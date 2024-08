La alineación del FC Barcelona para el partido contra el Rayo Vallecano de la jornada 3 de La Liga

Tercera jornada de La Liga y el FC Barcelona, que lleva dos de dos en victorias, visita al Rayo Vallecano. El conjunto azulgrana, en buen momento deportivo, quiere confirmar sus sensaciones, mientras la directiva trata de apañar todos los asuntos sin resolver para los últimos días del mercado de fichajes, que no son pocos. El nombre que está en boca de todos es Dani Olmo.

El internacional español, que se anunció a comienzos de mes que fichaba por el Barça a cambio de 60 millones, sigue sin ser inscrito en el club azulgrana. Por tanto, Olmo todavía no puede debutar como azulgrana y tiene pinta que no llegará a tiempo para poder jugar en Vallecas. Su baja es el principal condicionante para el once titular de Hansi Flick.

La jornada 3 es la primera de la temporada que se juega entre semana, por lo que Flick podría rotar tras haber tenido un bloque casi fijo en los dos primeros partidos contra el Valencia y el Athletic. Este es el once azulgrana que apunta a ser el titular este martes contra el Rayo Vallecano.

En portería estará Marc-André Ter Stegen, que en las últimas semanas ha estado en el foco de la crítica, pero sigue siendo uno de los pesos pesados del equipo. En defensa, los laterales están claros, con Jules Koundé por el lado derecho y Alejandro Balde por el izquierdo. Más dudas hay con los centrales.

Iñigo Martínez apunta a seguir siendo titular por tercera jornada seguida. En cuanto a Cubarsí, tras llegar de los Juegos Olímpicos y entrar directamente al equipo, podría descansar y dejar su sitio a Eric García. Hay que recordar que Flick tiene a Araújo y Christensen lesionados, mientras que ya se ha oficializado la cesión de Lenglet al Atlético de Madrid.

En el centro del campo, los canteranos Casadó y Bernal podrían volver a formar un doble pivote, como en la jornada inaugural de La Liga. Por delante estaría Pedri o Fermín López, quien volvió a tener minutos ante el Athletic tras incorporarse al equipo. Con este movimiento, Flick podría recuperar a Raphinha en su posición natural.

El brasileño sería el extremo izquierdo en la zona de ataque azulgrana, contando con Lamine Yamal por el lado derecho. En punta jugaría Robert Lewandowski, que ha marcado tres goles en los dos primeros partidos y es el pichichi actual de la competición.

Alineación probable del FC Barcelona contra el Rayo Vallecano

Alineaciones probables

Rayo Vallecano: Cárdenas; Balliu, Mumin, Lejeune, Espino; De Frutos, Unai López, Valentín, Embarba, Isi, Nteka.

FC Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Eric García, Íñigo Martínez, Balde; Casadó, Bernal; Fermín, Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski.