La UEFA se queda sin sede para la final de la Champions League y tendrá que buscar un nuevo estadio en el que jugar

La UEFA se enfrenta a la necesidad de encontrar una nueva sede para la final de la Champions League en 2027, después de que se confirmara que el icónico estadio de San Siro en Milan no será el escenario del esperado evento.

El estadio, que es hogar de dos grandes clubes italianos, el AC Milan y el Inter de Milan, había sido inicialmente seleccionado para albergar la final, pero la organización europea de fútbol ha retirado esta designación debido a una serie de problemas que no pueden resolverse antes de la fecha prevista.

El Comité Ejecutivo de la UEFA tomó esta decisión después de que el Ayuntamiento de Milan informara que no podría garantizar que el estadio y sus alrededores estuvieran libres de obras de remodelación durante el periodo de la final en 2027.

Aunque San Siro ha sido un escenario recurrente de grandes eventos futbolísticos, el estadio necesita importantes mejoras antes de ser considerado apto para seguir acogiendo competiciones de primer nivel.

Las obras de remodelación están programadas para modernizar el estadio para la Eurocopa de 2032, un torneo que Italia aspira a coorganizar junto con Turquía. Estas renovaciones son imprescindibles para adecuar el recinto a los estándares de los grandes torneos internacionales, y aunque aún faltan algunos años, no se puede asegurar que los trabajos no interfieran con la celebración de la final de la Champions League en 2027.

Un comunicado emitido por la UEFA explicaba: "El Ayuntamiento de Milan no puede garantizar que el estadio San Siro y sus alrededores no se vean afectados por obras de remodelación durante el período de la final de la Champions League de la UEFA de 2027, por lo que se decidió no asignar la final a Milan y reabrir el proceso de licitación para designar una sede adecuada, con una decisión prevista para mayo/junio de 2025".

Vista del estadio San Siro desde el exterior Reuters

El legado de San Siro

La pérdida de la final de la Champions League de 2027 es un golpe duro para la ciudad de Milan y, en particular, para el histórico San Siro. El estadio ha sido testigo de algunos de los partidos más emocionantes de la historia del fútbol.

San Siro ha acogido la final de la Champions League en cuatro ocasiones anteriores: en 1965, cuando el Inter de Milan ganó el torneo; en 1970, cuando el Feyenoord levantó el trofeo; en 2001, en la victoria del Bayern de Múnich sobre el Valencia; y en 2016, cuando el Real Madrid venció al Atlético de Madrid en una tanda de penaltis dramática.

Además, el estadio ha sido sede de partidos de la Copa de la UEFA en varias ocasiones, así como de encuentros durante dos Copas del Mundo (1934 y 1990) y una Eurocopa (1980). Sin embargo, con casi un siglo de antigüedad, San Siro necesita una modernización profunda para mantenerse como uno de los estadios más importantes del mundo.

El futuro del estadio ya está encaminado hacia su renovación, un proceso apoyado tanto por el AC Milan como por el Inter de Milan, con la vista puesta en los grandes eventos que Italia espera organizar, como la Eurocopa 2032 y la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2026.

Las sedes confirmadas

Aunque Milan ha quedado fuera de la carrera por acoger la final de 2027, la UEFA ya tiene aseguradas las sedes para las finales de las próximas dos temporadas. En 2025, la final se jugará en el Allianz Arena de Múnich, un estadio moderno que ya ha sido escenario de grandes eventos, incluyendo la final de la Champions de 2012.

Este recinto, que cuenta con todas las garantías y comodidades que requiere una final de este calibre, está preparado para recibir a los dos mejores equipos de Europa en un ambiente de fútbol de élite.

En 2026, la final tendrá lugar en el Puskás Aréna de Budapest, otro estadio que cumple con todos los estándares de la UEFA y que ha sido remodelado recientemente. Esta será la primera vez que la capital húngara acoja la final de la Champions, un evento que seguramente pondrá a Budapest en el foco del fútbol mundial.

Los próximos pasos

Ahora, con San Siro fuera de la ecuación, la UEFA tendrá que reabrir el proceso de selección de la sede para la final de 2027. Se espera que el nuevo estadio anfitrión sea anunciado en algún momento entre mayo y junio de 2025, tras un proceso de licitación en el que seguramente participarán varios de los estadios más importantes de Europa.

Este tipo de decisiones no se toman a la ligera, ya que organizar una final de la Champions League implica una serie de requisitos logísticos y de infraestructura que solo algunos estadios en el continente pueden cumplir.

Entre estos requisitos están la capacidad mínima, los accesos al estadio, la seguridad y la calidad de las instalaciones tanto para los equipos como para los aficionados y los medios de comunicación.

La UEFA, que siempre se esfuerza por ofrecer el mejor espectáculo deportivo a nivel de clubes, tendrá que elegir una sede que no solo cumpla con todos estos criterios, sino que también esté disponible sin las limitaciones que suponen las obras de remodelación que afectarán a San Siro.