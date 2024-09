La pareja de futbolistas que juegan en el mismo equipo pero "él gana 100 veces más por lo mismo"

La Juventus protagonizó un fichaje mediático este verano con la incorporación de dos figuras destacadas del fútbol: el brasileño Douglas Luiz y la delantera suiza Alisha Lehmann, ambos son pareja desde hace tiempo.

Sin embargo, tras la emoción inicial por el fichaje de ambos, Lehmann ha alzado la voz para denunciar una problemática que afecta profundamente al fútbol femenino: la disparidad salarial entre hombres y mujeres.

En una entrevista reciente con La Gazzetta dello Sport, Lehmann expresó su frustración al comparar su salario con el de su pareja, quien percibe una cifra muy superior por jugar en el mismo equipo.

Según se informó, el contrato de Luiz con la Juventus asciende a 8,5 millones de euros anuales, una cantidad que dista significativamente de lo que gana Lehmann, pese a "realizar el mismo trabajo".

"A todos les gustaría tener el mismo salario. A menudo, hablo con Douglas en casa sobre esto y le digo que no es justo. 'Hacemos el mismo trabajo, pero te pagan cien veces más que a mí'", declaró la futbolista, poniendo de manifiesto una problemática que afecta a mujeres en distintos sectores, no solo en el deporte.

Alisha Lehmann y Douglas Luiz null

Desigualdad salarial

Para Lehmann, esta diferencia salarial no es solo una cuestión de dinero, sino que refleja una desigualdad estructural que sigue prevaleciendo en el mundo del deporte, y en particular en el fútbol.

"Es algo que me afecta porque soy mujer. Obviamente el camino que tenemos aún queda mucho por recorrer porque quizás nunca habrá igualdad salarial. Tendrá que haber una voluntad muy fuerte para hacer un cambio en esta dirección", afirmó.

Lehmann, de 25 años, destacó además que el fútbol femenino sigue siendo subestimado por muchos aficionados, quienes tienden a hacer comentarios despectivos sobre su nivel de juego.

Reuters Suspenden a la entrenadora de Canadá un año por espiar a Nueva Zelanda con un drone durante los Juegos de París

"Si alguien viene a mí con chistes sobre el fútbol femenino, siempre le pregunto: '¿Alguna vez has visto un partido?' Probablemente no, porque cuando ves un partido te das cuenta de lo buenas y apasionadas que somos", señaló. Para ella, estos prejuicios reflejan una mentalidad anticuada que ya no debería tener cabida en la sociedad moderna.

Alisha Lehmann celebra su primer título con la Juventus null

Un cambio necesario

La futbolista suiza es consciente de que, a pesar de los avances que ha logrado el fútbol femenino en los últimos años, aún queda mucho trabajo por hacer para cambiar la percepción de este deporte.

Con más de 17 millones de seguidores en Instagram y 10 millones en TikTok, Lehmann ha aprovechado su popularidad en redes sociales para dar visibilidad al fútbol femenino y combatir los estereotipos.

"Mucha gente piensa que si eres jugadora tienes que ser una pegatina, pero ahora las redes sociales están muy penetradas y desarrolladas. También las he usado para promocionar el fútbol inglés, y ahora quiero echar una mano al fútbol femenino en Italia", comentó. Su objetivo es contribuir al crecimiento del fútbol femenino en Italia, aprovechando su gran presencia mediática para generar un impacto positivo.