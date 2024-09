La polémica celebración del Alcantarilla: homenaje a Pablo Jara, investigado junto a Rafa Mir

El Alcantarilla FC de la Tercera RFEF ha protagonizado una polémica tras su partido contra el Plus Ultra del último fin de semana. A pesar de la victoria por 0-1, lo que realmente ha generado controversia fue el gesto de los jugadores al final del encuentro. En el vestuario, los futbolistas del Alcantarilla posaron con la camiseta de su excompañero Pablo Jara, jugador que está siendo investigado junto a Rafa Mir por una presunta agresión sexual.

Los miembros del Alcantarilla quisieron dedicarle la victoria y enviarle ánimos a Pablo Jara, una acción que desató una oleada de críticas en redes sociales y que obligó al club a retirar la publicación que habían subido a su cuenta oficial.

La controversia no acaba ahí. Según La Verdad de Murcia, el día de la detención de Jara, este se encontraba en las instalaciones del Alcantarilla para tratarse de una lesión muscular. A pesar de que el jugador ya no forma parte de la plantilla, este último gesto de los jugadores del club ha sido percibido como una muestra de apoyo que, en el contexto actual, muchos consideran inapropiada.

Toda la polémica relacionada con Pablo Jara obligó a Gabriel Esturillo, presidente del club, a salir a dar explicaciones: "Yo soy el presidente del club también y os voy a decir que Pablo no es jugador del Alcantarilla FC porque no hemos llegado a un acuerdo con él en esta pretemporada. Estaba entrenando con nosotros hasta hace unos días. Eso se puede comprobar porque no está inscrito en la Federación”, declaró en el citado medio de Murcia. El dirigente intentó zanjar la polémica subrayando que Jara no tiene ficha con el club en esta temporada.

Mientras tanto, Rafa Mir, jugador cedido en el Valencia, también sigue siendo investigado por su presunta implicación en el mismo caso. Mir fue detenido durante dos días y declaró ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Llíria, en relación con una denuncia presentada por una mujer a quien conoció en la madrugada del 1 de septiembre en una discoteca. Tras su declaración, quedó en libertad provisional, pero con varias medidas cautelares, como la prohibición de salir del país y una orden de alejamiento de la denunciante.

El defensa Pablo Jara, amigo del delantero del Valencia CF, Rafa Mir, durante su puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 8 de Llíria. EFE

El Valencia ha decidido que sea el entrenador Rubén Baraja quien tome las decisiones sobre el castigo deportivo al jugador, tras haber sido multado por la directiva por incumplir el código de conducta establecido por LaLiga y la AFE. Aunque Mir sigue vinculado al club, está entrenando en solitario en el gimnasio y no con el resto del grupo. De hecho, se prevé que no sea convocado para el próximo encuentro contra el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano.