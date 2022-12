En directo | Luis de la Fuente, presentado como nuevo seleccionador español en sustitución de Luis Enrique

"Yo fui 15 años futbolista profesional, 13 en primera división, he ganado títulos, llevo 10 años en la federación, he entrenado en la mayoría de categorías, menos en primera división... Con toda la humildad y honestidad si hay alguien que conoce el futuro del fútbol español soy yo, para que sepais quien topma las riendas de la selección"

"Ha habido buenas selecciones. Alemania me gustó mucho, Francia, Marruecos... No hay una selección perfecta, me quedaría con las virtudes de muchas selecciones. Me gusta mucho la palabra equipo y yo pienso en las cosas que pueden aportar al equipo".

"Jugamos 11, eliminar a un elemento de un equipo para que haga una únicva cosa, el tener un portero que tenga facilidad para ayudarnos a superar líneas y a salir desde atrás, pero siempre sabiendo asumir los riesgos y qué riesgos. Principalmente que pare, los nuestros paran y mucho, por lo tanto les ayudaremos en otras facetas".

"No me gusta coartar las virtudes de un futbolista, intento generar ituaciones de juego para que se vean beneficiados. Solo hay que ver los equipos que he dirigido y valorar si alguno se podía ver coartado en esa libertad que ha de estar relacionada conel trabajo colectivo. Intentaremos sacar los mejor de cada futbolista".