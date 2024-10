Samu Omorodion, la perla mitad del Atlético con sangre nigeriana a quien De la Fuente espera como '9' de España

En cuanto se hizo pública la convocatoria de la selección española para los dos próximos partidos internacionales surgió la pregunta. ¿Por qué Samu Omorodion no estaba entre los 25 elegidos por Luis de la Fuente para estrenarse con la camiseta de la Absoluta?

El impresionante arranque de temporada que está firmando le avalaba. Siete goles en seis partidos en su primera temporada con un club importante como el Oporto parecían una carta de presentación más que suficiente. Un promedio goleador de un tanto cada 54 minutos le hacía entrar en muchos pronósticos, pero tendrá que seguir esperando su oportunidad.

A sus 20 años, Samu Omorodion es uno de los delanteros con más futuro del fútbol español. Y a tenor de sus actuaciones en el Oporto, empieza a parecer más una realidad que un proyecto a medio plazo.

Samu Omorodion celebra un gol con el Oporto. EFE

Quizás en unos pocos años España cuente con una delantera letal formada por Lamine Yamal, Nico Williams y Samu Omorodion. Pero eso será dentro de un tiempo, ni mucho menos de forma inmediata.

Mientras tanto, en el Oporto se frotan las manos por lo que parece un negocio redondo que han firmado este verano. Por el momento los lusos sólo tienen el 50% de los derechos de este futbolista que se encuentra en plena explosión, pero si su progresión sigue así, tienen alfombra roja para hacer crecer ese porcentaje y quitárselo al Atlético de Madrid.

Sus orígenes africanos

El 5 de mayo de 2004 Samu Omorodion vio la luz por primera vez en Melilla. Hace 20 años que su madre Edith Aghehowa, embarazada y soltera, consiguió entrar en territorio español para dar a luz al hijo que venía en camino. Entonces no sabía que tenía una estrella del fútbol en potencia.

Tras residir en un centro de acogida de Melilla, cuando Samu cumplió los ocho años se trasladó con su madre al barrio de La Macarena, en Sevilla. Allí llegó al mundo su hermana Precious, y allí el joven deportista empezó a interesarse por el fútbol cuando ingresó en las filas de la AD Nervión.

El Granada supo detectar a tiempo el talento emergente y se hizo con Samu para su cantera. Su destreza fue creciendo como la espuma hasta que en la temporada 2023/2024, con el equipo andaluz en Primera División, le dieron la oportunidad de debutar en la máxima competición nacional.

Fue en un partido en el Metropolitano. Un día que jamás olvidará, porque se estrenó en Primera División con un gol que le hizo dar un salto cualitativo. Tanto fue así, que tras aquella exhibición del Atlético de Madrid le fichó en un abrir y cerrar de ojos y posteriormente lo cedió al Alavés para que hiciera su primera temporada completa en la élite.

En Vitoria se convirtió en un referente para el equipo en el ataque. Su potencia en la zancada y su estatura por encima de los 1,90 metros hicieron temblar a las defensas, así que aquella campaña se cerró con un total de 9 goles, nada mal para alguien que hacía su primera aparición entre los mejores.

El culebrón del verano

Samu Omorodion despertó un serio interés en varios clubes europeos. De regreso al Atlético de Madrid tras su cesión en el Alavés que sirvió de escaparate, muchos llamaron a la puerta del conjunto colchonero para pedir la factura y presentar una oferta por el delantero.

Pese a su gran proyección, el delantero no entraba en los planes de Simeone, y además el club ya estaba desempolvando la billetera con los fichajes de Julián Álvarez y Sorloth. La salida de Samu parecía inevitable, y el Chelsea fue el equipo mejor colocado para hacerse con sus servicios.

Los ingleses llegaron a ofrecer hasta 40 millones de euros por este joven de 20 años, una oferta que parecía irrechazable. Incluso Omorodion llegó a viajar hasta Londres para terminar de cerrar la operación, pero cuando todo estaba a punto de cristalizar en Stamford Bridge cambiaron las condiciones de la oferta y la relación con el Atlético de Madrid ya fue irreconciliable.

Entonces entraron en liza otros equipos como el Bournemouth, el Bayer Leverkusen, la Juventus o el Villarreal, pero ninguno de ellos alcanzó la cifra que ponía sobre la mesa el Chelsea. Entonces el Atlético se replanteó la opción y surgió la propuesta, diferente, del Oporto.

La operación hacia el club portugués se cerró por un montante de 15 millones de euros por el 50% de los derechos del futbolista. Esto es, el Atlético todavía se guarda la mitad de la propiedad y, por ende, de un futuro traspaso. Eso sí, el Oporto tiene la opción de hacerse con un 15% más de los derechos por 5 millones de euros en 2025, y de firmar exactamente la misma maniobra con las mismas cifras en 2026 para alcanzar un 80%.

El futuro de la Selección

El reclamo de una parte de la afición viene porque ven a Samu Omorodion como el futuro goleador de la selección española. Con Joselu y Álvaro Morata en el tramo final de sus carreras deportivas, y con otros futbolistas como Ferran Torres que no terminan de convencer, España necesitará pronto un '9' que asuma la responsabilidad goleadora.

Samu siempre ha jugado con España en las categorías inferiores. Ha formado parte de la selección sub19 y sub21, y sin ir más lejos este pasado verano se convirtió en campeón olímpico en París 2024. Sabe, por lo tanto, lo que es triunfar con España.

Sin embargo, todavía no ha debutado con la camiseta de la Absoluta, y si quiere tiene la opción de 'fichar' por Nigeria debido a sus orígenes maternos. "España ha sido quien ha demostrado ese interés por mí y me han transmitido mucha confianza", llegó a decir en una entrevista el futbolista, dejando claro que no piensa cambiar de selección.

Samu Omorodion celebra con rabia un gol con el Oporto. REUTERS

Por el momento Samu deberá seguir esperando su oportunidad para debutar con los mayores. Se ha convertido en el líder de la selección sub21, y de ahí a la Absoluta tan sólo le queda un último muro por derribar.

"Es un futbolista muy bien valorado entre nosotros y le llegará el turno seguro si sigue así", dijo Luis de la Fuente sobre él. Si su rendimiento sigue así, la puerta la tiene abierta de par en par.