Sergio Ramos no jugará más con España: "De la Fuente me ha comunicado que no cuenta conmigo"

Sorpresa importante en el entorno de la Selección. Sergio Ramos ha anunciado que no jugará más con España. El futbolista andaluz del PSG, que había realizado casi toda su carrera en el Real Madrid, ha anunciado a través de un mensaje en sus redes sociales que su viaje con el equipo nacional llega a su fin. Después de 180 internacionalidades y tras haber ganado dos Eurocopas y un Mundial, el central deja el combinado que ahora dirige Luis de la Fuente tras la marcha de Luis Enrique.

Ha sido precisamente tras una conversación con el nuevo seleccionador en la que Ramos ha conocido los deseos del técnico cuando se ha visto obligado a hacer pública su retirada de la Selección: "En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva".

Una noticia que Sergio Ramos ha recibido con tremendo dolor, sentimiento que ha dejado patente en el mensaje con el que ha anunciado esta impactante noticia. La imponente decisión tomada por Luis de la Fuente supone el fin de la carrera en la Selección del jugador que más veces ha vestido su camiseta y quien se convirtió en uno de los líderes de una generación histórica.

Sin embargo, tras las lesiones que ha arrastrado en temporadas anteriores, especialmente en su rodilla, el andaluz había perdido su sitio en el equipo nacional durante la última etapa de Luis Enrique al frente del banquillo de España. Una ausencia que se ha prolongado hasta la disputa de competiciones tan importantes como la Eurocopa celebrada en el verano de 2021, los Juegos Olímpicos de Tokio o más recientemente el Mundial de Qatar.

Con el cambio en el banquillo tras la prematura eliminación de la Selección ante Marruecos en octavos de la Copa del Mundo, se abría una nueva etapa con De la Fuente a los mandos de la nave. Ahí, Sergio Ramos creyó haber encontrado la oportunidad perfecta de volver a vestir la camiseta de España con el reto de estar en la Eurocopa de 2024. Sin embargo, el nuevo seleccionador ha cerrado esa puerta como ha confirmado el central.

Sergio Ramos, con la camiseta de la Selección. EFE

Ramos se ha mostrado realmente afectado por este anuncio que le ha llegado a través de una llamada telefónica incómoda para ambas partes: "Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja".

Sergio Ramos, dolido con su adiós

En su despedida, Ramos ha lamentado no haber tenido una mejor forma de despedirse teniendo en cuenta la magnitud de su leyenda: "Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido. Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad".

Sergio Ramos, que este año estaba recuperando su mejor versión en el PSG, se sentía en plenas facultades de volver a vestir la camiseta de la Selección para seguir ampliando ese récord de 180 internacionales. Sin embargo, la ya famosa llamada de Luis de la Fuente ha roto uno de los grandes objetivos que le quedaban por cumplir en su carrera.

Por si fuera poco, ha citado a algunas grandes leyendas de selecciones como Croacia, Argentina o Portugal que siguen jugando a pesar de tener una edad similar a la suya. Ramos, a sus 36 años, que serán 37 en poco más de un mes, se despide con tristeza de España: "Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe… la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Lamentablemente no será así para mí, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo fútbol. Por todo ello lo asumo con esta tristeza que quiero compartir con vosotros, pero también con la cabeza muy alta y muy agradecido por todos estos años y por todo vuestro apoyo".

Ramos cerró su carta haciendo memoria y dando importancia a todos los buenos momentos y prometiendo amor y apoyo eterno a sus compañeros: "Me llevo recuerdos imborrables, todos los títulos que hemos peleado y celebrado todos juntos y el tremendo orgullo de ser el jugador español con más internacionalidades. Este escudo, esta camiseta y esta afición, todos vosotros, me habéis hecho feliz. Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí!".

