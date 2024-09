Vitor Roque cuenta la verdad de su efímero paso por el Barça: "Pensé que el trato sería diferente"

Lo ocurrido con Vitor Roque puede ser uno de los capítulos más oscuros, deportivamente hablando, del FC Barcelona en los últimos años. Fichado por 30 millones de euros (más otros 31 en variables), aterrizó en la Ciudad Condal como uno de los grandes '9' del futuro. Era la respuesta culé al fichaje de Endrick por el Real Madrid. Menos de siete meses después, ha abandonado el club para jugar como cedido en el Betis.

Vitor Roque pasó del todo a la nada demasiado rápido. Presentado a lo grande, aunque sin Joan Laporta presente, ya había debutado antes y en su primer mes, siendo suplente, marcó dos goles. Parecía que el delantero arranca, pero Xavi Hernández no le dio paso (sólo fue titular dos veces). En la prensa catalana, además, aparecían informes que declaraban que en Can Barça empezaba a haber dudas de la categoría del jugador.

Sin oportunidad casi para la revancha, Vitor Roque se fue apagando en pocos meses y no volvió a marcar gol con la camiseta azulgrana. Eso cuando venía de haber marcado 21 goles en Brasil, en el Athletico Paranaense, en en el año en el que alcanzó la mayoría de edad. Llegó Hansi Flick al Barça, lo que le podía dar una nueva vida, pero el club ya le tenía señalado este verano como una de las salidas, incluso barajando el traspaso.

Ya como jugador del Betis (debutó en la última jornada contra el Real Madrid), Vitor Roque pasa este parón internacional concentrado con la selección sub20 de Brasil. Este viernes, el equipo del que es capitán logró la victoria ante México (2-1) y el delantero pasó por los micrófonos de los medios de comunicación al terminar el partido. El tema más esperado, por supuesto, era su efímero paso por el Barça.

Vitor Roque no ocultó su decepción. "Fue un poco complicado para mí. Tuve algunas oportunidades, pero no de la forma que pensaba. Tengo la cabeza despejada. Ahora estoy centrado en el Betis y agradeciendo a Dios la oportunidad de volver a vestir la camiseta de la selección", declaró el ariete brasileño.

Vitor Roque, en el banquillo del FC Barcelona Europa Press

Y añadió. Creo que [fue complicado] en general. Pensé que iba a ser diferente, tanto en el trato como en la forma de jugar, como en la forma de hablarme de la directiva. Pero ya pasó, estoy contento de tener la oportunidad en el Betis y de volver a vestir la camiseta de la selección".

Algo que le ayudó en ese momento fue el apoyo psicológico con el que cuenta: "Siempre he estado en terapia, con un entrenador mental. Siempre me ha ayudado, desde los 16 años, cuando también pasé por algunos obstáculos. Hoy intento hacerlo también, me ha ayudado mucho a superar varios obstáculos".

"Cuando me fui, sí hablé. Una de las primeras veces... Intenté entender por qué pasaban muchas cosas, que no voy a contar aquí. En el Betis me acogieron muy bien, estoy muy contento de estar allí y de tener la oportunidad de jugar allí", agregó dejando un misterioso mensaje sobre lo que ocurrió estos meses de atrás en Can Barça.