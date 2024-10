El largo adiós al fútbol de Andrés Iniesta desde su salida del FC Barcelona: su marca personal y sus negocios

El próximo ocho de octubre dejará de latir una parte del fútbol español. Andrés Iniesta, el futbolista que detuvo el corazón de toda España desde Sudáfrica aquella veraniega noche del 11 de julio de 2010, anunciarán el próximo martes su retirada del fútbol. En un acto en Barcelona y bajo una fecha para nada casual, el día ocho coincide numéricamente con el dorsal que ha portado durante toda su carrera, recientemente caducada en el Emirates Club.

Así lo deja ver el propio jugador en redes sociales, con un video que se traduce como el preámbulo al cierre de una etapa gloriosa del fútbol español en general y de Iniesta en particular, con su cénit en Johannesburgo. Tras un momento personal muy delicado anímicamente para el jugador, lesión grave de por medio a la que no encontraba remedio, el centrocampista desató la euforia con un disparo cruzado que fue directo a la historia de España.

Aquel tanto desató el festejo de todo un país mientras Iniesta celebraba con una jubilosa carrera que se convirtió también en un sentido recuerdo a su amigo Dani Jarque, exfutbolista del Espanyol fallecido un año antes por un ataque al corazón. Aquella veraniega noche significó el culmen del fútbol español al completo y de Iniesta, cuya trayectoria ha estado asociada por un lado a la mejor etapa de la selección. Con la que también consiguió las Eurocopas de 2008 y 2012.

Andrés Iniesta celebra su gol en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 EFE

Y por otro a la más resplandeciente del Barcelona, club con el que ganó cuatro veces la Champions League, nueve La Liga española, seis la Copa del Rey, siete la Supercopa de España, tres la Supercopa de Europa y otras tres el Mundial de Clubes. A nivel colectivo ganó todo lo ganable y a título individual únicamente se le resistió el Balón de Oro. Lo rozó en 2011, pero Messi ocupó la cima de un podio copado por jugadores del Barça, con Xavi y el mencionado Iniesta.

El centrocampista se trasladó a Japón para iniciar el ocaso de su carrera futbolística y expandir sus negocios más allá del terreno de juego. El 8 de marzo de 2010 se dio de alta en el Registro Mercantil la sociedad Bodegas Iniesta S.L., es decir, la bodega que era propiedad de una empresa participada entonces por Andrés Iniesta (Maresyterey S.L.) y que estaba administrada por José Antonio Iniesta Luján, padre del futbolista manchego.

Bodegas Iniesta S.L ha perdido dinero durante todos los años desde su inauguración. Desde 2010, acumula pérdidas por un importe total de 4,2 millones de euros, según la información pública a la que ha accedido Vozpópuli a través de la plataforma Insight View. Esta empresa registró en 2021 unos ingresos de 2,1 millones de euros, frente a los 1,5 euros que se declararon el año anterior. Sus pérdidas fueron de 180.255 euros, mientras que en 2020 ascendieron a 343.792 euros y en 2019, a 759.755 euros.

El déficit del último ejercicio pudo aliviar con un crédito concedido por la citada sociedad Maresyterey S.L., su administradora única, que en el año 2019 contaba con un capital de 28,13 millones de euros; y que tiene como objetivo económico la explotación comercial de los derechos de imagen de deportistas profesionales, la representación y la explotación forestal y el cultivo. Bodegas Iniesta S.L. tiene unos activos de alrededor de 5 millones de euros y una quincena de trabajadores, aproximadamente.

Negocios más allá de vinos

Los tentáculos empresariales de Iniesta llegan también al equipamiento deportivo. En 2018, fundó su primera marca de calzado llamada Mikakus Barcelona. Cuatro años más tarde siguió con la creación de otra marca de botas y ropa de fútbol, Capitten. Iniesta es el encargado de diseñar sus propias botas en colaboración con empresas niponas de calzado. En el primer lanzamiento, el jugador sacó una gama de modelos para adultos y niños y una edición de botas limitada Capitten One 888, firmadas por el propio futbolista.

También fundó la agencia de representación Sports and Life, llamada más adelante Never Say Never. La compañía, que se inició como agencia de sports marketing, representación e intermediación en el fútbol, creó nuevas divisiones de gaming, eSports, música y producción de contenido audiovisual. Se acaba la magia de Iniesta dentro del terreno de juego, aunque continúa fuera de él.