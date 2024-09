Así es el nuevo himno de la Champions League que se estrena esta temporada con el nuevo formato

La UEFA Champions League, la competición de fútbol de clubes más prestigiosa del mundo, está experimentando grandes transformaciones en esta temporada 2024-2025.

La entrada de un nuevo formato de competición ha traído consigo varios cambios que afectan tanto al desarrollo del torneo como a la experiencia general de los aficionados. Entre los cambios más destacados se encuentra la modificación del icónico himno que ha acompañado a esta competición desde 1992.

La temporada 2024-2025 marca el inicio de un nuevo formato en la UEFA Champions League, con la introducción de una fase de liga más amplia. Este formato sustituye el tradicional sistema de grupos y permitirá que 36 equipos compitan en lugar de los 32 anteriores.

Esta nueva estructura, que incrementa la cantidad de partidos y equipos participantes, se presenta como una de las grandes innovaciones de la UEFA, buscando adaptarse a los nuevos tiempos y aumentar el atractivo de la competición para audiencias de todo el mundo.

La idea detrás de este cambio es ofrecer más partidos emocionantes y aumentar la competitividad en todas las fases del torneo. En lugar de tener ocho grupos de cuatro equipos, cada uno de los 36 clubes jugará un número fijo de partidos contra diferentes rivales, generando una tabla única.

Los equipos mejor clasificados avanzarán a la fase de eliminación directa, un formato similar al de las ligas nacionales. Esta nueva estructura, además de ser más dinámica, ha sido diseñada para ofrecer a los aficionados una experiencia más vibrante y emocionante durante toda la temporada.

Junto con el cambio en el formato de competición, la UEFA ha decidido renovar uno de los elementos más emblemáticos de la Champions League: su himno. Este teme, compuesto originalmente por Tony Britten en 1992, se ha convertido en un símbolo de la competición y es reconocido a nivel mundial por jugadores y aficionados.

La versión original de la canción se inspira en la obra de George Frideric Handel y está interpretada por la Royal Philharmonic Orchestra, mientras que las voces pertenecen al prestigioso coro de la Academy of Saint Martin.

La letra, que se canta en tres idiomas oficiales de la UEFA —inglés, francés y alemán—, exalta la grandeza del fútbol europeo y los mejores equipos que participan en el torneo.

Para esta nueva temporada, la UEFA ha decidido presentar una versión reorquestada del himno. Si bien las diferencias pueden pasar desapercibidas para algunos, los cambios más notables se encuentran en los coros, que ahora cuentan con una "armonización más rica y una mayor profundidad en la interpretación", según el organismo.

El coro internacionalmente famoso Tenebrae ha sido el encargado de dar vida a esta nueva versión, que conserva la majestuosidad y solemnidad de la original, pero con un toque moderno y renovado.

Aunque la instrumentación ha sido refinada y la producción mejorada, la letra del himno se mantiene intacta, siguiendo con la misma estructura multilingüe que ha sido característica desde su creación:

Ce sont les meilleures équipes

Es sind die allerbesten Mannschaften

The main event

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Une grande réunion

Eine grosse sportliche Veranstaltung

The main event

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Ils sont les meilleurs

Sie sind die Besten

These are the champions

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions