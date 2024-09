El historial racista contra Vinicius en el Metropolitano: el Real Madrid avisó, se retirará del campo si se repite

El Metropolitano ha sido escenario en los últimos años de partidos de alto voltaje, por la rivalidad que atañen y el nivel mostrado, entre Atlético y Real Madrid. Pero varios de ellos se han visto oscurecidos por el tratamiento que ha recibido Vinicius Jr. por parte de cierto sector de la afición rojiblanca. Los insultos racistas hacia el brasileño se han convertido en una constante y 'amenazan' el derbi del domingo (21.00 horas).

Desde hace días se han promovido conductas racistas para el partido y que tienen a Vinicius como víctima. En redes sociales, bajo el hashtag #MetropolitanoConMascarilla, algunos aficionados han ido impulsando la idea de acudir al estadio con mascarillas para insultar al delantero del Real Madrid sin ser identificados.

Estos mensajes han generado preocupación entre las autoridades, ya que incluso se promueve el no grabar con móviles durante el partido para evitar pruebas que puedan llevar a sanciones. LaLiga anunció este sábado que denunciaría y pediría la detención "inmediata" de los instigadores de esta campaña de odio para evitar, así, un nuevo capítulo bochornoso dentro de una historia que viene de lejos.

Uno de los primeros incidentes graves relacionados con actos racistas hacia Vinicius en el Metropolitano ocurrió en septiembre de 2022. Minutos antes de un derbi entre Atlético y Real Madrid, varios aficionados del conjunto colchonero fueron grabados fuera del estadio mientras cantaban "¡Vinicius eres un mono!". Este incidente sentó un precedente preocupante.

La situación no mejoró la temporada siguiente. En el derbi copero que terminó con la victoria del Atlético, nuevamente se escucharon cánticos racistas contra el brasileño. Además, en los prolegómenos de un encuentro de Champions entre Atlético y el Inter de Milán, la situación alcanzó un nuevo nivel de desprecio cuando se escucharon gritos de "¡Vinicius, chimpancé!". Estos insultos dejaron claro que el problema era profundo y no se solucionaría fácilmente.

La muñeca hinchable a la que los ultras colgaron con la camiseta de Vinicius y el propio jugador E.E.

Sin embargo, el episodio más grave tuvo lugar en la previa de otro derbi copero, correspondiente a la temporada 2022/23. Aquella mañana, apareció un muñeco que vestía la camiseta de Vinicius colgado de un puente cercano a la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas. Este acto fue ampliamente condenado por la sociedad y las autoridades, y la investigación policial dio con cuatro sospechosos, tres de ellos miembros del grupo ultra Frente Atlético. Actualmente, se enfrentan a una posible pena de hasta cuatro años de prisión por estos hechos. Este incidente llevó a muchos a cuestionar la efectividad de las medidas contra el racismo en los estadios de fútbol.

Vinicius no ha sido el único jugador víctima de insultos racistas en el Metropolitano. En mayo de este mismo año, Nico Williams, jugador del Athletic, también sufrió agresiones verbales de tipo racista. Tras escuchar sonidos de mono mientras se preparaba para ejecutar un córner, Williams denunció el incidente. "He ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono", afirmó el futbolista, que además reivindicó su identidad celebrando un gol. El Atlético de Madrid, en un intento de mostrar una respuesta rápida, identificó al aficionado responsable de los insultos.

El vestuario está con Vinicius

Vinicius, a lo largo de estos incidentes, ha mostrado una postura clara y contundente respecto a lo que considera debe ser la reacción ante el racismo en el fútbol. El brasileño ya ha declarado su disposición a abandonar el campo si los insultos racistas continúan. "En el club, hablamos de eso más a menudo. No sólo yo, sino todos los jugadores dijimos que si eso pasa, la próxima vez todos tendremos que salir del campo, para que todos los que nos insultaron tengan que pagar una pena mucho mayor", afirmó el delantero en una entrevista reciente en CNN.

El caso más resonante en su carrera sucedió durante un partido en Valencia, en 2023, donde también fue objeto de insultos racistas: "Después del partido, después de pensarlo, todos dijimos que lo correcto era salir del campo, pero como estás ahí defendiendo a un equipo, sabemos que no todos los que están en el estadio son racistas y sólo estaban ahí para ver el partido", señaló.

Vinicius señala a uno de los aficionados que lo insultó en Mestalla, el pasado 21 de mayo. Iván Terrón Europa Press

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, también se pronunció al respecto, siendo el primero en remarcar que tomaría la decisión de retirar al equipo del campo si las circunstancias lo requieren. Tras los incidentes en Mestalla, Ancelotti declaró: "Yo puedo tener la responsabilidad en el futuro de quitar al jugador del campo y también de quitar al equipo del campo. Ojalá no tenga que llegar a esta drástica decisión porque hay un juez en el campo que debe tener este tipo de responsabilidad".

Vinicius no está solo en esta lucha y compañeros como Dani Carvajal han manifestado su apoyo a la idea de detener los partidos ante cualquier acto de racismo. El capitán del Real Madrid fue claro en su postura: "No me parece una medida descabellada salir del campo y que no se vuelva a jugar hasta que se localice a esa persona". Carvajal, que habló desde la concentración de la Selección tras la entrevsta de Vinicius en CNN, destacó la importancia de combatir el racismo en los estadios y elogió los esfuerzos de LaLiga para mejorar los protocolos de actuación.

Protocolo y primeras condenas

Para tratar de frenar este tipo de comportamientos, LaLiga implementó un protocolo específico para casos de racismo. Según este protocolo, si se produce un incidente racista durante un partido, el equipo local debe emitir un mensaje por megafonía pidiendo a los aficionados que cesen en su comportamiento. Si los insultos persisten, el árbitro tiene la autoridad para suspender el partido y enviar a los jugadores a los vestuarios. A esto, se ha añadido esta temporada desde la FIFA el gesto del árbitro en forma de 'X' para avisar de una situación de racismo antes de tomar medidas.

El Real Madrid afronta con tranquilidad la visita al Metropolitano, y concretamente lo que pueda ocurrir en la grada hacia su jugador, Vinicius. Carlo Ancelotti no entró a valorar la campaña en redes y señaló que "es un tema del que no tenemos que preocuparnos", afirmando que hay otros organismos que se ocupan de ello, "como es justo que sea".

El potencial agresor debe saber que los ataques racistas dentro de un estadio de fútbol ya se condenan, algo que hasta hace poco no era así. Dos ejemplos recientes son la prueba de ello: un aficionado del Mallorca, que insultó a Vinicius y Chukwueze, ha sido condenado a un año de cárcel y la prohibición de entrar a un campo durante tres; otra persona se enfrenta a una posible multa de 60.001 euros, así como la prohibición de acceso a los recintos deportivos durante dos años, como autor de varios mensajes racistas sobre el jugador del Real Madrid.

Estos dos casos vienen tras la reconocida como primera sentencia condenatoria en España por insultos racistas en el fútbol. Llegó el pasado mes de junio, cuando tres individuos fueron encontrados culpables de un delito contra la integridad moral del art. 173.1 del Código Penal con agravante de discriminación por motivos racistas (art. 22.4 C.P.) por los insultos contra Vinicius en Mestalla, en mayo de 2023. Se les impuso una pena de ocho meses de prisión, imposibilidad de acceder a un estadio por dos años y las costas del procedimiento. La represión del racismo en el fútbol español ha empezado.