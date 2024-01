El Cádiz destituye a Sergio González como técnico tras encadenar diecisiete partidos sin ganar

Sergio González ha sido cesado como técnico del Cádiz. El entrenador catalán pone fin a su etapa al frente del cuadro cadista después de perder frente a un rival directo como el Alavés por 1-0.

El entrenador del cuadro amarillo sabía que la del viernes era una bola extra para su continuidad. Llegaba a la cita de Vitoria en puestos de descenso y con una malísima racha de 16 partidos sin ganar. Ante el Alavés llegó la decimoséptima consecutiva. Cayeron por la mínima, pero fue suficiente para su salida.

El cese de Sergio González llega justo el día en el que se convertía en el entrenador con más partidos en la historia del Cádiz. El destino ha querido que lo que debería ser un día para celebrar se haya convertido en uno para olvidar.

Y es que la situación era insostenible. El club gaditano no gana desde septiembre y la dinámica era muy peligrosa. El equipo no levantaba cabeza y necesita un cambio de rumbo si no quiere bajar a Segunda División. Ahora mismo está a un punto de la salvación, pero el Sevilla, rival que tiene delante, ha jugado un partido menos.

Dos años al frente del Cádiz

Sergio González ha estado dos años como entrenador del Cádiz. Llegó en enero de 2022 tras la destitución de Álvaro Cervera. Lo hizo con el objetivo de conseguir la salvación y lo consiguió con creces. Su equipo realizó una segunda vuelta excepcional con 25 puntos en 17 partidos.

Esa proeza provocó su renovación automática. Este curso comenzaba por fin una temporada completa, pero las cosas no han podido ir peor. Es cierto que la temporada comenzó de forma positiva con dos victorias y un empate en los cuatro primeros partidos.

El último triunfo llegó el pasado 1 de septiembre frente al Villarreal. A partir de ahí, todo cayó en picado. diecisiete choques sin ganar y una eliminación en Copa del Rey ante la Arandina, un equipo de Segunda Federación, han terminado por sentenciar al técnico catalán.

Sigue los temas que te interesan