejorar la moto... Evidentemente, físicamente ya no vas a mejorar con 37 años. Es muy complicado mantenerse, pero también es una meta. Poder ver que físicamente estás bien. Antes las cosas eran mucho más fáciles. Ahora para poder tener el nivel físico que tenía antes hay que luchar muchísimo y es mucho más difícil después mantenerlo durante la temporada, pero también es una motivación. Aceptas la edad, es algo que nos pasa a todos. Pero bueno, poder estar físicamente bien es una de las grandes motivaciones y metas. Y en el día a día mejorar la moto, intentar mantener ese nivel tan alto que hemos tenido en los últimos años. Esto es algo que mentalmente me llena mucho.

Cuando una persona está casi 20 años ganando títulos prácticamente sin fallar, te cruzas con muchos rivales y probablemente alguno haya hecho su carrera esperando poder ganarte algún día sin conseguirlo nunca. ¿Crees que eso es un hándicap a la hora de tener relación con ellos? ¿Te has encontrado con alguno que te haya dicho 'oye Toni, retírate ya, por favor, que necesitamos ganar los demás'?

Me he encontrado en todas las situaciones (risas). La verdad que es algo que pasa mucho, pero también, es algo que compartimos. Cuando compartes una pasión evidentemente hay muchas cosas en común y hay relaciones más buenas o relaciones más malas dentro la rivalidad. Pero por suerte tengo muy buen rollo con la mayoría de pilotos. Al final en el trial no hay contacto físico, no es un deporte de contacto. Entonces eso facilita que la rivalidad sea más sana, pero evidentemente que hay rivalidad.

La temporada pasada no fue tan buena, sobre todo por sensaciones, por cómo me sentía. Y este año lo hemos conseguido.

En el año 2006 ganas dos pruebas. En 2007, 2008 y 2009, ganas cuatro. Y este año, 2024, ya vas por la quinta. ¿Cómo se consigue después de 15 años tener incluso mejores números que cuando empezabas?

Es complejo. Cada temporada también es un mundo. Pero tenemos mucha experiencia. Sabemos cómo tenemos que mejorar. Lo único que después hacerlo es siempre complicado, pero tenemos las ideas muy claras y eso ayuda a que se hagan buenas temporadas. Como te digo, la temporada pasada no fue tan buena, sobre todo por sensaciones, por cómo me sentía. Y este año lo hemos conseguido y eso no quiere decir que por haber encontrado el camino esta temporada el año que viene vaya a ser fácil, para nada. Ya me ha pasado que después de temporadas muy buenas, la siguiente se complicaban las cosas y no salían como yo quería. Así que hay que trabajárselo siempre, marcando el objetivo en el camino.

Cuando te dicen que eres el piloto con más títulos del de la historia del motociclismo, ¿qué piensas?

Bueno, pues impresiona. Estás dentro y sólo quieres conseguir más, sólo mirar hacia delante. Y la verdad que cuando miras hacia atrás en algún momento y ves los 36 títulos, pues dices es muchísimo. Nunca me habría imaginado estar en la cima durante 18 años consecutivos. Es algo que no podía ni soñar. Tener tantos títulos es algo muy especial.

El trial no es una disciplina tan mediática como puedan ser otras dentro del motociclismo, pero al final tu nombre va a estar junto al de las leyendas que te quieran poner al lado.

Pues sí. Eso es un honor para mí. Es verdad que en un deporte minoritario tienes que conseguir mucho más para poder estar valorado, pero en nuestro caso lo hemos conseguido y me siento valorado que eso es muy importante y más conocido en los últimos años. Esto va creciendo y ya no es sólo el deporte del trial, que es más minoritario, sino que al haber ganado tantos años la gente te conoce más.

¿Alguna vez te has imaginado como piloto de otra disciplina?

Se te pasan muchas cosas por la cabeza. Pero sinceramente, lo que más me gusta es lo que hago. Y sí me gustaría probar algo diferente alguna vez, pero probarlo, no dedicarme cien por cien a ello como me dedico al trial.

Toni Bou compitiendo en Andorra en el Mundial de X-Trial 2024. Repsol (Imagen cedida)

¿Y quizás cuando te retires?

Vamos a ver, ¿no? A ver físicamente cómo estoy también. Mi carrera está siendo muy exigente. Soy un piloto muy físico y eso crea mucho desgaste. Y vamos a ver cómo como acabo mi carrera. Pero a poco que pueda, seguro que voy a hacer cosas.

Y si Toni Bou no hubiera sido piloto, ¿qué crees que hubiera sido?

Me veo vinculado en la parte del motor. Me veo vinculado como mecánico o como un mochilero porque realmente es lo que más me gusta. Me costaría verme separado de este mundo.

De aquí a unos días vas a cumplir 38 años. ¿Hay Toni Bou para rato?

Vamos a ver físicamente. Este año ha sido bastante bueno para mí. Me he notado mejor que el año pasado, esto es bueno, pero los 38 años por van a pesar seguro. Seguiremos trabajando. Hay ganas y por qué no mirar hacia delante y ver hasta dónde llegamos.

Cuando llega este momento de tu carrera, ¿piensas todavía año a año o te gusta tener proyectos a largo plazo?

Yo siempre he intentado pensar año a año y campeonato a campeonato. Cuando gané mi primer Mundial en 2007, el 2008 se me hizo un poco una montaña. Miraba al 2009, al 2010, y ganar muchos títulos y muchas cosas... Y al final me di cuenta que por mi carácter, por mi forma de ser, no me gustaba esa sensación de vivir con eso. Así que miro objetivos siempre muy cercanos y eso me hace disfrutar más y ser más feliz.

¿Mi relación con Repsol? Es algo que no podíamos soñar ni uno ni otro y espero que sea así hasta el final de mi carrera.

¿Cómo valoras durante todos estos años tu relación con Repsol y cómo te han ayudado a conseguir estos éxitos?

Creo que es una relación increíble porque desde 2007 que entre aquí lo hemos ganado todo, así que creo que es un sueño para todos. Es algo que va a costar mucho que se pueda repetir por los títulos, porque no hemos perdido ni un mundial, por las lesiones que hemos salvado, por todas las cosas que han pasado... Es algo que no podíamos soñar ni uno ni otro y espero que sea así hasta el final de mi carrera.

Hablabas antes de lesiones y de momentos que superar durante tantos años, pero ¿qué momentos más duros recuerdas en tu carrera?

Evidentemente las lesiones. Cuando uno tienes lesiones es cuando todo se viene abajo, cuando tocas la realidad de las cosas, lo fácil que es que todo se pierda y lo difícil que es luego recuperarte y volver a tener las sensaciones que tenías antes. Es siempre muy complicado. Ese estado psicológico es muy difícil de poder llevar. Es muy fácil decir 'vamos a volver más fuertes', pero luego hacerlo es muy complicado. Pero es verdad que cuando lo haces, si lo consigues, también te entra una confianza mayor y te hace más fuerte.

Ahora ya tienes el campeonato, pero te quedan dos pruebas. Me imagino que vas a ir a por ellas.

Lo intentaremos. Está siendo una temporada muy buena, donde llevamos cinco de cinco y vamos a intentar hacer buenos resultados en las carreras que quedan. Siempre digo que es diferente. En el outdoor lo conseguimos, quedaban dos y conseguimos las victorias. Pero sí que es verdad que cuesta un poco más estar tan concentrado y tan metido en la carrera. Sobre todo los días o la semana previa, toda esa preparación. Luego en la carrera evidentemente es fácil dar el cien por cien, pero cuando no llegas tan preparado y los rivales que se lo juegan todo pues es a veces difícil. Pero también lo disfrutas más. Hemos vivido de todo. Nos ha servido a veces para ganar más fácil. A veces hemos perdido esas carreras porque no estabas tan bien. Así que vamos a ver qué pasa.

¿Te fijas en otras cosas esos días en los que la competición ya no es tan intensa porque ya has ganado el título? ¿Te da tiempo a ver otro tipo de cosas durante la competición que luego te sirven para mejorar en las siguientes carreras y en las siguientes temporadas?

Está muy bien la pregunta porque al final te puedes fijar en más cosas. Quizás estás un poquito más despistado en fijarte en otros rivales o en las motos, pero también mejoras. Sí, te da para mirar cosas. También te despistas más, pero dentro de que intentas estar concentrado. Siempre lo estamos. Pero sí que te fijas más en otros detalles y cositas que pensabas que eran de una manera y resulta que no.

Después de un año que ha sido casi perfecto y que puede ser perfecto, ¿qué le pides a la temporada que viene y qué le pides al 2025?

Que sea como esta. Será difícil. Cuando haces una temporada muy buena siempre es muy difícil de repetir. Pero bueno, tenemos también puntos débiles para mejorar y siempre hay que centrarse en mejorar. Si piensas que es muy difícil volver a repetirlo y se te hace una montaña, se complican mucho las cosas. Así que es mejor pensar que se puede ser mejor, que se puede mejorar la moto, que se pueden mejorar aspectos técnicos y eso es lo que vamos a intentar.