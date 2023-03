Chimy Ávila dice sí a la Selección de Luis de la Fuente: "La defenderé con alma y vida si me toca"

La nueva Selección empieza la cuenta atrás para su presentación. Será en diez días, el 17 de marzo, cuando presumiblemente Luis de la Fuente dé su primera lista oficial al frente de la Absoluta. Habrá sorpresas y una de las posibles tiene nombre propio: Chimy Ávila. El delantero de Osasuna está entre los candidatos a ser llamado a filas.

Nacido en Rosario (Argentina), tierra de Lionel Messi, el Chimy Ávila lleva tiempo dejándose querer por la Selección. En verano cumplirá seis años en España, el tiempo que ha pasado desde que aterrizó en el Huesca y dos cursos más tarde se unió a Osasuna. Al no haber ido con la Albiceleste y tener la doble nacionalidad, es seleccionable.

Este momento tan importante en su carrera, le llega al Chimy Ávila en uno de sus mejores cursos: suma 7 goles en 21 partidos de Liga. Nunca se ha escondido sobre la posibilidad de ir a la Selección, a la que siempre ha estado abierto, y ahora que está tan cerca -su nombre está entre los 69 de la prelista de Luis de la Fuente- se muestra ilusionado.

Chimy Ávila habló este lunes, tras el partido liguero que enfrentó a Osasuna y Celta de Vigo y acabó en empate a cero. Luego del choque, atendió a los medios de comunicación en zona mixta y la mayoría de las preguntas fueron dirigidas a la posible convocatoria con la selección española la próxima semana.

"Estoy muy feliz de estar en la prelista", dijo el delantero como uno de los 69 jugadores que baraja De la Fuente. "Hay que dejar que el míster decida. Yo sigo con mi trabajo día a día, no me desespero y si me toca estaré muy orgulloso de ir a defender", añadió.

Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol, durante la entrevista con EL ESPAÑOL en la Ciudad del Fútbol de la RFEF Sara Fernández

A sus 29 años, Chimy Ávila no ha tenido carrera internacional al no haber ido nunca con Argentina. Durante tiempo esperó esa llamada que nunca llegó y ahora recibe con los brazos abiertos la posibilidad de representar a España.

"Es un trabajo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo y trae sus frutos. Es un sueño porque este país me abrió las puertas a mí y a mi familia, a vivir sin miedo, y eso no tiene comparación con nada. Soy una persona agradecida y la defenderé con alma y vida si me toca", explicó.

El estreno de Luis de la Fuente

De la Fuente dará en cuestión de días la lista con la que se estrenará en el cargo de seleccionador absoluto, puesto que ocupa tras la salida de Luis Enrique después del fracaso de España en el Mundial de Qatar al caer en octavos de final contra Marruecos. La RFEF de Luis Rubiales apostó por dar continuidad al proyecto con un hombre de la casa con estilo similar en el banquillo, pero de perfil casi opuesto a su predecesor.

La Selección abre un nuevo capítulo con varias salidas, siendo la más destacada la de Sergio Busquets tras su retirada internacional. Tampoco estará Sergio Ramos, a quien De la Fuente llamó personalmente para transmitirle que no contaba con él. Se abre ahora el turno de las sorpresas y el Chimy Ávila está entre los candidatos.

